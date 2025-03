Zaho de Sagazan à la Halle Tony-Garnier : un ouragan déjà iconique

Zaho de Sagazan ne vient pas de nulle part, son patronyme est connu de celles et ceux qui s’intéressent à l’art contemporain, à la performance. Elle est la fille d’une institutrice, Gaëlle, et d’un artiste, sculpteur et performeur : Olivier de Sagazan, vu aux dernières Invites de Villeurbanne. (Lire la suite sur Lyon Poche)