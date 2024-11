Bruno Bernard et la Métropole de Lyon furieux d'être autant concernés par les économies du gouvernement : "On fait le boulot"

Bruno Bernard en profite pour s'exaspérer de la situation dans un entretien accordé à Paris-Match. Le président écologiste de la Métropole de Lyon regrette que sa collectivité soit la plus concernée de France, avec 96 millions d'euros de recettes en moins.

Pour Bruno Bernard, c'est d'autant plus injuste qu'il aurait déjà réduit la voilure depuis son élection : "C’est anecdotique mais j’ai supprimé trois postes d’huissiers qui étaient devant le bureau à ouvrir la porte du président de la métropole. J’ai supprimé la moitié de la flotte des chauffeurs pour les vice-présidents et la direction, le restau officiel, redéployé 800 postes pour porter nos politiques nouvelles avec de l’existant. On fait le boulot".

Il estime avoir environ 775 millions d'euros de dépenses annuelles modulables à la Métropole et sur lesquels il faudra amputer jusqu'à 40%. "Ce sont les aides aux associations, l’entretien de l’espace public… On est en train d’arbitrer mais j’espère qu’on n’ira pas si loin", prévient Bruno Bernard.

🔴⚠️ Que les collectivités locales participent à l'effort d'un État qui a été mal géré, on peut l'entendre.



En faire les boucs-émissaires de cette mauvaise gestion, c'est faux.



Depuis 2019 :

→ Dette de l'État : +35,6% 📈

→ Dette des collectivités : Stable

→ Dette de la… — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) November 21, 2024

Selon l'écologiste le plus puissant de France, "il faut aussi augmenter les recettes". "Nous, on veut réinstaurer la CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) , c’est tout de suite de l’argent en plus et les entreprises ne se sont même pas aperçues qu’elle avait été supprimée, on me le dit chez moi", poursuit-il. "Si on ne veut pas augmenter les recettes et diminuer les dépenses, celles des collectivités en particulier, ça ne marchera pas", conclut Bruno Bernard.