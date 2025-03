Lyon : coup d'envoi ce samedi du marché du Ramadan

Le marché du Ramadan de Lyon est lancé, en même temps que le mois saint pour les musulmans.

La mise en place pourra se faire chaque jour à compter de 11h, puis rangement à partir de 18h.

Le marché du Ramadan s'installe sur le côté ouest de la place Bahadourian, le long de l'école Painlevé entre la rue Villeroy et la rue Saint-Jacques, et au nord de la place au droit de la rue Saint-Jacques et à l'ouest de la rue Moncey sur environ 40 mètres.

"L’organisateur prendra toutes les dispositions nécessaires afin de limiter les risques de piqûres par des hyménoptères tels que les guêpes, abeilles ou frelons sur le marché. Ainsi, toutes les marchandises ne seront pas déballées simultanément, les pâtisseries seront protégées de moustiquaires ou de films plastiques, les étals de vente de ces produits ne seront pas implantés aux entrées du marché pour éviter les risques de réactions agressives de ces insectes", prévient la Ville de Lyon dans son arrêté, qui demande aussi à l'organisateur du marché de se tenir à disposition de la police municipale et de la DDPP en cas de contrôles.

Au titre de l'occupation du domaine public, une redevance de 450 euros sera perçue par la Ville.

Pour rappel, Grégory Doucet et ses équipes avaient souhaité en 2022 révolutionner le marché du Ramadan, en enlevant en premier lieu la référence religieuse dans le nom, le rebaptisant "marché des saveurs orientales". Un appel d'offres avait été réalisé, demandant aux candidats de proposer "une offre diversifiée de cuisine végétale".

Face à l'absence de candidatures, les écologistes s'étaient résolus à revenir en arrière et à reparler de ramadan.