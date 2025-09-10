Social

Blocages du 10 septembre à Lyon et ses environs : les black blocs infiltrent la manifestation de la place Guichard

Ce mercredi, c'est la date fatidique. En ce 10 septembre, des points de blocage sont prévus dans l'agglomération de Lyon et le Rhône toute la journée.

Point à 14h10 : Un chantier permet aux black blocs de saisir des munitions et des barrières pour barricades avenue de Saxe. Environ 8000 personnes sont recensées par la préfecture entre le cortège principal et les antifas.

Point à 13h45 : Du grabuge avec des black blocs rue Dunoir et square Moncey. Les forces de l'ordre répliquent par des charges et du gaz lacrymogène. Le gros des manifestants retourne donc place Guichard.

Point à 13h30 : Un cortège s'est dirigé en direction de la Guillotière. L'accès aux ponts et donc à la Presqu'île est interdit, les forces de l'ordre font tout pour contenir les manifestants sur la rive gauche du Rhône.

Point à 13h20 : Un cortège sauvage part de la place Guichard, rue de la Part-Dieu.

Point à 12h30 : La place Guichard est noire de monde. On ne sait pas encore si un cortège va se former et s'il va déambuler dans Lyon. Plus de 2000 personnes sont réunies.

Point à 12h10 : On passe à 9 interpellations. Alors que la manifestation était prévue à 12h place Bellecour, des groupes de personnes se dirigent plutôt vers la place Guichard.

Point à 11h30 : Une rixe aurait eu lieu devant le lycée Saint-Just dans le 5e arrondissement. Sur les réseaux sociaux, la rumeur d'une expédition punitive de l'ultradroite enfle, mais l'information n'est pas vérifiée. Pour le moment, 7 interpellations ont été réalisées dans l'agglomération.

Point à 10h40 : Encore une soixantaine de manifestants sont présents dans les environs du rond-point de la Feyssine. 

Point à 10h15 : Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau évoque des jets de pavés contre la police vers 9h à Lyon. A noter que 5 interpellations ont été réalisées depuis ce matin.

Point à 10h10 : La tension est retombée en ville, les antifas se sont repliés, probablement en attendant la manifestation de 12h place Bellecour.

Point à 9h35 : Dispersion des manifestants place Guichard à Lyon par des tirs de lacrymo.

Point à 9h30 : Le rond-point de la zone industrielle sur la route de Vaulx-en-Velin fait l'objet d'un barrage filtrant. Cela a des impacts sur la circulation sur l'A46. A la raffinerie de Feyzin, une cinquantaine de manifestants sont arrivés sur place.

Point à 9h20 : Les abords du centre commercial de la Part-Dieu sont noyés dans le gaz lacrymogène. D'importants moyens de forces de l'ordre sont en route pour ramener le calme.

Point à 9h : Le groupe d'antifas se dirige de plus en plus vers la Part-Dieu. Ils sont actuellement au niveau de la rue Paul Bert.

Point à 8h40 : Les black blocs poursuivent leur déambulation destructrice dans la Guillotière. A noter des blocages du campus de la Doua ou encore de Sciences Po Lyon.

Point à 8h35 : Le rond-point de la Feyssine a été repris aux manifestants par les forces de l'ordre.

Point à 8h30 : Outre le rond-point de la Feyssine et son barrage filtrant, un groupe de dizaines de jeunes membres de l'ultragauche réalisent quelques blocages à Lyon, mais sont rapidement délogés. Après le pont de l'Université puis le quai Claude-Bernard, ils avancent en direction de la Guillotière.

Point à 8h15 : Un barrage a été installé quai Gailleton au niveau du pont de l'Université. Des automobilistes prennent des risques pour le forcer. Des tirs de gaz lacrymogène ont été réalisés pour débloquer le pont vers 8h15. Le groupe se dirige désormais vers le 7e arrondissement.

Point à 8h : Au rond-point de la Feyssine, un barrage filtrant est installé avec une centaine de personnes. En Presqu'île, les manifestants font face à une trop forte riposte policière à Perrache et se déplacent désormais vers Bellecour, après avoir été délogés du pont Gallieni.

Point à 7h30 : L'université Lyon 1 a été bloquée par des étudiants ce matin. Plusieurs points s'activent, avec quelques dizaines de personnes par exemple au rond-point de la Feyssine. Le gros du blocage se situe toujours à Perrache, avec consignes données en interne de bifurquer vers Villeurbanne désormais, afin d'échapper aux forces de l'ordre qui quadrillent le quartier. Le pont Gallieni a fait l'objet de tentatives de déblocage à coups de gaz lacrymogène, ce qui a poussé le groupe à retourner sur la M7 pour stopper la circulation.

Point à 7h : Depuis 6h30, un groupe d'environ 200 bloqueurs s'est retrouvé place des Archives à Perrache, pour le premier "blocage" de la journée à Lyon. Rapidement délogés par les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène, certains manifestants ont tenté ensuite de bloquer la M7 en marchant sur les voies après avoir enjambé le parapet. Une tentative très brève, qui a entraîné des bouchons quelques minutes jusqu'au pont de la Mulatière. Le groupe s'est ensuite dirigé sur le pont Gallieni pour bloquer la circulation automobile. La CRS83 est sur place pour disperser les manifestants très mobiles dans le secteur de Perrache.

Des poubelles incendiées ont été installées sur les voies du tramway cours Charlemagne, ou encore aux abords du tunnel de la Croix-Rousse, fermé temporairement pour des raisons de sécurité.

Pour rappel, les blocages et manifestations annoncés officiellement pour la journée dans la Métropole de Lyon :

  • 6h30 : place des Archives (Lyon 2e)
  • 7h00 : rond-point de la Feyssine (Villeurbanne)
  • 8h00 : devant l’hôpital Édouard-Herriot (Lyon 3e)
  • 9h00 : piquet de grève à la raffinerie de Feyzin
  • 11h00 : kermesse militante (métro Charpennes) et rassemblement place Bellecour (Lyon 2e)
  • 12h00 : manifestation place Guichard (Lyon 3e)
  • 19h00 : rassemblement place du Marché des États-Unis (Lyon 8e)

Les forces de l’ordre de leur côté agiront selon les directives ministérielles selon la préfecture du Rhône : "Débloquer, disperser, interpeller."

avatar
AntiKons le 10/09/2025 à 14:26
Merki a écrit le 10/09/2025 à 13h57

Merci à LFI de tout mettre en oeuvre pour apporter à Marine les quelques voix qui lui manquent pour 2027.
Encore quelques coups comme cela et vous pourrez dégager, on aura plus besoin de vous.
👍

Tu as tout résumé bravo !
Derniers scores aux présidentielles 2022
RN = 23,15 %
LFI = 21,95 %
Derniers sondages pour législatives éventuelles
RN = 30-35 %
LFI = 10-12 %
Encore quelques manifs et nous n'aurons plus besoin de vous la gauchiasse.
Encore merci

Signaler Répondre
avatar
But des parlementaires le 10/09/2025 à 14:25
Retailleau anti-rasso? a écrit le 10/09/2025 à 14h12

Retailleau a demandé d'empêcher les rassemblements (et donc des manifs)?

Bah visiblement leur but est d'empêcher le peuple...

Signaler Répondre
avatar
Pfff … le 10/09/2025 à 14:25
non c'est pas bien a écrit le 10/09/2025 à 13h26

ça pue à fond la caisse l 'ancien régime et l 'extréme droite pétainiste.

Vive la nation !

Et votre solution à vous ?

Signaler Répondre
avatar
citoyennormal le 10/09/2025 à 14:24

pourquoi il y a des lycée évoquant free Palestine, vraiment on s'en fout royalement de la bas, ici c'est la France avec déjà son lot de nos problèmes.

Signaler Répondre
avatar
CASH le 10/09/2025 à 14:23
Rlb a écrit le 10/09/2025 à 14h15

LFI = CASSONS TOUT, LFI doit payer et pas une nouvelle taxe émeutes.
Suspension de leurs indemnités, le parti doit être dissous, merci les imbéciles qui ont voté pour eux

Attention à vos RIB surtout....
Et les pannes sur les paiements par CB (comme la panne CIC et crédit mutuel...

Signaler Répondre
avatar
Le vrai peuple ne se soulève pas, il vote le 10/09/2025 à 14:22

quelques dizaines de casseurs courageusement masqués et quelques centaines de braves gens manipulés par le populisme LFI, voila tout leur “blocage” d’une agglomeration d’1,4 million d’habitants. Dérisoire.

