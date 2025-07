Canicule à Lyon : le plus dur reste à venir, plus de 38°C attendus ce mardi

Il va encore faire très chaud ce mardi à Lyon. Le thermomètre devrait dépasser les 38°C au cours de la journée. Une nouvelle nuit tropicale se prépare également avec un mercure qui ne devrait pas redescendre en dessous de 21°C.

Ce lundi soir, les orages et la pluie n’auront pas permis de rafraîchir les habitations. On enregistrait en effet ce mardi matin aux alentours de 4 heures la température de 22,4°C à la station Lyon ENS.

Les deux journées les plus chaudes sont attendues ce mardi et ce mercredi avec une vigilance orange toujours de rigueur sur le département du Rhône. Un épisode de pollution à l’ozone se rajoute aussi à cet épisode de canicule. Le bassin lyonnais et le Nord-Isère sont en vigilance jaune mais sans entraîner la mise en place de mesures contraignantes.

La patience sera une nouvelle fois de mise. Le thermomètre devrait progressivement baisser à partir de jeudi avec encore 33°C annoncés. Le début de semaine prochaine s’annonce beaucoup plus respirable avec un maximum de 28°C.