Villeurbanne : 6500 m2 d’espaces publics entièrement réaménagés dans le quartier Ferrandière–Maisons-Neuves

Après la livraison en 2023 de 147 logements, 4300 m2 de bureaux et locaux d’activité, la Métropole de Lyon et la Ville de Villeurbanne annoncent la fin d’une nouvelle phase du Projet urbain partenarial (PUP), avec 6500 m2 d’espaces publics réaménagés dans le secteur Ferrandière–Maisons-Neuves.

La transformation, engagée en février dernier, répondait à trois objectifs clairement affichés : pacifier les circulations, sécuriser les déplacements à pied et à vélo, et ramener plus de nature dans ce quartier historiquement marqué par son passé industriel.

Les rues Aynard, Lafontaine, Richelieu et Passy sont désormais mises à sens unique, avec des aménagements cyclables dans les deux sens, pour une circulation apaisée.

Le projet renforce la présence végétale avec 15 nouveaux arbres et 780 m2 de strates basses végétalisées, contribuant à la désimperméabilisation des sols et à la gestion naturelle des eaux pluviales. Les travaux se sont déroulés d’avril à octobre 2025, suivis des plantations en novembre.

Plusieurs interventions ciblées viennent compléter l’opération :

– Rue Passy : transformée en zone de rencontre, avec priorité aux piétons et installation de nouvelles assises, dont certaines adaptées aux personnes à mobilité réduite.

– Rue Richelieu : suppression du carrefour à feux avec la rue Lafontaine, remplacé par un stop.

– Rues Lafontaine et Aynard : trottoirs élargis pour améliorer le confort des piétons.

Au total, 790 mètres de pistes et bandes cyclables ont été créés dans le périmètre.

Avec cette nouvelle livraison, Villeurbanne poursuit la reconversion d’un ancien secteur industriel en un quartier résidentiel apaisé, plus végétalisé et mieux adapté aux mobilités actuelles.