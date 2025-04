LOU Rugby : à Clermont, l'objectif est de gagner et de garder le top 6

Après une rude rencontre la semaine dernière face à Montpellier, les joueurs du LOU se rendent cette fois-ci à Clermont-Ferrand.

Sur une dynamique positive ces dernières semaines, les hommes de Karim Ghezal enchaînent les succès et semblent surtout avoir trouvé la recette de la confiance, que ce soit en Challenge Cup ou en TOP 14

"On a réussi à trouver une vraie cohésion d’équipe, avec une rotation qui s’installe au fur et à mesure des semaines, et une confiance surtout. Quand on est comme ça, c’est plus simple d’enchaîner les semaines, donc à nous de capitaliser sur notre confiance", déclare Charlie Cassang, le demi de mêlée du LOU.

Toujours dans cette course infernale pour les six premières places du championnat, ce match de derby est l’occasion pour les Rouge et Noir de conserver leur place. L’écart reste très faible entre les Lyonnais et les Auvergnats puisque ces derniers occupent la septième place du classement général à seulement quatre points des Lyonnais.

"On part avec des ambitions, le but, c’est de revenir avec 4 points", déclare Jérôme Rey, pilier de l’équipe.

"On veut rester dans le top 6 et c’est un match capital. On veut s’accrocher au top 6 et vraiment montrer qu’on ne va plus lâcher cette place", ajoute le demi de mêlée.

Ce match revêt une importance particulière pour les Lyonnais, qui n'ont plus remporté de victoire face à l’ASM au stade Marcel-Michel depuis plus de 90 ans — une enceinte qui affichera presque complet pour l’occasion.

"Ça fait quelques années, voire de nombreuses décennies que l’on n’a pas gagné là-bas, donc je pense qu’on a quelque chose à écrire, c’est un bel objectif pour le LOU", explique Yannick Osmond, entraîneur des skills du LOU.

Du côté du quinze de départ, on note douze changements par rapport à l’équipe victorieuse de la semaine dernière, avec le retour de l’international argentin et ancien joueur auvergnat, Tomas Lavanini, qui est resté loin du terrain depuis janvier pour cause de blessure.

"C’est un match qui va compter pour lui, ça va lui faire un peu bizarre de jouer avec l’équipe adverse, mais il est plutôt content de vivre ce match", déclare l’entraîneur.

Coup d’envoi ce samedi à 16h30 au Stade Marcel-Michelin de Clermont (Canal +).