Emeutes en centre-ville de Lyon : Grégory Doucet apporte son soutien aux commerçants

Des émeutes ont même éclaté avec des groupes de dizaines de jeunes individus s'en prenant aux commerces et au mobilier urbain.

Ce lundi, Grégory Doucet est allé à la rencontre des commerçants pris pour cibles. "Les dégradations qu’ils ont subies sont intolérables", commente le maire écologiste de Lyon, qui remercie la police municipale et nationale pour leur action.

J’étais cet après-midi auprès des commerçants pris pour cible vendredi à #Lyon. Les dégradations qu’ils ont subies sont intolérables.



Je veux leur dire tout mon soutien et remercier les policiers municipaux et nationaux mobilisés pour endiguer les débordements en centre-ville.⬇️ pic.twitter.com/ukEfKgup17 — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) December 30, 2024

"Ces agissements doivent cesser. Tout doit être mis en œuvre pour que les auteurs de ces méfaits soient sanctionnés", conclut l'édile.

Pour rappel, trois après-midis ont été particulièrement mouvementées. Outre ce lundi à la Guillotière avec l'interpellation de 18 personnes, jeudi a été le théâtre d'un jeu du chat et de la souris entre des adolescents venus voir l'influenceur Hachemi et les CRS. Tandis que vendredi, des raids de casseurs étaient menés en Presqu'île et à la Guillotière. Cinq personnes, dont quatre mineurs, avaient été arrêtées.