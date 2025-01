Grégory Doucet et la Ville de Lyon quittent X (ex-Twitter) : "Les communautés les plus féroces y règnent en maître"

Parmi eux, Grégory Doucet. Le maire de Lyon était déjà moins présent sur la plateforme, privilégiant LinkedIn ou Facebook pour ses réactions et ses annonces.

"Depuis le rachat de la plateforme en 2022 par Elon Musk, il est évident que les règles ont changé. La promesse d’une parole directe, sans entrave, entre citoyens, n’est plus tenue. Non, c’est désormais la loi du plus fort qui régit ce réseau social. Les communautés les plus féroces y règnent en maître, favorisées par un algorithme arbitraire et décomplexé. X est aujourd’hui un instrument de déstabilisation assumé, entraîné à fragiliser nos démocraties. Et je ne parle même pas ici de la violence quotidienne, des appels à la haine impunis et de l’intelligence artificielle diffamante", se plaint l'édile écologiste.

Grégory Doucet ne supprime toutefois pas son compte, mais promet de ne plus s'y reconnecter.

Et il tend à promettre la même issue à d'autres réseaux sociaux : "Bien sûr, je n’ignore rien de la récente allégeance de Mark Zuckerberg à la méthode Trump-Musk. Ce revirement du patron de Meta n’augure rien de bon pour les plateformes que sont Instagram ou Facebook".

Le maire de Lyon ne se contente pas de quitter en son nom X, il ferme également le compte de la Ville de Lyon. Ce dernier ne tweetera plus, "à l'exception de communication de crise grand public".

"Nous vivons un moment de bascule pour nos démocraties. En peu de temps, des récits qui nous semblaient fantasmagoriques s’immiscent dans les discussions du quotidien. Chacun peut le constater : les mots sont plus que jamais des armes prêtes à nous faire vaciller. Face à ces menaces tangibles, l’Union européenne peut et doit s’emparer d’outils pour légiférer. C’est l’unique solution pour garantir la liberté d’expression et protéger le droit à l’information", conclut Grégory Doucet.

D'autres élus de l'agglomération ont annoncé faire partie de l'exode de ce lundi. A l'instar du maire PS de Villeurbanne Cédric Van Styvendael.