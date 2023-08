Apple Store de Lyon Part-Dieu : Pourquoi la Pomme tombe de l’arbre

Les employés, jadis fiers ambassadeurs de la marque lors de l’ouverture d'un store qui mettait Lyon sur la planète de la pomme croquée, au même niveau que Los Angeles ou Tokyo, expriment désormais leur mécontentement. J'ai eu le privilège d'échanger avec Albin Vouflow, figure emblématique du syndicat CFDT d'Apple, et Véronique Revillod, voix puissante et joviale de la CFDT commerce.

Grève à la Part-Dieu : Un Air de Révolte dans un magasin exemplaire

Au cœur de Lyon, l'Apple Store de la Part-Dieu, temple des équipements préférés des créatifs et pseudos-créatifs, est en ébullition. Chaque samedi, les portes de l’ambassade locale de la firme de Cupertino vont se fermer prématurément, à cause d’un management centralisateur. Pourtant cet Apple Store était celui qui avait le moins de soucis d’absentéisme en France.

Des Plannings décidés localement, Symboles d'une Autonomie Perdue

Autrefois, les plannings étaient l'expression d'une gestion locale, adaptée aux réalités du terrain. On faisait attention à la mère célibataire qui avait ses contraintes. A celle ou celui qui avait des soins médicaux. Avec le même volume de travail pour tous mais en tenant compte de l’humain. Aujourd'hui ces plannings sont dictés, sans échange avec les employés, depuis Paris, éloignant les employés de leurs réalités quotidiennes. On se croyait aux temps de la planification communiste centralisée bulgare. La Part-Dieu, autrefois fière de son faible absentéisme, voit son éclat terni par cette décision.

Des Avantages, Miroirs aux Alouettes

Tim Cook, à la tête d'Apple, voit son salaire atteindre des sommets vertigineux. Pendant ce temps, les employés peinent à bénéficier d'avantages dignes de ce nom. L'écart est saisissant : pour un vendeur, un mois de salaire ne suffit même pas à s'offrir un Mac, à moins de renoncer à se nourrir, se loger, se chauffer et faire à manger à ses enfants pendant un mois.

Niveau français, le responsable aux affaires publiques Sébastien Gros, qui a fait une bonne part de sa carrière grâce au Parti socialiste, ancien membre du cabinet de Manuel Valls et désormais en charge des affaires publiques chez Apple, semble avoir une vision pour le moins peu sociale du personnel et explique à nos parlementaires que tout cela est normal. Et qu'est normal aussi un sens de la fiscalité peu soucieux de notre nation. Puisqu’un tour de passe-passe permet à ce que l’essentiel du matériel soit facturé et fiscalisé en Irlande plutôt qu’en France. Et à sous-déclarer les bénéfices réels de l'entreprise. Autant d'argent en moins dans nos services publics.

Syndicats : L'Union Sacrée

Face à l'adversité, la CFDT, le CIDRE (section locale de la CFTC) et une CGT dynamique s'unissent, formant un front commun. Cette alliance, rare et précieuse, témoigne de la gravité de la situation.Ils dénoncent les questions d'effectifs mais aussi des avantages ridicules : ils est moins cher d'acheter des earpods sur Amazon pour le grand public (moins 60% parfois) qu'avec le tarif salarié d'Apple (moins 17%). Et si l'année passée les évolutions de salaire ont comblé l'inflation, les propositions de 2023 ne sont pas à la hauteur, amenant à une érosion du pouvoir d'achat des salariés des Apple Stores.

Apple réduit la voilure

Apple, mastodonte financier, affiche des chiffres impressionnants. Pourtant, en coulisses, les effectifs s'amenuisent. Le refus d'embaucher davantage le samedi, jour d'affluence, accentue la pression sur des équipes déjà éprouvées. Les effectifs des Apple Stores sont passés de 2600 à environ 2300. Chiffre difficile à avoir tant l'entreprise garde le secret. Pendant ce temps, les dollars entrent en masse dans ce qui est l'entreprise disposant du plus gros trésor de guerre d'occident.

Environnement : La Pomme se dérobe

2019 marque un tournant. Les techniciens de réparation, jadis fiers d’apporter des solutions, voient leur rôle réduit. Les produits, plutôt que d'être réparés sur place, entament un long voyage vers la Slovaquie. Une décision aux conséquences écologiques non négligeables.

En Filigrane

La grève de l'Apple Store de Lyon Part-Dieu n'est pas qu'un fait divers. Elle est le reflet d'un malaise profond, d'une quête de reconnaissance. Dans l'ombre de la pomme croquée, des voix s'élèvent, espérant être entendues.

Romain Blachier