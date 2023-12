Le maire de Lyon Grégory Doucet sur le plateau de Quotidien ce mardi

Non pas qu'il fuit les caméras parce qu'il est timide ou qu'il n'excelle pas dans ce domaine.

Mais le maire de Lyon donne rarement d'interviews, malgré les nombreuses invitations lancées, y compris par notre rédaction. Et s'il tente ainsi de rendre sa parole plus précieuse au niveau local, l'édile écologiste n'a pas plus de succès à Paris, hormis quelques duplex lors d'évènements ou d'actualités importantes.

Et si Grégory Doucet se révélait aux yeux de la France ce mardi ? Car il sera l'invité de l'émission Quotidien sur TMC. Il passera plus d'une heure en plateau, en direct, à répondre aux questions de Yann Barthès et de ses journalistes/chroniqueurs.

Les équipes de l'émission TV sont venues tourner à Lyon, en suivant le maire EELV dans son quotidien et ses déplacements dès jeudi dernier. Il y aura donc une ambiance très Fête des Lumières à leur reportage.

Stratégiquement, le choix de Quotidien peut se révéler intéressant. Car Grégory Doucet peut facilement marquer des points auprès des Lyonnais et gagner en capital sympathie.