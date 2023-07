Lyon : le métro C en travaux cet été, deux stations non desservies

Des travaux de rénovation vont être menés cet été sur la ligne C du métro avec au bout des perturbations pour les usagers.

La ligne C circulera uniquement entre Cuire et Croix-Rousse du lundi 24 juillet au vendredi 11 août inclus. Les stations Hôtel de Ville Louis Pradel et Croix-Paquet ne seront pas desservies.

Les voyageurs sont invités à emprunter la ligne C13 dont la fréquence sera renforcée dans le cadre de ces travaux de rénovation.

A noter que le métro C circulera avec une fréquence de 11 minutes le temps des travaux. Elle fonctionnera par ailleurs jusqu’à minuit le vendredi 21 juillet et le samedi 22 juillet (au lieu de 2h du matin habituellement) et ne pourra être empruntée après 21h30 le dimanche 23 juillet et le jeudi 10 août.