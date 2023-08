Stade Rochelais-LOU : convaincre à l’extérieur

Après un premier succès au courage à domicile contre Toulon (27-15), le LOU affronte le Stade Rochelais ce samedi à 15h. Pour cette rencontre, le LOU est toujours privé de ses réservistes (Dylan Cretin, Ethan Dumortier, Demba Bamba et Sébastien Taofifenua) et de ses futurs mondialistes Baptistes Couilloud et Romain Taofifenua, qui ont été convoqués ce mardi dans la liste des 33 joueurs du XV de France qui disputeront la Coupe du Monde.

Fabien Gengenbacher perd également Jean-Marc Doussain, blessé au genou droit et indisponible toute la saison, et fait face à une hécatombe. Le directeur sportif du LOU a confié jeudi en conférence de presse qu’il comptait sur Pierre Pagès, l’un des seuls demi-de-mêlée restants de l’effectif avec le jeune Paul Dumas, qui n’a que 18 ans.

Les Rouge et Noir peuvent néanmoins défier les Rochelais avec confiance, ces derniers ayant perdu le week-end dernier à Montpellier. D’autant plus que les locaux ne joueront pas sur leur terrain : le match a été délocalisé à plus de deux heures du stade Marcel Deflandre, à Angers. Une demande du club charentais, qui rénove actuellement l’une des tribunes de son antre.

Méfiance tout de même car les champions d’Europe en titre peuvent compter sur un public fervent, qui ont même vu leur équipe atteindre la finale du Top 14 la saison dernière. Amputés de sept internationaux, les Rochelais ont certainement retenu la leçon de l’année dernière, où le LOU était venu s’imposer 16-20.

Un match durant lequel "une bonne assise défensive avait permis de faire la différence" selon le troisième ligne centre Loann Goujon. A réitérer dès ce samedi, pour s’installer en haut du tableau, contre un concurrent direct aux phases finales.

Coup d’envoi de Stade Rochelais-LOU, ce samedi à 15h, au stade Raymond Kopa.