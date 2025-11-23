Urbanisme

Villeurbanne : 6500 m2 d’espaces publics entièrement réaménagés dans le quartier Ferrandière–Maisons-Neuves

DR Lucas Frangella-Ville de Villeurbanne

Le quartier Aynard–Lafontaine poursuit sa mue à Villeurbanne.

Après la livraison en 2023 de 147 logements, 4300 m2 de bureaux et locaux d’activité, la Métropole de Lyon et la Ville de Villeurbanne annoncent la fin d’une nouvelle phase du Projet urbain partenarial (PUP), avec 6500 m2 d’espaces publics réaménagés dans le secteur Ferrandière–Maisons-Neuves.

La transformation, engagée en février dernier, répondait à trois objectifs clairement affichés : pacifier les circulations, sécuriser les déplacements à pied et à vélo, et ramener plus de nature dans ce quartier historiquement marqué par son passé industriel.

Les rues Aynard, Lafontaine, Richelieu et Passy sont désormais mises à sens unique, avec des aménagements cyclables dans les deux sens, pour une circulation apaisée.

Le projet renforce la présence végétale avec 15 nouveaux arbres et 780 m2 de strates basses végétalisées, contribuant à la désimperméabilisation des sols et à la gestion naturelle des eaux pluviales. Les travaux se sont déroulés d’avril à octobre 2025, suivis des plantations en novembre.

Plusieurs interventions ciblées viennent compléter l’opération :
– Rue Passy : transformée en zone de rencontre, avec priorité aux piétons et installation de nouvelles assises, dont certaines adaptées aux personnes à mobilité réduite.
– Rue Richelieu : suppression du carrefour à feux avec la rue Lafontaine, remplacé par un stop.
– Rues Lafontaine et Aynard : trottoirs élargis pour améliorer le confort des piétons.  

Au total, 790 mètres de pistes et bandes cyclables ont été créés dans le périmètre.

Avec cette nouvelle livraison, Villeurbanne poursuit la reconversion d’un ancien secteur industriel en un quartier résidentiel apaisé, plus végétalisé et mieux adapté aux mobilités actuelles.

avatar
raslebol69 le 23/11/2025 à 17:07

"une circulation apaisée" c'est l'unique credo de ces équipes. Combien de temps cela va-t-il rester propre et accueillant?

Signaler Répondre
avatar
Lolotoooooooooo le 23/11/2025 à 16:01

Avec ou sans point de deal ?

Signaler Répondre
avatar
c'est pas compliqué le 23/11/2025 à 15:32

A Villeurbanne on nous prend vraiment mais vraiment pour des cons !

Signaler Répondre
avatar
ah bon le 23/11/2025 à 15:27

Mais c'est pas donner du lard aux cochons ? ? car la plupart des clotures ont été massacré avec poteaux tordus et panneaux de grillage démonté ! encore de l'argent du contribuable qui passe par la fenètre !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 23/11/2025 à 15:04

"pacifier les circulations" des dealers ?
"sécuriser les déplacements à pied et à vélo", ils prennent plutôt des trottinettes avec lesquelles ils roulent à 70 sur les trottoirs.

Signaler Répondre

