A Villeurbanne, la Métropole de Lyon aménage un site pour démontrer les solutions de gestion des eaux pluviales

Installé sur une parcelle en friche de 1700 m2 au sein de l’îlot Mazoyer, ce futur “jardin immersif” doit permettre d’exposer grandeur nature les différents dispositifs capables de désimperméabiliser la ville et de restaurer le cycle de l’eau. La livraison est prévue pour fin février 2026.

Pensé pour répondre aux enjeux du changement climatique, le projet entend sensibiliser les professionnels de l’urbanisme aux méthodes permettant de faire infiltrer la pluie au plus près de là où elle tombe. Une pratique clé pour limiter le ruissellement, réduire les risques d’inondation, protéger le milieu aquatique et créer des îlots de fraîcheur.

Le démonstrateur présentera l’ensemble des solutions fondées sur la nature déjà déployées sur le territoire : noues le long des voiries, arbres de pluie issus du réaménagement d’alignements existants, tranchées de Stockholm pour les zones contraintes, bassins d’infiltration multifonctionnels ou encore revêtements perméables utilisés sur certaines Voies Lyonnaises. À ces dispositifs s’ajouteront des ouvrages dits “gris”, comme les tranchées ou puits d’infiltration, destinés aux secteurs à fort trafic ou aux espaces où la place manque.

Le coût total du projet atteint 300 000 euros, dont 100 000 euros financés par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et par des fonds européens.

Selon la Métropole, l’objectif est d’offrir un parcours pédagogique complet destiné aux décideurs, concepteurs, gestionnaires, chercheurs et étudiants. Sur place, huit ouvrages grandeur nature seront accompagnés de panneaux explicatifs et de manipulations interactives pour permettre une véritable formation de terrain.

Une fois livré, ce site de Villeurbanne doit devenir un outil de référence pour accompagner collectivités, urbanistes et entreprises dans la transition vers des aménagements urbains plus résilients et mieux adaptés aux épisodes climatiques extrêmes.