Zayna Chaker : "Booster la regénération du cerveau humain"

Le Conseil européen de la recherche (ERC) vient de communiquer la liste des bénéficiaires des bourses 'Starting grant'. L’agglomération lyonnaise compte trois projets : deux en neurosciences et un sur l’informatique quantique. Zayna Chaker en pilote un sur la recherche sur la regénération du cerveau.

"Notre cerveau est plastique", indique la chercheuse qui travaille sur des cellules "capables de créer de nouveaux neurones dans des conditions particulières".

Les études sont en cours sur des souris, dont la structure du cerveau ressemble à celle de l'humain : "Pendant la grossesse et la maternité, on a montré que certaines cellules en hibernation s'allument dans la région olfactive du cerveau et permettent à la mère de reconnaître son petit par rapport à d'autres petits", indique Zayna Chaker, qui retrouve ce même changement structural du cerveau chez la femme enceinte qui "facilite l'attachement mère-enfant".

L'idée est donc de "mimer ces conditions pour les utiliser dans des conditions pathologiques comme un AVC ou Alzheimer" et "booster la regénération" du cerveau humain.

00:00 Prix Starting grant

05:05 Arrivée à Lyon

07:58 Résultats attendus