Tournoi des 6 Nations 2024 : France-Angleterre programmé à Lyon !

A cause des Jeux Olympique de Paris et des nécessaires travaux de mise en conformité, le Stade de France sera indisponible pour la finale du Top 14 et le Tournoi des 6 Nations.

La Fédération française de rugby a donc décidé de délocaliser les rencontres du tournoi international à Lyon, Marseille et Lille.

Le Groupama Stadium de Décines accueillera donc le Crunch, France-Angleterre, le 16 mars à 21h, en clôture de la compétition. Avant cela, les Bleus joueront contre l'Irlande le 2 février au Vélodrome, et contre l'Italie le 25 février à la Decathlon Arena de Lille.

C'est la première fois de l'histoire que le XV de France disputera ses trois rencontres à domicile du Tournoi des 6 Nations dans trois villes différentes.

Cela portera-t-il chance aux coéquipiers d'Antoine Dupont ?

Lyon est décidément gâtée en termes de rugby. Outre les bonnes performances du LOU, la capitale des Gaules prépare la Coupe du Monde de Rugby prévue cet automne avec des rencontres au Groupama Stadium et le camp de base de la Nouvelle-Zélande au Matmut Stadium de Gerland.