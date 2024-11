Hervé Novelli à Lyon pour donner un peu de nouvelle énergie à Béatrice de Montille

Et il vous explique longuement combien il aime les SCOP - symboles d’un capitalisme non libéral - et rappelle que si le statut de micro-entrepreneur existe en France c’est grâce à son passage au ministère du Commerce à partir de 2007 – et que d’ailleurs, du temps de sa grandeur politique, il ne pouvait pas marcher dans les rues d’une ville de France sans que des jeunes qui avaient bénéficié de ce statut le remercient de leur "avoir rendu leur dignité".

Ce mercredi soir 13 novembre il était à Lyon, pestant contre les travaux qui rendent impraticable la marche à pied entre la gare et son hôtel, mais bien présent pour soutenir Béatrice de Montille qu’il connait depuis la campagne (ratée) de François Fillon de 2017 et dont il partage l’engagement dans la (petite) écurie de David Lisnard, le maire de Cannes.

De la campagne de 2017, Hervé Novelli cherche à reprendre le meilleur : la dynamique qui a permis d’emporter la primaire, sans le moins bon, qu’il résume ainsi : "Fillon a gagné la primaire puis est parti en vacances et a donné les clefs à Stefanini qui a constitué une armée mexicaine pour plaire à tout le monde. Résultat tout a été bloqué".

Pour le compte de Nouvelle Energie (le mouvement de Lisnard, donc) et devant une grosse centaine de personnes réunies dans une salle du 3e arrondissement de Lyon à l’appel de Béatrice de Montille, Hervé Novelli déroule le plan de construction d’un programme politique général – à partir de 10 pôles thématiques et une foultitude de sous-groupes de travail (défis géostratégiques, de la connaissance, de l’autonomie stratégique, etc.) dont il est en charge.

Béatrice de Montille n’est pas dans le projet - "j’ai bien assez à faire à Lyon" - mais elle soutient autant qu’elle le peut et l’action du maire de Cannes lui sert de référentiel pour l’opposer à celle de Grégory Doucet : "Vous savez que dans les services de la ville de Cannes, ils n’ont que 6% d’absentéisme. Motiver les agents, ça ne coûte rien et c’est une action essentielle d’un maire".

Reste la question de l’entrepreneurs en politique. Officiellement Novelli soutient l’arrivée du monde de l’entreprise en politique. Mais il déroule aussitôt une longue liste de cas d’entrepreneurs qui ont échoué en politique, à commencer par Francis Mer, éphémère ministre de l’économie de Jacques Chirac.

Quel conseil donne-t-il à Béatrice de Montille, assise en face de lui ? "Dans ton entreprise, quand tu as un problème important, si tu ne le règles pas, tu peux la faire mourir. Alors qu’en politique, avoir un problème bien à soi, souvent c’est l’occasion de réussir à se faire réélire et donc surtout ne pas le régler".

Béatrice de Montille sourit mais de dit rien. Elle doit penser à 2026… ou à après.

