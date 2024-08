La Métropole de Lyon va lancer sa Convention métropolitaine pour le climat

Inspirée par la démarche de Grenoble Alpes Métropole, la Métropole de Lyon va, à son tour, mettre en œuvre une convention citoyenne, "dans le cadre de la révision de son plan climat".

Selon la collectivité, cette démarche se voudra "collective et innovante". Cette convention réunira des habitants de l'agglomération aux profils divers qui réflechiront "aux enjeux cruciaux et universels de l'adapation au changement climatique".

Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, présentera les objectifs, les étapes clés et les acteurs de cette initiative mardi prochain.

A Grenoble, cette convention s'était organisée autour de trois grandes étapes. Une centaine de citoyens avaient été formés et plus de 200 propositions ont déjà été faites avec deux objectifs : réduire les gaz à effet de serre d'ici 2030 et devenir un territoire neutre en carbone d'ici 2050.