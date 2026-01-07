Bruno Bernard : "Un tunnel qui mettrait 15 ans à arriver ne répond pas du tout aux besoins des habitants"

Président sortant de la Métropole de Lyon et candidat à sa propre succession, Bruno Bernard a vu sa proposition de gratuité des TCL pour les enfants d'abonnés passer au second plan face au mégatunnel sous celui de Fourvière de Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas.
Forcément, l'écologiste est contre. "Il n'y a que 15% de transit sous Fourvière. La nouvelle infrastructure ne règlerait pas le problème pour plus de 80% du trafic. Un tunnel à 2 milliards d'euros et qui mettrait 15 ans à arriver ne répond pas du tout aux besoins des habitants", estime Bruno Bernard.
"On a de moins en moins d'argent public, il faut l'utiliser de mieux en mieux", rappelle-t-il.
Bruno Bernard a également fait du logement, en pleine crise de l'immobilier, une priorité pour le mandat à venir. "On ne peut plus se permettre qu'une partie des maires du territoire refuse de construire des logements sociaux", tacle le président sortant, qui ne veut pas non plus que l'encadrement des loyers disparaisse : "Sur Lyon et Villeurbanne, on a pu contenir la hausse des loyers. Et elle a continué en dehors. Ça fonctionne, et ça ne fait pas sortir des biens du marché. On veut l'améliorer et l'élargir".
Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.
00:00 Mégatunnel sous Fourvière
06:23 Tramways ou métros ?
10:17 Gratuité des enfants des abonnés TCL
12:08 Logement
21:15 Véronique Sarselli
22:15 Poussée du RN à la Métropole
23:26 Alliances du second tour
Avec ces écolos on en revient toujours à la célèbre réplique d'Audiard ... les cons ça ose tout , c'est même à ça qu''on les reconnaît ...Signaler Répondre
des mois ??? Des années, vous pouvez dire, je le sais, je devrais les utiliser, du coup, j'utilise illégalement ma voiture Crit'Air 3 pour me déplacer.Signaler Répondre
Non et toi ? car j'ai l'impression que tu maîtrises le sujet.Signaler Répondre
Une chose qui me préoccupe et qui est totalement occulté du débat public, c'est non pas ces tunnels et pistes cyclables qui n'intéressent personne mais la question de combattre la délinquance du quotidien. En tant que lyonnais de confession juive il ne se passe plus une semaine sans qu'on me fasse part d'agression antisémite. Qu'est ce que les candidats ont a proposer pour combattre cela ?Signaler Répondre
15 ans pour faire un tunnel, j'espère que ce qu'il fume est bio !!Signaler Répondre
mais vous ne dites pas que les problèmes sont très souvent en heures de pointe, avec comme solution de remplacement NADA (ou 3 pauvres bus bondés)Signaler Répondre
et le taux de fonctionnement des escalators et ascenseurs, vous l'avez ?
Oui sur Lyon même il y a des vélos, pas autour où les pistes cyclables ont aussi pullulé....Signaler Répondre
Diriger c'est prévoir. Et prévoir nécessite le temps long.. Bernard est un adepte de la politique de bouts de ficelles, pour tenir jusqu'à l'élection suivante.Signaler Répondre
les voies lyonnaises de Bernard sont une pure perte !!!)Signaler Répondre
et tous ses autres projets d’ailleurs !!!
C'est sûr qu'apporter des réponses aux besoins des habitants, il a montré très largement qu'il n'y est pas apte.Signaler Répondre
""Un tunnel qui mettrait 15 ans à arriver ne répond pas du tout aux besoins des habitants""Signaler Répondre
Par contre Bruno Bobard mettra moins de temps à dégager (mars 2026 c'est proche)
tu ne dois pas aller souvent sur Lyon pour dire caSignaler Répondre
ce qui différencie les zecolos et JMA, c est que les zecolos font du court terme. JMA se projete dans l avenir à 15 ou 20 ans . je me souviens des oppositions lors du projet TEO. imaginez que ce dernier n ait pas été construit imaginez le bor..l pour aller de tassin jusqu a l Est. ces ecolos sont pour une mort lente avec leur décroissance.Signaler Répondre
Pourtant il y en avait moins avant qu'ils suppriment des voies de circulation pour faire des autoroutes à vélos vides.Signaler Répondre
Je crois qu'il confond les Lyonnais avec des personnes qui s'intéressent à ce qu'il dit. Réparez les escalators dans le métro pour commencer.Signaler Répondre
L'annonce de Jean Michel Aulas le Macron rhodanien n'a pas pour but d'améliorer quoique ce soit mais pour renouer avec des méthodes économiques où règne la corruption.Signaler Répondre
