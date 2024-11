Efforts demandés aux collectivités : une "attaque envers la démocratie locale" pour Grégory Doucet

Car forcément, les efforts réclamés aux collectivités locales par le gouvernement va entraîner une diminution de 25 millions d'euros du budget 2025 de la Ville de Lyon. De quoi remettre en question la poursuite de certains projets, à la fois nécessaire pour le travail de transition écologique engagé mais aussi en vue d'un certain scrutin municipal qui arrive à grands pas.

Ce jeudi matin, Grégory Doucet a donc ouvert le conseil municipal avec cette actualité, qu'il voit comme une "attaque envers la démocratie locale".

Comptant notamment sur les parlementaires pour faire capoter le projet du gouvernement de Michel Barnier, l'édile écologiste a martelé son "refus de voir les territoires transformés en variable d'ajustement" avec ces coupes budgétaires vécues comme "une trahison républicaine, un aveuglement idéologique".

Et de conclure en affirmant que la Ville de Lyon et les autres collectivités ne sont "pas la cause du déficit. Nous sommes un extraordinaire vivier de solutions".