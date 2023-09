J’ai fait un rêve. Que la France soit uni et indivisible, que les enfants nés pauvres, par la force de leur travail et de leurs rencontres, puissent s’élever et s’offrir un avenir meilleur qu’une tour de 16 étages aux Minguettes qui pue la pisse avec un point de deal dans l’allée.

Que les enfants de l’Ouest lyonnais ou du centre-ville, en résumé les enfants des politiques et des entrepreneurs, puissent côtoyer la France dans sa pluralité et être confrontés à des parcours différents du leur, loin des établissements scolaires publics ou privées transformés en citadelles impossibles à escalader pour ceux qui n’ont pas les codes.

La seule solution existante, c’est la mixité en milieu scolaire.

Mais la pauvreté du personnel politique en France empêche sa réalisation. Alors on ressort du placard moisi les idées que Pétain aurait validé avec entrain entre deux rafles : l’uniforme pour les pauvres des quartiers prioritaires et l’interdiction pour les jeunes filles des banlieues de s’habiller en robe et manches longues. Sans oublier le Service national universel qui permet de se rappeler les belles années où Hubert de la compagnie des chasseurs de Chambéry vous avait uriné dessus dans les douches, un fou rire qui vous a tellement rapproché.

Bien sûr sous couvert de la laïcité, version fond Marianne. Et ça ne sert qu’à rassurer les nostalgiques d’une époque qu’ils n’ont jamais connu.

Sur ceux, on débarque le ministre de l’Education. Trop bronzé et trop grossier, il disait à tour de bras le gros mot "mixité". Remplacé par le chevalier blanc des croisades "Gabriel Attal". On s’attendait à du lourd, un loup de la politique, le futur du futur. Trois discours plus tard, 4800 fois le mot laïcité prononcé, cache sexe des ségrégationnistes pour ne rien faire.

Le jeune était un vieillard réactionnaire.

Personne à gauche pour faire avancer le débat. Encore moins à droite

Allez viens on tourne en rond pour oublier. La nausée ne sera pas pire que leurs idées.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux