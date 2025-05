Municipales à Lyon : LFI "se prépare à partir tout seul" au premier tour

Le parti de Jean-Luc Mélenchon ne s'était jamais caché de lorgner sur des villes aujourd'hui dirigées par des partenaires occasionnels de gauche comme Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Vénissieux ou Saint-Fons.

Mais jusqu'à présent, la question lyonnaise n'était jamais clairement tranchée.

Ce mercredi, dans le cadre de sa venue à Villeurbanne pour un meeting, Manuel Bompard a annoncé que LFI avait un plan pour les municipales 2026 entre Rhône et Saône.

Au Progrès, le coordinateur national du parti a indiqué savoir "qu'il faut se préparer à partir tout seul" à Lyon dès le premier tour. Manuel Bompard confirme donc que les insoumis "préparent les conditions d'une liste". Mais qu'un accord avec d'autres forces de gauche, pas forcément les écologistes, reste possible "si on parvient à se retrouver dans des discussions programmatiques".

De quoi faire monter un peu plus les enchères auprès de Bruno Bernard et Grégory Doucet. On sait notamment qu'outre l'obtention de bonnes places au sein des futurs exécutifs de la Ville de Lyon et de la Métropole, LFI exige par exemple que la gratuité des TCL intègre le programme de la gauche en 2026.

Des chefs de file seront désignés avant cet été, pour orienter le débat sur les combats des insoumis. Viendra ensuite le temps des négociations, qui pourraient donc virer à l'échec, notamment si le Parti socialiste adopte une ligne anti-LFI.