Signaler Répondre
avatar
TRAMSURFER le 10/09/2025 à 14:16

Tant qu'ils ont pas brûlé un bus ils ne resterons pas tranquille?

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 10/09/2025 à 14:15

LFI = CASSONS TOUT, LFI doit payer et pas une nouvelle taxe émeutes.
Suspension de leurs indemnités, le parti doit être dissous, merci les imbéciles qui ont voté pour eux

Signaler Répondre
avatar
aimelyon le 10/09/2025 à 14:14
duvent a écrit le 10/09/2025 à 13h48

Dégagez avec vos drapeaux palestiniens! Vous représentez pas la France 🤔

tout a fait d'accord, tellement bête qu'ils comprennent rien.

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 10/09/2025 à 14:14
Bettencourt , la femme la pus riche du monde a écrit le 10/09/2025 à 11h47

n 'avait jamais travaillé , comme 80% de ces milliardaires qui sont juste des héritiers

jolie môme de Ferré ou vieille carne réactionnaire . allez savoir , c 'est les mystères des réseaux sociaux ....

Et vous , quand vous ouvrez la bouche ?
il n'y a pas une odeur de merde ?
Au moins que cela vienne de votre slip ?
Jaune devant marron derrière !
Bon rond-point ! J.M
Courage a nos forces de l'ordre .

Signaler Répondre
avatar
Nyggiol le 10/09/2025 à 14:13

Aaaah les fameux "Black Blocks"... !
Mystérieux et insaisissables ninjas de banlieue, à qui il suffit de refiler 50 balles par tête, pour qu’ils vous délégitiment instantanément tout embryon de mouvement social.
C'est bien simple, s’ils n’existaient pas, le MEDEF ferait la gueule.

Signaler Répondre
avatar
Retailleau anti-rasso? le 10/09/2025 à 14:12

Retailleau a demandé d'empêcher les rassemblements (et donc des manifs)?

Signaler Répondre
avatar
Electeur EELV,., le 10/09/2025 à 14:12

Ce soir, nous aurons compris que le danger, c'est l'estreme drouate.

Signaler Répondre
avatar
bast69 le 10/09/2025 à 14:08
RN6 a écrit le 10/09/2025 à 11h20

Le gouvernement veut prélever 5% sur les contrats d’assurance pour financer la casse des casseurs quand eux ne sont jamais condamnés par les juges du même bord !

encore les travailleurs qui vont payer, alors que ces soit disant étudiants qui vivent aux crochets de leurs parents, cassent en toute impunité

Signaler Répondre
avatar
Bast69 le 10/09/2025 à 14:06

pourquoi laisser les poubelles dehors ce jour là...encore les Nicolas qui vont payer.
et tous ces jeunes ils représentent qui ?
des bons à rien qui vivent aux crochets de leurs parents

Signaler Répondre
avatar
en fait le 10/09/2025 à 14:00
Catalan a écrit le 10/09/2025 à 13h27

évidemment encore moins d extrême gauche. En réalité je ne me reconnais dans aucun des partis en place. Marre de voter chaque fois pour le moins pire .

pas de conviction, une moule !!

Signaler Répondre
avatar
Merki le 10/09/2025 à 13:57

Merci à LFI de tout mettre en oeuvre pour apporter à Marine les quelques voix qui lui manquent pour 2027.
Encore quelques coups comme cela et vous pourrez dégager, on aura plus besoin de vous.
👍

Signaler Répondre
avatar
duvent le 10/09/2025 à 13:48

Dégagez avec vos drapeaux palestiniens! Vous représentez pas la France 🤔

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 10/09/2025 à 13:41

"Un cortège s'est dirigé en direction de la Guillotière."

Ils n'ont pas déjà cassé ce matin à la Guillotière.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 10/09/2025 à 13:37
non c'est pas bien a écrit le 10/09/2025 à 13h26

ça pue à fond la caisse l 'ancien régime et l 'extréme droite pétainiste.

Vive la nation !

Alors on doit payer avec nos impôts pour leur dégâts ?

Je préfère la répression efficace, source de prise de conscience des conséquences de leurs actions...

Qui casse répare...

