Réunis au sein du Comité d’Intérêt Local (CIL) Lyon 7 et des collectifs Lortet–Nadaud, ils ont adressé le 6 novembre un long courrier à la préfète du Rhône pour dénoncer une situation qu’ils jugent "préoccupante" autour du Village d’insertion de la rue Lortet et du squat installé sur le parking DHL, où "un feu a été allumé pas plus tard que ce matin (mardi 18 novembre, ndlr)" et où "un individu sortant du Village d’insertion a été aperçu en train de cracher sur des voitures."
Dans ce courrier, Lucas Latocca, président du CIL, décrit "une insécurité galopante : agressions verbales ou physiques, vols à l’arraché, vols à la roulotte et même tentatives d’agressions sexuelles lorsque les camps situés sous les trémies étaient encore présents : des plaintes ont été déposées."
Les riverains affirment restreindre leurs sorties, tandis que certains commerçants évoquent "des situations de pillage et une chute de fréquentation."
Dans leur courrier, les habitants se disent laissés sans réponse depuis des mois, malgré les alertes répétées adressées à la mairie d’arrondissement et aux élus lyonnais. Ces derniers citent ainsi la maire du 7e, Fanny Dubot ainsi que l'adjoint à la sécurité de Gregory Doucet : Mohamed Chihi. Selon le CIL : "aucune solution pérenne, voire un début de solution, n’ait été apportée à la situation", citant la réponse des élus leur proposant à l'époque "de faire le point à la rentrée. […] alors que cette situation est connue des services concernés depuis décembre 2024."
Pour le CIL et les commerçants, cette période d’attente a laissé la situation "s’aggraver" au point de devenir, écrivent-ils, "inacceptable".
Une rixe violente début septembre
Le 6 septembre, LyonMag révélait une violente rixe rue Lortet qui avait déjà alerté les autorités. Ce scénario — qui n'était pas un cas isolé — s'était soldé par "un blessé grave par arme blanche". Des habitants dénonçaient alors une "insécurité insupportable" persistante. Face à ces tensions, la Métropole de Lyon nous confirmait avoir engagé dès cet été une procédure judiciaire d’évacuation visant l’occupation illicite du parking DHL.
Cette occupation a par ailleurs conduit à la suppression d’un box vélo initialement installé par la collectivité, devenu inutilisable car les occupants du parking s’en servaient pour y entreposer leurs affaires.
D'après nos informations, il ne manquerait plus qu’une décision de justice pour permettre l’expulsion.
La préfecture du Rhône nous confirme que si le juge donne son feu vert, la Métropole pourra demander le concours de la force publique. Les services de l'État devraient logiquement accepter cette demande.
Patrouilles renforcées en attendant
Dans l’attente de l’ordonnance d’expulsion, la préfecture du Rhône assure avoir renforcé la présence policière. Lors d’une réunion de sécurité, le préfet délégué Antoine Guérin a demandé "que les patrouilles puissent être renforcées afin qu’il y ait une vigilance particulière sur ce secteur."
Par ailleurs, la préfecture a proposé une rencontre au CIL. Ses représentants devraient être reçus prochainement.
Une violente rixe a éclaté ce samedi 6 septembre rue Lortet (#Lyon 7e). Les pompiers ont dû intervenir pour « un blessé grave par arme blanche », les habitants dénoncent quant à eux une « insécurité insupportable » depuis plusieurs années pic.twitter.com/ahRBHDUzzL— Lyon Mag (@lyonmag) September 8, 2025
