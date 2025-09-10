Blocages du 10 septembre à Lyon et ses environs : les black blocs infiltrent la manifestation de la place Guichard

Point à 14h10 : Un chantier permet aux black blocs de saisir des munitions et des barrières pour barricades avenue de Saxe. Environ 8000 personnes sont recensées par la préfecture entre le cortège principal et les antifas.
September 10, 2025
Point à 13h45 : Du grabuge avec des black blocs rue Dunoir et square Moncey. Les forces de l'ordre répliquent par des charges et du gaz lacrymogène. Le gros des manifestants retourne donc place Guichard.
Les black blocs affrontent les CRS en marge du cortège sauvage du #10septembre2025 square Moncey. Du dégât sur leur passage, la terrasse d'un restaurant saccagée pic.twitter.com/L8fydiN1E2— Lyon Mag (@lyonmag) September 10, 2025
Point à 13h30 : Un cortège s'est dirigé en direction de la Guillotière. L'accès aux ponts et donc à la Presqu'île est interdit, les forces de l'ordre font tout pour contenir les manifestants sur la rive gauche du Rhône.
Point à 13h20 : Un cortège sauvage part de la place Guichard, rue de la Part-Dieu.
Quelques milliers de personnes défilent à la mi-journée dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon, après une matinée de blocages et de heurts #10septembre2025 pic.twitter.com/sAxkCv7Qfc— Lyon Mag (@lyonmag) September 10, 2025
Point à 12h30 : La place Guichard est noire de monde. On ne sait pas encore si un cortège va se former et s'il va déambuler dans Lyon. Plus de 2000 personnes sont réunies.
Point à 12h10 : On passe à 9 interpellations. Alors que la manifestation était prévue à 12h place Bellecour, des groupes de personnes se dirigent plutôt vers la place Guichard.
Point à 11h30 : Une rixe aurait eu lieu devant le lycée Saint-Just dans le 5e arrondissement. Sur les réseaux sociaux, la rumeur d'une expédition punitive de l'ultradroite enfle, mais l'information n'est pas vérifiée. Pour le moment, 7 interpellations ont été réalisées dans l'agglomération.
⚠️ À Lyon une vingtaine de fascistes auraient attaqué le blocage du lycée Saint-Just avant de saccager par pur racisme un « salon de thé »…— Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) September 10, 2025
À l’Assemblée le RN fait tout pour sauver Macron, dans la rue les milices fascistes frappent.
Vigilance pour le reste de la journée! pic.twitter.com/WOHtWzXSeT
#10settembre2025 | Depuis ce matin, les policiers nationaux sont pleinement mobilisés pour débloquer, disperser et interpeller les individus hostiles qui participent à des manifestations sauvages.— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 10, 2025
Leur engagement pour assurer la sécurité de nos citoyens est total.
7 personnes… pic.twitter.com/wfXQusWkHs
Point à 10h40 : Encore une soixantaine de manifestants sont présents dans les environs du rond-point de la Feyssine.
Point à 10h15 : Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau évoque des jets de pavés contre la police vers 9h à Lyon. A noter que 5 interpellations ont été réalisées depuis ce matin.
À Lyon les policiers de la bac ont été visés par des pavés. Pour tuer.— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) September 10, 2025
tout mon soutien à cette France du courage qui fait face à la haine anti-flic. pic.twitter.com/6kLMnFYx0Z
Point à 10h10 : La tension est retombée en ville, les antifas se sont repliés, probablement en attendant la manifestation de 12h place Bellecour.
Point à 9h35 : Dispersion des manifestants place Guichard à Lyon par des tirs de lacrymo.
Point à 9h30 : Le rond-point de la zone industrielle sur la route de Vaulx-en-Velin fait l'objet d'un barrage filtrant. Cela a des impacts sur la circulation sur l'A46. A la raffinerie de Feyzin, une cinquantaine de manifestants sont arrivés sur place.
Point à 9h20 : Les abords du centre commercial de la Part-Dieu sont noyés dans le gaz lacrymogène. D'importants moyens de forces de l'ordre sont en route pour ramener le calme.
Point à 9h : Le groupe d'antifas se dirige de plus en plus vers la Part-Dieu. Ils sont actuellement au niveau de la rue Paul Bert.
Point à 8h40 : Les black blocs poursuivent leur déambulation destructrice dans la Guillotière. A noter des blocages du campus de la Doua ou encore de Sciences Po Lyon.
Les black blocs arpentent la rive gauche du Rhône, des affrontements en cours avec la police à Lyon pic.twitter.com/DoInHBZCAs— Lyon Mag (@lyonmag) September 10, 2025
Les black blocs poursuivent leur déambulation destructrice dans la Guillotière à Lyon #10septembre2025 pic.twitter.com/anfpwWpxlh— Lyon Mag (@lyonmag) September 10, 2025
Point à 8h35 : Le rond-point de la Feyssine a été repris aux manifestants par les forces de l'ordre.
Point à 8h30 : Outre le rond-point de la Feyssine et son barrage filtrant, un groupe de dizaines de jeunes membres de l'ultragauche réalisent quelques blocages à Lyon, mais sont rapidement délogés. Après le pont de l'Université puis le quai Claude-Bernard, ils avancent en direction de la Guillotière.
Point à 8h15 : Un barrage a été installé quai Gailleton au niveau du pont de l'Université. Des automobilistes prennent des risques pour le forcer. Des tirs de gaz lacrymogène ont été réalisés pour débloquer le pont vers 8h15. Le groupe se dirige désormais vers le 7e arrondissement.
A Lyon, le blocage du #10septembre2025 se poursuit quai Gailleton, au niveau du pont de l'Université. Les automobilistes prennent des risques pour aller travailler pic.twitter.com/ilOAVFfv6E— Lyon Mag (@lyonmag) September 10, 2025
Des tensions entre manifestants du #10septembre2025 et des automobilistes à Lyon. Ces derniers tentent de débloquer le pont de l'Université pour passer le barrage filtrant pic.twitter.com/inluvMqlUZ— Lyon Mag (@lyonmag) September 10, 2025
Point à 8h : Au rond-point de la Feyssine, un barrage filtrant est installé avec une centaine de personnes. En Presqu'île, les manifestants font face à une trop forte riposte policière à Perrache et se déplacent désormais vers Bellecour, après avoir été délogés du pont Gallieni.
Point à 7h30 : L'université Lyon 1 a été bloquée par des étudiants ce matin. Plusieurs points s'activent, avec quelques dizaines de personnes par exemple au rond-point de la Feyssine. Le gros du blocage se situe toujours à Perrache, avec consignes données en interne de bifurquer vers Villeurbanne désormais, afin d'échapper aux forces de l'ordre qui quadrillent le quartier. Le pont Gallieni a fait l'objet de tentatives de déblocage à coups de gaz lacrymogène, ce qui a poussé le groupe à retourner sur la M7 pour stopper la circulation.
Point à 7h : Depuis 6h30, un groupe d'environ 200 bloqueurs s'est retrouvé place des Archives à Perrache, pour le premier "blocage" de la journée à Lyon. Rapidement délogés par les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène, certains manifestants ont tenté ensuite de bloquer la M7 en marchant sur les voies après avoir enjambé le parapet. Une tentative très brève, qui a entraîné des bouchons quelques minutes jusqu'au pont de la Mulatière. Le groupe s'est ensuite dirigé sur le pont Gallieni pour bloquer la circulation automobile. La CRS83 est sur place pour disperser les manifestants très mobiles dans le secteur de Perrache.
🔴LYON : premier bloquage ce matin sur le pont de Perrache !#Lyon #10septembre #BloquonsTout #Manifestation #Macron #Bayrou #Lecornu #bloquage #France #10septembre2025 pic.twitter.com/1uSvRbMvIg— Bismuth Back (@Bismuthback) September 10, 2025
Des poubelles incendiées ont été installées sur les voies du tramway cours Charlemagne, ou encore aux abords du tunnel de la Croix-Rousse, fermé temporairement pour des raisons de sécurité.
Pour rappel, les blocages et manifestations annoncés officiellement pour la journée dans la Métropole de Lyon :
- 6h30 : place des Archives (Lyon 2e)
- 7h00 : rond-point de la Feyssine (Villeurbanne)
- 8h00 : devant l’hôpital Édouard-Herriot (Lyon 3e)
- 9h00 : piquet de grève à la raffinerie de Feyzin
- 11h00 : kermesse militante (métro Charpennes) et rassemblement place Bellecour (Lyon 2e)
- 12h00 : manifestation place Guichard (Lyon 3e)
- 19h00 : rassemblement place du Marché des États-Unis (Lyon 8e)
Les forces de l’ordre de leur côté agiront selon les directives ministérielles selon la préfecture du Rhône : "Débloquer, disperser, interpeller."
