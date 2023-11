Fête des Lumières 2023 : le programme dévoilé ce mardi matin

L’édition 2023 de la Fête des Lumières se déroulera du 7 au 10 décembre à Lyon. La programmation sera dévoilée ce mardi matin à partir de 9h30 à l’occasion d’une conférence de presse en présence du maire Grégory Doucet mais également de l’équipe de la Fête des Lumières et de plusieurs artistes.

"Cette édition a pour ambition d’offrir aux visiteurs un audacieux mélange de rendez-vous populaires et d’exceptions, toujours plus inclusifs et responsables, mais aussi créateurs de rêves autour de la magie de la lumière", annonçaient déjà les organisateurs il y a un mois.

On sait également déjà que les bénéfices de la traditionnelle opération des Lumignons du Cœur iront cette année au Centre Léon Bérard et à la recherche sur le cancer. Les lumignons seront vendus au prix de 2 euros et seront installés au parc de la Tête d’Or.

Quelles seront les œuvres les plus populaires cette année ? La place des Terreaux et son grand mix du musée des Beaux-Arts feront-ils aussi bien ? Réponse dans quelques heures.