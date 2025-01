Jean-Pierre Vacher : "Important de dire aujourd'hui qu'on est toujours Charlie"

Directeur de Lyon Décideurs et journaliste à Lyon depuis plus de 30 ans, Jean-Pierre Vacher sort le livre 'Au diable les journalistes !' qui retrace son parcours, ponctué de moments-clés de la vie politique et économique de Lyon.

Il revient notamment sur Anne-Marie Comparini, décédée ce week-end, et sur la séquence captée par les caméras de TLM qu'il dirigeait à l'époque : la fameuse insulte "salope" lâchée à son égard par Patrick Devedjian.

En ce 7 janvier, il se souvient aussi de l'attentat de Charlie Hebdo. Ce même jour il y a 10 ans, les journalistes lyonnais étaient aux voeux à la presse de Gérard Collomb à l'Hôtel de Ville. Le soir-même un premier rassemblement avait lieu place des Terreaux. Puis le 11 janvier, plus de 300 000 personnes personnes défilaient dans Lyon. Des "moments très douloureux" pour Jean-Pierre Vacher, pour qui il est "important de dire aujourd'hui qu'on est toujours Charlie. Et encore plus qu'il y a 10 ans".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Anne-Marie Comparini

05:00 Attentat de Charlie Hebdo

06:51 Origines stéphanoises

11:04 TLM