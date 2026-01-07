Bruno Bernard : "Un tunnel qui mettrait 15 ans à arriver ne répond pas du tout aux besoins des habitants"

Président sortant de la Métropole de Lyon et candidat à sa propre succession, Bruno Bernard a vu sa proposition de gratuité des TCL pour les enfants d'abonnés passer au second plan face au mégatunnel sous celui de Fourvière de Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas.

Forcément, l'écologiste est contre. "Il n'y a que 15% de transit sous Fourvière. La nouvelle infrastructure ne règlerait pas le problème pour plus de 80% du trafic. Un tunnel à 2 milliards d'euros et qui mettrait 15 ans à arriver ne répond pas du tout aux besoins des habitants", estime Bruno Bernard.

"On a de moins en moins d'argent public, il faut l'utiliser de mieux en mieux", rappelle-t-il.

Bruno Bernard a également fait du logement, en pleine crise de l'immobilier, une priorité pour le mandat à venir. "On ne peut plus se permettre qu'une partie des maires du territoire refuse de construire des logements sociaux", tacle le président sortant, qui ne veut pas non plus que l'encadrement des loyers disparaisse : "Sur Lyon et Villeurbanne, on a pu contenir la hausse des loyers. Et elle a continué en dehors. Ça fonctionne, et ça ne fait pas sortir des biens du marché. On veut l'améliorer et l'élargir".

00:00 Mégatunnel sous Fourvière

06:23 Tramways ou métros ?

10:17 Gratuité des enfants des abonnés TCL

12:08 Logement

21:15 Véronique Sarselli

22:15 Poussée du RN à la Métropole

23:26 Alliances du second tour