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 10/09/2025 à 13:37

Mai 68 un autre temps,une autre époque,faut évoluer pour contrer ceux et celles qui ont pris de l'avance et dans la caisse publique,avantagés(ées) et grassement rémunérés(ées)....Qui va oser dégraisser les éffectifs
de fonctionnaires qui fonctionnent à l'argent public?....Revoir ce fonctionnement serait plus judicieux pacifiquement plutôt que dans le désordre,la violence....ne pas donner du grain à moudre,ils et elles ont plus de blé que le pape ne pourrait en bênir...Ne pas tomber dans le panneau,les pièges tendus ici et là,ne pas se jetter dans la gueule du loup,le contourner et le prendre à revers....car finalement,l'exploitation du travailleur ne fait qu'empirer,et les gains ne sont pas partagés équitablement,en éffet y'a de quoi grogner....Les argentiers,les dealers d'oseilles de la fric'onnection....un point de vente à davos,tous les ans.

Signaler Répondre
avatar
Nuance le 10/09/2025 à 13:36
non c'est pas bien a écrit le 10/09/2025 à 13h26

ça pue à fond la caisse l 'ancien régime et l 'extréme droite pétainiste.

Vive la nation !

Ou le bolchevisme et l'Urss !!

Signaler Répondre
avatar
Discours à 2 balles... le 10/09/2025 à 13:34
Bettencourt , la femme la pus riche du monde a écrit le 10/09/2025 à 11h47

n 'avait jamais travaillé , comme 80% de ces milliardaires qui sont juste des héritiers

jolie môme de Ferré ou vieille carne réactionnaire . allez savoir , c 'est les mystères des réseaux sociaux ....

Pour devenir héritiers, il y a minimum une, voir plusieurs générations qui se sont retroussées les manches pour transmettre un patrimoine à transmettre et à préserver...
Peut-être aurait-il fallu que ces personnes partagent et dilapident leurs fortunes avec des personnes qui souhaitent être riche sans huile de coude...
Et pourquoi pas prendre votre emploi pour pouvoir haïr les fortunés par manque de jugeote et de remise en question.
Toute votre vie vous allez crié à l'injustice, en arrivant même à transmettre sur plusieurs générations votre frustration sans agir, avec ce jugement plus facile que la volonté de changer votre destin.
👍👍👍👍

Signaler Répondre
avatar
Venividivinci le 10/09/2025 à 13:27

Bref c est nul partout

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 10/09/2025 à 13:27
Chris696969 a écrit le 10/09/2025 à 13h16

"je ne suis ni de gauche, ni d extrême droite".

Il n'y a donc pas d'extrême gauche dans notre pays ?

évidemment encore moins d extrême gauche. En réalité je ne me reconnais dans aucun des partis en place. Marre de voter chaque fois pour le moins pire .

Signaler Répondre
avatar
non c'est pas bien le 10/09/2025 à 13:26
Chris696969 a écrit le 10/09/2025 à 11h44

Je propose une solution simple et pratique :
1) interpellation des casseurs,
2) condamnation automatique aux travaux forcés pour réparer leurs dégâts....

C'est bien non ?

ça pue à fond la caisse l 'ancien régime et l 'extréme droite pétainiste.

Vive la nation !

Signaler Répondre
avatar
Tartampion 404 le 10/09/2025 à 13:23
Place Guichard trop petite a écrit le 10/09/2025 à 12h47

Cela déborde .
Des têtes de jeunes bien sympa en majorité .
Cela changes des vieux commentateurs réacs et en pantoufles de LM ..
le jour et la nuit quoi!

Des jeunes bien sympa ? Vous les connaissez ?
Les lecteurs/commentateurs de LyonMag également ? Vous avez des pantoufles de quelle couleur le vieux réac du commentaire ?

Signaler Répondre
avatar
La droite le 10/09/2025 à 13:23
Votez à droite a écrit le 10/09/2025 à 12h01

Et cessez de laisser faire Macron

elle est au pouvoir malgré ses scores microscopiques , cf retaileau .

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 10/09/2025 à 13:16
Catalan a écrit le 10/09/2025 à 11h50

je ne suis ni de gauche, ni d extrême droite, mais je dois reconnaître que Macron a ruiné le pays ,financièrement économiquement, socialement, securitairement ,il ne fait rien contre les narcos l ecole s ecroule classée27 eme mondiale ,la France a été foutue a la porte de tous les pays d Afrique, de nouvelle Calédonie ,sur le plan international comme dit Trump qui n est pas. une flèche, Macron est un gars sympa, mais personne ne l écoute. Macron c est l intelligent vraiment, vraiment artificiel. malheureusement tout ça se terminera dans la rue .

"je ne suis ni de gauche, ni d extrême droite".

Il n'y a donc pas d'extrême gauche dans notre pays ?

Signaler Répondre
avatar
ah le boul le 10/09/2025 à 13:01
Gabouillon a écrit le 10/09/2025 à 12h58

En 2025, il y a malheureusement besoin de reconnaître qu’un « zébulon » cause beaucoup sans lire, rechigne à vouloir essayer de se cultiver et suivre l’actualité.
La COURLY ?
Par contre, maintenant très peu de gardiennes ou gardiens, juste des entreprises de services aux immeubles.
Bonne sieste l’ancien 🤣🤣

Toi et l'humour ça fais 2!!!!
Allez rendors toi 🤣🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Gabouillon le 10/09/2025 à 12:58
Zebulon69 a écrit le 10/09/2025 à 10h23

9h00 et les poubelles pleines traînent encore dans les rues...la courly a mal fait son bouleau ou alors la gardienne.

En 2025, il y a malheureusement besoin de reconnaître qu’un « zébulon » cause beaucoup sans lire, rechigne à vouloir essayer de se cultiver et suivre l’actualité.
La COURLY ?
Par contre, maintenant très peu de gardiennes ou gardiens, juste des entreprises de services aux immeubles.
Bonne sieste l’ancien 🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Place Guichard trop petite le 10/09/2025 à 12:47

Cela déborde .
Des têtes de jeunes bien sympa en majorité .
Cela changes des vieux commentateurs réacs et en pantoufles de LM ..
le jour et la nuit quoi!

Signaler Répondre
avatar
perso si tu fais vrombir ton moteur le 10/09/2025 à 12:45
y a une centaine d ecolos-lfi en velo qui tournent autour du rond point pour empecher les autos de passer a écrit le 10/09/2025 à 12h34

vers le rond point entre la doua au bd de ceinture qui mene au bd peripherique

les pleutres vont dégager

Signaler Répondre
avatar
Bobos urbains le 10/09/2025 à 12:44
y a une centaine d ecolos-lfi en velo qui tournent autour du rond point pour empecher les autos de passer a écrit le 10/09/2025 à 12h34

vers le rond point entre la doua au bd de ceinture qui mene au bd peripherique

Ouah ils ne sont jamais allé aussi loin sur leur monture ^^

Signaler Répondre
avatar
gauche irresponsable le 10/09/2025 à 12:42

Si cette gauche continue de tout casser le RN va être élu au premier tour !

Signaler Répondre
avatar
Venividivinci le 10/09/2025 à 12:40

Pour avoir un salaire il faut que l entreprise touche de l argent
A la CGT l argent vient du ciel ?

Signaler Répondre
avatar
y a une centaine d ecolos-lfi en velo qui tournent autour du rond point pour empecher les autos de passer le 10/09/2025 à 12:34
Jay a écrit le 10/09/2025 à 12h14

La France de Doucet et Melanchon !

vers le rond point entre la doua au bd de ceinture qui mene au bd peripherique

Signaler Répondre
avatar
couru d'avance le 10/09/2025 à 12:29
cathy29 a écrit le 10/09/2025 à 12h01

OUI il y a une vraie colère sociale et un ras le bol mais la violence est elle vraiment la solution ? Et si pour une fois on pouvait agir différemment comme cela avait été proposé au départ ?
A votre avis qui va payer toute cette casse (mobilier urbain, façades des commerçants etc...), sur qui ça va retomber ? Sur ceux qui travaillent ou qui contribuent financièrement, les personnes
imposables évidemment !

Beaucoup de Français étaient contents de ce mouvement!
mais on savaient que les politiques allaient le récupéré!
mélenchon, l'ultra gauche, LFI principalement
On connaissait déjà le résultat!

Signaler Répondre
avatar
En résumé le 10/09/2025 à 12:27
Mdr ! a écrit le 10/09/2025 à 11h31

Vous ne pensez pas, vous imaginez.
Preuve en est que vous n'avez aucun moyen de connaitre ma situation.

Quant à réfléchir, ça a l'air compliqué aussi.
Les artisans etranglés, la classe moyenne appauvrie, les smicards tondus, les agriculteurs à bout de nerfs etc.. ce sont les gens qui travaillent pour des clous qui n'en peuvent plus et sont exaspérés.
Et quand ils râlent ça devient des feignants ou des assistés dans votre esprit.. c'est magique.

Pourquoi ceux qui touchent le RSA se plaindraient d'un gouvernement qui leur donne de l'argent ? Avec les plus riches ce sont les seuls qui n'ont aucun intérêt à ce que la situation change. Avec les étrangers qui n'ont pas de raisons de se plaindre non plus.

Enfin, si les choses vous conviennent telles qu'elles sont, et que ça ne vous dérange pas de continuer à payer des RSA que vous êtes si prompt à critiquer, les cadeaux aux entreprises et l'AME etc en regardant le président piétiner le vote des Français et la police cogner son peuple plus fort que les racailles de banlieue.. surtout ne faites rien..
Soit c'est que ça vous arrange comme ça, c'est peut être pas vous qui payez, ou peut être que vous en profitez aussi, j'en sais rien.. soit il y a une légère contradiction dans vôtre esprit, et si je devais comme vous imaginer la situation de mon interlocuteur, je pencherais pour cette option.

Mdr n’est ni pour ni contre , bien au contraire !

Signaler Répondre
avatar
Yen a marre ! le 10/09/2025 à 12:20
oh a écrit le 10/09/2025 à 11h58

Encore et toujours des drapeaux palestiniens ...

drapeau du chaos dans notre pays !

Signaler Répondre
avatar
Jay le 10/09/2025 à 12:14

La France de Doucet et Melanchon !

Signaler Répondre
avatar
mozartbonbon le 10/09/2025 à 12:03

Au matraquage sur les réseaux sociaux de vidéo (provenance ?) le syndicat de la CFDT mettait en garde ses adhérents sur la nébuleuse de cet imprévisible mécontentement et rappelait à ses adhérents la manifestation (organisée, elle,) du 18 septembre 2025, la CFDT , quant à la CGT, par la voix de sa présidente reconnaissait, elle, non pas la manifestation, mais le mécontentement (SIC) et rappelait la manifestation d 18 septembre. Maintenant les media reconnaissaient que derrière certaines vidéo montées se profilaient des montages artificiels, au profit de qui...devinez à l'EST.

Signaler Répondre
avatar
cathy29 le 10/09/2025 à 12:01

OUI il y a une vraie colère sociale et un ras le bol mais la violence est elle vraiment la solution ? Et si pour une fois on pouvait agir différemment comme cela avait été proposé au départ ?
A votre avis qui va payer toute cette casse (mobilier urbain, façades des commerçants etc...), sur qui ça va retomber ? Sur ceux qui travaillent ou qui contribuent financièrement, les personnes
imposables évidemment !

Signaler Répondre
avatar
Votez à droite le 10/09/2025 à 12:01
Honteux a écrit le 10/09/2025 à 11h34

Je ne comprends pas comment des politiques peuvent soutenir ces agissements?! Nos sommes loin d'un blocage mais d'extrémiste qui veulent simplement casser!!! Quand on regarde les photos des personnes dans les "cortèges" on peut voir des étudiants et des "branleurs" qui vivent grâce aux allocations qu'ils touchent grâce aux impôts payés par les travailleurs. Ce sont toujours les mêmes!!! Ils ont raison, il vont faire monter l'extrême droite... Qu'ils proposent des solutions? Mais bon our ça, il faut avoir un minimum de cerveau....
Ils sont qui pour empêcher des gens de travailler???? C'est sûr, eux, ne connaissent pas le mot "travail"!

Et cessez de laisser faire Macron

Signaler Répondre
avatar
oh le 10/09/2025 à 11:58

Encore et toujours des drapeaux palestiniens ...