M. Bernard ne vous faites pas plus bête que vous l'êtes.
C'est quand même un gros rapiat ce gars, il insiste sur la gratuité des TCL uniquement pour les enfants de ceux qui paient un abonnement....Signaler Répondre
Un tunnel où va passer des dizaines de milliers de voitures, ou des pistes cyclables dont la majorité sont vides et des métros en panne, je me demande quel est le réel besoin des habitants.
Il s'enterre tout seul, et tant mieux ;-)
Le taux de fonctionnement moyen des lignes de métro A, B, C et D atteint 98,5% sur les quatre premiers mois de l’année 2025, les tramways enregistrent un taux de 98,7% et les funiculaires de 99,8 %. Autrement dit, les métros ne fonctionnent pas correctement «seulement» 1,5% du temps.Signaler Répondre
les bouchons sont créés par les automobilistesSignaler Répondre
"Un tunnel qui mettrait 15 ans à arriver ne répond pas du tout aux besoins des habitants"Signaler Répondre
Un peu comme la nouvelle bibliothèque imaginée par Doucet 😏
+1000Signaler Répondre
Quel guignol....Signaler Répondre
Il semble que plusieurs idées soient mélangées, ce qui rend ton commentaire difficile à comprendre. Pourrais-tu clarifier ou structurer ton propos afin que nous puissions mieux échanger ?Signaler Répondre
Mais un pont au sud du pont Pasteur (et pas seulement une passerelle modes doux comme prévu) pour sortir du trafic camions, bus (et futurs bus pour la gare routière) et une partie des véhicules qui vont au port et zone d'activité du sud 7eme arrondissement (on le voit encore avec la fermeture de la M7 par les agriculteurs ou le report de trafic par le quartier Gerland génère des congestions énormes) serait une excellente initiative !!!! Ça permettrait en cas de création d'un parking relais vers le palais des sports et la future gare routière permettant un accès immédiat sur le métro.Signaler Répondre
Mais ça je vois que c'est pas au programme ni des verts ni des autres.
Vouloir plus de logements en faisant fuir ceux qui les produisent, des investisseurs aux promoteurs avec des mesures dogmatiques (encadrement loyers contre productifs, plu_h restrictif, normes ultra rigides imposées....)Signaler Répondre
ça répondrait toujours mieux aux besoins des habitants que plein de pistes cyclables inutilisées créant des bouchons.Signaler Répondre
Effectivement il y a de moins en moins d'argent public....Signaler Répondre
M. Bernard pouvez nous dire combien coûte 1km de VL (dont certaines délaissées, par ex la 12 où je ne croise qu'une poignée de vélos....) ? Combien a coûté la daube place Bellecour ? Le remplacement du logo des TCL ?
Allez j'attends vos arguments (de papier)
Vivement mars prochain, plus que 2 mois a souffrir.....
Match nul, un tunnel contre un étendage .Signaler Répondre
Les projets des militants écolos et leur méthode pour les imposer depuis 2020 correspondent aux besoins des habitants, la preuve pas la moindre contestation ni polémique et protestation.....ces militants écolos sont aveugles et méprisantsSignaler Répondre
C’est sûr que le long terme et lui ça fait 2!!!Signaler Répondre
Petit bonhomme, petite vue….
c est sur il peut pas se projeterSignaler Répondre
il est déjà pas capable de s occuper du bon fonctionnement des TCL combien de pannes combien d Escalator en panne depuis des mois
Il est certain que dépenser 500 millions pour aménager des routes cyclables et autant pour réduire la circulation automobile c'est pertinent. Avenue charles de Gaule à Vaulx-en-Velin, il n'y avait aucune urgence à réduire à une voie pour planter des fleurs.Signaler Répondre
Mettre des tramways partout et augmenter la fréquence pour ne laisser passer que deux voitures aux feux c'est également pertinent.
Un mandat qui a mis 6 ans à se terminer et qui ne répond pas du tout aux besoins des habitant !!!Signaler Répondre