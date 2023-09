La ségrégation, c'est toi qui la paie

Je m’explique.

Il y a une vingtaine d’années, un groupe mutualiste voulait construire un hôpital dans le sud-est lyonnais. Un terrain vague en limite d’une rocade a été vendu et l'hôpital des Portes du Sud s’est installé entre les Minguettes, Saint-Fons et Feyzin.

Malins, les dirigeants de cet organisme mutualiste ont demandé des garanties d’emprunts aux mairies et à la Métropole de Lyon pour diminuer leur frais bancaires. Les collectivités se sont vite engagées à payer à la place de l'hôpital si celui-ci avait des difficultés financières. Un hôpital, géré par des gentils mutualistes, ça ne peut pas faire faillite…

Eh bien si ! L’UMGEGL (pour Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon - si quelqu’un comprend quelque chose au monde mutualiste, qu’il me fasse signe) vient de faire une demande de placement en redressement judiciaire.

Plus d’argent dans les caisses donc plus de remboursement des emprunts. Et comme un banquier s’arrange pour ne jamais perdre d’argent, ce sont les mairies et la Métropole qui vont être obligés de payer à la place de l'hôpital. Oh, une broutille, il y en aurait pour une dizaine de millions d’euros… C’est pas grave, c’est l’argent du contribuable !

Mais pourquoi cet hôpital a fait faillite ? Les gentils mutualistes arrivent pourtant à en gérer d’autres sans trop de pertes... La réponse est simple : la quasi totalité des patients de cet hôpital viennent des quartiers environnants où on a concentré tous les pauvres, tous les étrangers, tous les psychotiques… Résultat : un personnel soignant usé, violenté, souvent en arrêt maladie, et des factures jamais payées.

C'est tellement connoté Vénissieux que les enfants à la maternité naissent officiellement à Feyzin pour pas porter la croix de la réputation sur les papiers d'identité...

La réputation méritée fait fuir le recrutement de médecins et du personnel de santé.

Personne ne fera le lien entre les millions d’euros dépensés pour renflouer les caisses d’un hôpital en faillite et la ségrégation organisée par les bailleurs sociaux, les mairies, la métropole, l'Education nationale et l'État. Personne car au bout du compte, tout le monde est prêt à payer pour concentrer cette population au même endroit et ne pas la voir. Qu'ils vivent cacher pour que l'on vive heureux !

Mais entre les émeutes, le séparatisme et les faillites d'hôpitaux, ça va commencer à faire cher…

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux