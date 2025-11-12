Des aurores boréales de nouveau visibles dans le ciel de Lyon : comment les observer ?

Si quelques chanceux ont pu immortaliser cet instant, la nature offre une deuxième chance de vivre ce moment, habituellement réservé aux habitants du cercle polaire.

Une nouvelle salve d’aurores boréales est annoncée dans la nuit de mercredi à jeudi en raison d’une puissante éruption solaire.

Dès la nuit tombée, il faudra lever les yeux au ciel et regarder vers le nord. La patience reste la clé, car aucun scientifique ne peut prédire l’heure à laquelle une aurore boréale peut survenir. Attention cependant, les lumières de la ville peuvent atténuer le phénomène. Il est donc conseillé de s’éloigner des sources lumineuses pour profiter au mieux de l’instant.