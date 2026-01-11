Politique

Sur le plateau de Quelle Epoque!, Jean-Michel Aulas déroule son programme pour Lyon

Sur le plateau de Quelle Epoque!, Jean-Michel Aulas déroule son programme pour Lyon

Ce samedi soir, Jean-Michel Aulas était l'invité de Léa Salamé sur le plateau de Quelle Epoque! sur France 2.

Passer à la TV nationale pour porter des idées lyonnaises, c'est compliqué. Cela n'intéresse pas le présentateur, ni les téléspectateurs selon ce dernier. De plus, les invités se mettent en tête qu'il faut absolument être drôle. Grégory Doucet s'était cassé les dents chez Quotidien, où la bande de Yann Barthès n'avait pas su rendre son intervention intéressante.

Quid de Jean-Michel Aulas ? Ce samedi soir, il était l'invité de Quelle Epoque! sur France 2.

Passé après Francis Huster et Pierre Arditi, le candidat aux élections municipales lyonnaises - le seul probablement à bénéficier d'une telle exposition médiatique nationale en pleine campagne - a coché les bonnes cases : pas trop d'humour, et la possibilité de dérouler son programme malgré les rappels à l'ordre timides de Léa Salamé.

Au menu du soir, un rappel insistant à sa filiation avec Bernard Tapie, son aversion initiale pour la politique et des questions faciles à écartes : "le trump Lyonnais ?", "vous n'aimez pas l'écologie ?", "vous ne voulez pas débattre ?".

Finalement, c'est Francis Huster qui posait la meilleure question de la soirée, pour savoir ce que Jean-Michel Aulas ferait en premier en cas de victoire en mars, mais aussi en cas de défaite. On n'aura jamais la réponse intégrale, la faute au montage épileptique de l'émission et à l'intervention sur l'âge de JMA de Hugo Clément.

Laissé relativement tranquille, Jean-Michel Aulas faisait l'objet d'une seule boutade signé Philippe Caverivière, lorsqu'il faisait remarquer qu'il célébrerait ses 77 ans le jour du second tour : "On ne va pas lui niquer son anniversaire, votez pour lui oh la la la !"

Pas non plus de scoop pour Quelle Epoque!, l'ancien président de l'OL a redit ses grandes promesses : le mégatunnel, alléger la ZTL, la gratuité des TCL, de la cantine scolaire et du périscolaire.

Jean-Michel Aulas concluait son passage sur France 2 par un exercice un peu plus compliqué, souvent très débattu les jours suivants : celui du photo-call où il faut poser une question à des personnalités.

Le début est intéressant, le reste moins. A Emmanuel Macron, il répond "Tiens bon". Et à Gabriel Attal "Quel talent". Au moins, il ne renie pas son large soutien macroniste. Quand le visage de Grégory Doucet apparaît à l'écran, Jean-Michel Aulas lance d'abord un "Qui ?" avant de lui dire "Tu as trop dénaturé la ville".

Les Lyonnais qui auront veillé dans la nuit pour voir le favori des sondages n'auront rien appris de plus. Le reste de la France connaîtra son programme mais ne pourra pas voter pour lui.

Tags :

Jean-Michel Aulas

municipales 2026 à Lyon

29 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
C'est moi le 11/01/2026 à 11:31
Captain a écrit le 11/01/2026 à 11h11

Aulas c’est le meilleur candidat, on stigmatise Macron mais son premier mandat était incroyable !

C'est clair que si le but, c'était de détruire la France, de l'inonder de cocaïne, de remplir les poches de l'industrie pharmaceutique, tout en aggravant la dette de l'état, son premier mandat etait effectivement Incroyable !

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 11/01/2026 à 11:23
Romulus a écrit le 11/01/2026 à 10h55

Les Républicains Lyonnais (Wauquiez, Oliver, de Montille notamment) ont dû vivre une soirée douloureuse .
Ainsi il a clairement dit qu’il est Macroniste ( Tiens bon Manu ! Attal le plus brillant de tous..) qu’il est de sensibilité de gauche ( 68 avec son ami Cohn-Bendit, président de l’UNEF) et qu’il comptait bien faire une politique sociale (gratuité des transports, des cantines, entre autres)
Bref avec un tel candidat je me demande bien ce que les LR peuvent espérer, au delà de quelques sièges d’élus rémunérés

Ce candidat, va plier ton gauchiste. Ça va te faire du mal, mais les lyonnais revivront. Le gauchisme EELV n'est plus supportable.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 11/01/2026 à 11:21

Aulas - Macron même combat, le doute n'est plus permis.

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 11/01/2026 à 11:20
@girouette a écrit le 11/01/2026 à 11h01

Dans un an, le macronisme n'existe plus.

Tournez vous vers l'avenir, votez Aulas !

