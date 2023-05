Lyon : il refuse d’obtempérer, tente de fuir et se fait arrêter

Très défavorablement connu des services de police, le suspect a reconnu les faits en garde à vue. En début d’après-midi ce dimanche, aux alentours de 14h, des policiers ont repéré une voiture circulant à vive allure route de Genas dans le 3e arrondissement de Lyon. Lorsque les forces de l’ordre ont voulu procéder au contrôle du conducteur, ce dernier a refusé d’obtempérer et a continué de rouler. Quand il s’est finalement arrêté, il a pris la fuite à pied tandis que son véhicule, pour lequel il avait oublié de mettre le frein à main, a percuté un autre véhicule en stationnement.

Durant sa fuite, le suspect a jeté des objets sous un véhicule garé à proximité mais a fini par être interpellé par la police qui l’a fouillé et a trouvé des stupéfiants et 1440 euros en liquide. Ce fut ensuite au tour de son véhicule d’être inspecté et les forces de l’ordre y ont trouvé 66 grammes d’herbe de cannabis et 27 grammes de cannabis. Enfin, la perquisition du domicile a amené à la découverte d’un pistolet 9mm.

Le suspect a été présenté au Parquet ce mardi en vue d’un jugement en comparution immédiate.