LOU Rugby : un bras de fer entre Lyonnais et Montpelliérains

Cette fois-ci, c’est à domicile que les joueurs de Karim Ghezal s’apprêtent à affronter ce samedi un concurrent direct pour leur qualification à la phase finale du championnat : le Montpellier Hérault Rugby.

"Maintenant, on est habités à changer de compétition régulièrement, c’est encore plus facile quand on sort d’une victoire, forcément ça boost la confiance et ça donne l’envie d’aller loin. Les phases finales approchent, en Champions Cup on y est vraiment, et maintenant, on a envie d’y être aussi en Top 14, donc on est motivés à 100 %", explique Thibault Regard, centre du LOU.

"Un bras de fer ce week-end"

Le club lyonnais se trouve actuellement à la septième place du championnat français, avec 44 points, aux portes de la 6e place, synonyme de qualifications pour les barrages.

Un point seulement sépare les Rouge et Noir de leurs concurrents de ce samedi, puisque les Clapassiens occupent la huitième place avec 43 points.

"Montpellier est une équipe dense qu’il va falloir bouger et si on arrive à mettre de la vitesse pendant 80 minutes, je pense qu’on peut les faire craquer", ajoute le centre lyonnais.

"C’est un match très important pour nous"

Sur le plan de l’effectif, Karim Ghezal tire parti d’un groupe étoffé, avec peu de blessures, ce qui lui permet de faire tourner les équipes et d’impliquer l’ensemble de ses joueurs. Cette dynamique de jeu crée une véritable excitation et suscite l’envie de jouer chez tous les membres de l’équipe.

"Le mot énergie, c’est ce que j’ai vu toute la semaine. Le fait d’enchaîner les matchs, de gagner des matchs ça donne beaucoup d’énergie, je vois des joueurs qui ont envie de gagner ce week-end et qui veulent faire un bon match devant leur public", explique AB Zondagh, entraîneur des arrières.

On notera le retour pour cette rencontre de Baptiste Couilloud et du joueur géorgien Davit Niniashvili.

Coup d’envoi ce samedi à 16h30 au Matmut Stadium de Gerland (Canal +).