L'ancien maire de Givors condamné voulait porter sa Légion d'honneur : Martial Passi débouté par le Conseil d'Etat

A défaut de remporter ses batailles, l'ancien maire communiste de Givors les arpente, avec comme bataille centrale sa condamnation définitive pour prise illégale d'intérêts.

Médiacités rapporte que Martial Passi avait saisi le Conseil d'Etat pour avoir le droit de porter sa Légion d'honneur. Car sa peine de 6 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité l'avait privé du droit de porter son insigne de chevalier pendant 3 ans, bien qu'Emmanuel Macron n'ait pas souhaité lui retirer définitivement.

Pour l'ex-édile givordin, rattrapé par la justice pour avoir fait embaucher sa sœur Muriel Goux au poste de Directrice générale des services (DGS) à la mairie, son droit à être entendu n'avait pas été respecté. D'où sa saisine pour faire annuler le décret présidentiel daté du 8 juillet dernier.

Mais le Conseil d'Etat n'a pas retenu les arguments de Martial Passi, lui rappelant qu'il n'avait pas formulé de demande formelle pour défendre oralement son dossier.

Le recours, ainsi que la demande d'être remboursé de ses frais de justice à hauteur de 1000 euros, ont été rejetés le 30 décembre dernier.