Hélène Duvivier : "Candidate à Francheville pour changer la façon de travailler à la mairie"

Avec la démission du maire de Francheville Michel Rantonnet, les habitants vont devoir retourner voter lors d'une élection municipale anticipée dont le premier tour a été fixé au 26 janvier 2025. L'élue d'opposition Hélène Duvivier lance officiellement sa candidature. "L'ambiance a été très pesante pendant un an. L'intérêt des Franchevillois a été complètement oublié", fustige-t-elle, estimant que "Michel Rantonnet n'était pas quelqu'un qui aimait rencontrer les Franchevillois".

La vice-présidente de la Métropole de Lyon reconnaît que "les finances sont saines et le parc sportif a été rénové. Pour le reste, les services publics ont été sacrifiés, les budgets de fonctionnement ont été rognés, les agents municipaux sont totalement déprimés".

Hélène Duvivier entend porter un projet qui changera "le style, la façon de travailler, en co-construction avec les habitants". Elle veut aussi débloquer le projet de Bel-Air, dont l'arrêt avait provoqué la démission du maire.

Quid de la future chaufferie au bois prévue à Sainte-Foy-lès-Lyon et qui inquiète les habitants ? "Je suis pour les réseaux de chaleur, prévient la candidate. La chaufferie, on n'est pas certain qu'elle soit au bois. Est-ce qu'il faut qu'elle soit là ? Tout ça doit encore être discuté. (...) Ce n'est pas un projet simpliste et c'est trop facile d'agiter les chiffons en disant 'Pas chez moi'".

00:00 Candidature aux municipales anticipées de Francheville

01:10 Bilan de Michel Rantonnet

04:00 Un an de mandat seulement

06:05 Absence de dialogue

06:38 Chaufferie au bois

08:39 Montrer la voie aux écologistes dans l'Ouest lyonnais