Signaler Répondre
avatar
pas envie de descendre dans la rue avec ces casseurs le 10/09/2025 à 11:58

Il a l'air fin sur la photo avec son drapeau palestinien 🤣🤣
Nous sommes beaucoup de Français a en avoir marre
Trop d'impôts toujours pour les mêmes
Trop d'injustice sociale
Trop d'immigration
Trop de copinage politique, n'est ce pas moscovici et belkacem ( au fait il en pense quoi vallaud le socialo? )
Trop d'argent pour l'Ukraine
Cette semaine je ne dépenserai rien😉

Signaler Répondre
avatar
Ok Justice le 10/09/2025 à 11:57
Mdr ! a écrit le 10/09/2025 à 11h31

Vous ne pensez pas, vous imaginez.
Preuve en est que vous n'avez aucun moyen de connaitre ma situation.

Quant à réfléchir, ça a l'air compliqué aussi.
Les artisans etranglés, la classe moyenne appauvrie, les smicards tondus, les agriculteurs à bout de nerfs etc.. ce sont les gens qui travaillent pour des clous qui n'en peuvent plus et sont exaspérés.
Et quand ils râlent ça devient des feignants ou des assistés dans votre esprit.. c'est magique.

Pourquoi ceux qui touchent le RSA se plaindraient d'un gouvernement qui leur donne de l'argent ? Avec les plus riches ce sont les seuls qui n'ont aucun intérêt à ce que la situation change. Avec les étrangers qui n'ont pas de raisons de se plaindre non plus.

Enfin, si les choses vous conviennent telles qu'elles sont, et que ça ne vous dérange pas de continuer à payer des RSA que vous êtes si prompt à critiquer, les cadeaux aux entreprises et l'AME etc en regardant le président piétiner le vote des Français et la police cogner son peuple plus fort que les racailles de banlieue.. surtout ne faites rien..
Soit c'est que ça vous arrange comme ça, c'est peut être pas vous qui payez, ou peut être que vous en profitez aussi, j'en sais rien.. soit il y a une légère contradiction dans vôtre esprit, et si je devais comme vous imaginer la situation de mon interlocuteur, je pencherais pour cette option.

On a compris , toi tu ne paies pas pour les autres , tu es au dessus de la plèbe , ton égo sera intact ce soir

Signaler Répondre
avatar
Je suis perdu... le 10/09/2025 à 11:54

Quelqu'un sait quand aura lieu la journée de soutien au français, qui travaillent dans des secteurs en difficulté par manque de moyens et de reconnaissances, pourtant primordiale...Ainsi que du soutien aux travailleurs et retraités qui dans l'ombre en toute discrétion, peinent à vivre décemment de leurs efforts.
Je ne suis pas insensible à la politique internationale, comme la majorité des francais, mais je ne crois pas que la majorité du peuple veuille soutenir plus de 70%des palestiniens qui se réjouissent des attaques du 7 octobre.
Cette journée du 10 ne reflette pas le Bleu Blanc Rouge...

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 10/09/2025 à 11:50

je ne suis ni de gauche, ni d extrême droite, mais je dois reconnaître que Macron a ruiné le pays ,financièrement économiquement, socialement, securitairement ,il ne fait rien contre les narcos l ecole s ecroule classée27 eme mondiale ,la France a été foutue a la porte de tous les pays d Afrique, de nouvelle Calédonie ,sur le plan international comme dit Trump qui n est pas. une flèche, Macron est un gars sympa, mais personne ne l écoute. Macron c est l intelligent vraiment, vraiment artificiel. malheureusement tout ça se terminera dans la rue .

Signaler Répondre
avatar
Bettencourt , la femme la pus riche du monde le 10/09/2025 à 11:47
Jolie Môme a écrit le 10/09/2025 à 09h53

Rigolo !!
Toutes les semaines tu joues au loto !
Tu rêves de gagner comme tous ceux qui jouent !
Tu aimerais trop d'être milliardaire !
Mais dit toi , avant d'être milliardaire ces hommes et ces femmes ils ont travaillés .
Et si , tu as du travail aujourd'hui, c'est peut-être un peu grâce à eux . J.M
Total soutien a nos CRS

n 'avait jamais travaillé , comme 80% de ces milliardaires qui sont juste des héritiers

jolie môme de Ferré ou vieille carne réactionnaire . allez savoir , c 'est les mystères des réseaux sociaux ....

Signaler Répondre

