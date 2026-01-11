Politique

L'ancien maire de Givors condamné voulait porter sa Légion d'honneur : Martial Passi débouté par le Conseil d'Etat

Les différentes instances de la justice nationale n'ont plus de secret pour Martial Passi.

A défaut de remporter ses batailles, l'ancien maire communiste de Givors les arpente, avec comme bataille centrale sa condamnation définitive pour prise illégale d'intérêts.

Médiacités rapporte que Martial Passi avait saisi le Conseil d'Etat pour avoir le droit de porter sa Légion d'honneur. Car sa peine de 6 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité l'avait privé du droit de porter son insigne de chevalier pendant 3 ans, bien qu'Emmanuel Macron n'ait pas souhaité lui retirer définitivement.

Pour l'ex-édile givordin, rattrapé par la justice pour avoir fait embaucher sa sœur Muriel Goux au poste de Directrice générale des services (DGS) à la mairie, son droit à être entendu n'avait pas été respecté. D'où sa saisine pour faire annuler le décret présidentiel daté du 8 juillet dernier.

Mais le Conseil d'Etat n'a pas retenu les arguments de Martial Passi, lui rappelant qu'il n'avait pas formulé de demande formelle pour défendre oralement son dossier.

Le recours, ainsi que la demande d'être remboursé de ses frais de justice à hauteur de 1000 euros, ont été rejetés le 30 décembre dernier.

Martial Passi

citoyennormal le 11/01/2026 à 15:06

incroyablement incorrecte. honteux et petit personnage de vie politique.

Gonflé ! le 11/01/2026 à 14:39

Et puis quoi encore !! NO LIMIT!

C'est pas à Doucet que cette histoire arriverait le 11/01/2026 à 14:27

Lui qui n'a même pas la légion d'honneur !

Se rend il seulement compte que dans la hiérarchie implicite et non dite entre les élites locales, il se situe au dernier rang ?

il fut un temp le 11/01/2026 à 13:52

ou le président du Conseil Général de l 'Essonne nomma sa fille directrice générale des services ...

Pourquoi ? le 11/01/2026 à 12:21
Sarko a écrit le 11/01/2026 à 12h12

Honte à vous !

J'ai pas pioché dans les caisses de la mairie, c'est une crapule , qui veut en plus pavané avec la légion d'honneur
les militaires morts pour la Franc ne méritent pas cet affront

Sarko le 11/01/2026 à 12:12
Il y a pas honte ? a écrit le 11/01/2026 à 12h05

T'es condamné mon vieux, t'as mis les mains dans la confiture, honte à toi

Honte à vous !

Au trou le 11/01/2026 à 12:10

Et va écrire un livre
Il y a pas honte ? le 11/01/2026 à 12:05

T'es condamné mon vieux, t'as mis les mains dans la confiture, honte à toi

