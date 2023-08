Lyon : le coup d'envoi de LOU-Toulon décalé en prévision des fortes chaleurs

Mais alors que le coup d'envoi de la première journée de championnat devait être donné à 16h au Matmut Stadium de Gerland, la Ligue nationale de rugby (LNR) a choisi de décaler le début des hostilités.

Et pour cause, on annonce un samedi caniculaire pour la capitale des Gaules. "En raison des températures exceptionnellement élevées attendues" et "en accord avec Canal+", la LNR impose aux Rouge et Noir de retrouver leur public à 18h10, soit deux heures après l'horaire initialement fixé.

Pas sûr toutefois que les températures seront vraiment plus clémentes avec les joueurs de Fabien Gengenbacher et les supporters de Gerland à 18h10 qu'à 16h.