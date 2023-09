Section Paloise-LOU : le résultat guidera le bilan du début de saison

Pour ce dernier match avant la trêve internationale occasionnée par le coup d’envoi de la Coupe du Monde de rugby, le LOU défie ce samedi la Section Paloise. Pour ce deuxième match d’affilée à l’extérieur, les Rouge et Noir doivent relever la tête après une nette défaite le week-end dernier contre La Rochelle (35-14). Et ça ne sera pas de tout repos, les Palois sont en pleine confiance après leur victoire 19-17 sur le Racing 92 et sont 3es au classement après deux journées.

Pour ramener des points du Béarn, le LOU peut compter sur le retour de ses réservistes du XV de France. Dylan Cretin Ethan Dumortier, Demba Bamba et Sébastien Taofifenua sont tous les quatre opérationnels pour cette rencontre. Une bonne nouvelle, forcément appréciée par l’entraîneur Fabien Gengenbacher qui assure que ses renforts "sont très enthousiastes de retrouver l’équipe et de faire un bon match", selon le manager lyonnais.

Mieux armé, le LOU ne veut pas tomber dans l’excès de confiance, à l’image du deuxième ligne Félix Lambey qui confiait ce vendredi "aller à Pau avec envie" tout en sachant qu’il faudra "faire le match parfait pour s’imposer là-bas." Et puis si le LOU récupère une belle armada de joueurs, la Section Paloise peut compter sur le retour du centre Emilien Gailleton, véritable maître à jouer de cette équipe du haut de ses 20 ans.

La saison dernière, Lyon s’était imposé par deux fois sur la double confrontation face à Pau, et devra faire la passe de trois ce samedi. Mais attention, c’est une tout autre saison qui a débuté, dans laquelle tout est possible en l’absence des internationaux.

C’est d’ailleurs à Lyon que viennent de s’installer les All-Blacks, qui disputeront la Coupe du Monde. L’équipe de rugby de la Nouvelle-Zélande a été reçue ce vendredi par le maire de Lyon et a déjà pris ses quartiers à Gerland. Ils profiteront d’ailleurs des installations du LOU. "J’espère qu’on pourra les côtoyer", lâchait le demi-de-mêlée Pierre Pagès en conférence de presse.

La présence des All-Blacks à Lyon donnera peut-être des idées aux joueurs du LOU, qui confirmeraient un bon début de saison en cas de victoire ce samedi à Pau.

Coup d’envoi de Section Paloise-LOU ce samedi à 17h au stade du Hameau.