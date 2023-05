Déplacements à Oullins : la concertation débute, les grands changements proposés

C'est ce que propose la Métropole de Lyon qui lance ce lundi une concertation, et ce jusqu'au 19 juin.

"Il sera bientôt plus facile de se déplacer à pied ou en transports en commun à Oullins. À la clé : un air de meilleure qualité, une accessibilité améliorée et un environnement moins bruyant. Dix ans après les travaux d’embellissement de la Grande Rue et à l’aune du prolongement du métro B, n’est-il pas temps d’engager une nouvelle phase pour la Grande Rue et les quartiers du centre-ville d’Oullins afin de les rendre plus agréables et accroître, finalement, leur attractivité ?" annonce la collectivité présidée par Bruno Bernard.

La situation politique est particulière puisque le vice-président aux Transports, Jean-Charles Kohlhaas, est élu d'opposition à Oullins, tandis que Fabien Bagnon, vice-président aux Mobilités Actives, est élu et habite Saint-Genis-Laval et passe chaque jour en vélo par la Grande rue d'Oullins.

Les deux écologistes rêvaient de voir cette dernière devenir une Voie lyonnaise et en finir avec le trafic automobile. Face au refus catégorique de la mairie, la Métropole a retenu deux scénarios soumis au vote des habitants de l'agglomération.

Le premier scénario laisse la Grande rue d'Oullins en l'état. Les vélos seraient alors redirigés sur l'axe parallèle, la rue de la République. Tandis que le quartier résidentiel de la Bussière deviendrait, pour une raison inconnue, le paradis des circulations à sens unique.

Le second scénario prévoit de s'attaquer à la Grande rue d'Oullins en n'autorisant les voitures à l'emprunter que dans le sens nord-sud. Dans le sens sud-nord serait créé un couloir vélo-bus.

Les flux locaux automobiles seraient reportés sur la rue de la Camille, la rue Francisque Jomard, le chemin des Célestins et le boulevard Emile-Zola. Tandis que la Bussière resterait accro aux sens uniques.

"L’objectif est d’apaiser l’axe pour en faire un lieu plus circulable pour les bus, plus agréable pour les usagers des modes actifs, et donc plus attractif pour les clients des commerces", promettent les écologistes.

Quid de la Voie lyonnaise n°5 que la maire oullinoise Clotilde Pouzergue ne veut pas laisser passer par la Grande rue ? Le tracé de secours prévoit alors de lui faire suivre le cours de l'Yzeron. Deux propositions sont retenues pour le moment. La première passe par le nord de l'Yzeron, en traversant le parc des Chabrières puis la berge nord de l'Yzeron jusqu'à La Mulatière. La seconde passe par le sud de l'Yzeron en continuant sur le boulevard Emile Zola puis la rue Pierre Sémard et l'avenue du Rhône pour rejoindre la Gare d'Oullins.

Une réunion publique aura lieu le 22 mai à la salle des fêtes du Parc Chabrières à Oullins et sera retransmise en direct sur la chaîne Youtube du Grand Lyon.