Entre Aulas en filigrane Macron et Doucet en filigrane Melenchon... Euh, comment dire, y a vraiment pas photo.
Doucet est fini. LFI va se prendre une claque et Doucet ne passera pas.

Signaler Répondre
avatar
En mars ça dégage le 11/01/2026 à 11:15
Black Star a écrit le 11/01/2026 à 09h03

Dégage, le Trump lyonnais !

Celui qui dégagera sera Doucet. Les lyonnais n'aiment pas ce maire.
D'ailleurs, si les gauchistes comme toi étaient sereins, auraient-ils besoin de comparer Aulas à Trump ?
Penses-tu que cela fera changer un electeur qui ne peut plus supporter Doucet et son sectarisme de voter pour lui ?

Et bon courage pour dans 3 mois.
Lyon, ville débarrassée du gauchisme écologique. Une excellente nouvelle pour 2026.

Signaler Répondre
avatar
Captain le 11/01/2026 à 11:11

Aulas c’est le meilleur candidat, on stigmatise Macron mais son premier mandat était incroyable !

Signaler Répondre
avatar
@girouette le 11/01/2026 à 11:01
C’est un macroniste girouette a écrit le 11/01/2026 à 10h53

Je me demande si c’est le bon candidat pour Lyon. Je m’aperçois que c’est un macroniste pur et dur, rien de bon pour Lyon..

Dans un an, le macronisme n'existe plus.

Tournez vous vers l'avenir, votez Aulas !

Signaler Répondre
avatar
J6 le 11/01/2026 à 11:00
C'est moi a écrit le 11/01/2026 à 09h53

Ils vont vite s'en remettre, quand Aulas va végétaliser la ville, qu'il ne va pas enlever les pistes cyclables, qu'il va faire du féminisme un combat permanent.
Qu'il va faire ce qu'il est à la base, un mec de gauche..

Au moins il ne va pas surtaxer les gens qui ont un garage (sur présomption de posséder une voiture) ou ont fini de payer leur crédit immobilier...ces 2 idées dans le haut du carton que la gauche est prête à mettre en place

Signaler Répondre
avatar
Bouter les écolos hors de Lyon le 11/01/2026 à 10:59
Romulus a écrit le 11/01/2026 à 10h55

Les Républicains Lyonnais (Wauquiez, Oliver, de Montille notamment) ont dû vivre une soirée douloureuse .
Ainsi il a clairement dit qu’il est Macroniste ( Tiens bon Manu ! Attal le plus brillant de tous..) qu’il est de sensibilité de gauche ( 68 avec son ami Cohn-Bendit, président de l’UNEF) et qu’il comptait bien faire une politique sociale (gratuité des transports, des cantines, entre autres)
Bref avec un tel candidat je me demande bien ce que les LR peuvent espérer, au delà de quelques sièges d’élus rémunérés

Toutes les forces politiques du centre et de la droite se sont unies pour mettre fin à ce cauchemar.

Ce sera une immense récompense de mettre ces dangereux idéologues hors d'état de nuire.

Signaler Répondre
avatar
Romulus le 11/01/2026 à 10:55

Les Républicains Lyonnais (Wauquiez, Oliver, de Montille notamment) ont dû vivre une soirée douloureuse .
Ainsi il a clairement dit qu’il est Macroniste ( Tiens bon Manu ! Attal le plus brillant de tous..) qu’il est de sensibilité de gauche ( 68 avec son ami Cohn-Bendit, président de l’UNEF) et qu’il comptait bien faire une politique sociale (gratuité des transports, des cantines, entre autres)
Bref avec un tel candidat je me demande bien ce que les LR peuvent espérer, au delà de quelques sièges d’élus rémunérés

Signaler Répondre
avatar
C’est un macroniste girouette le 11/01/2026 à 10:53

Je me demande si c’est le bon candidat pour Lyon. Je m’aperçois que c’est un macroniste pur et dur, rien de bon pour Lyon..

Signaler Répondre
avatar
Bobby5810 le 11/01/2026 à 10:27

Au départ il pouvait plaire, mais à l'arrivée il est comme les autres (gratuité de ceci et de cela pour se faire élire avec l'argent de la collectivité). Sa grande chance c'est que l'actuel maire a démontré qu'il était vraiment mauvais. Du coup il va vaincre sans péril, malheureusement. Et pourquoi se présenter à 77 ans d'autant qu'il apparaît vraiment fatigué ?

Signaler Répondre
avatar
Coeur de Lyon le 11/01/2026 à 10:14

Du moment que les militants écolos sectaires et méprisants dégagent au mois de mars et qu'un véritable maire de Lyon les remplace : c'est le principale pour Lyon.

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement Militant le 11/01/2026 à 10:10
Liz a écrit le 11/01/2026 à 09h37

Il est vieux, il est macroniste LR RN, millionnaire sans scrupule, ...
C'est non.

Avec ce que Aulas dit sur le RN comment vous faites le lien qu'il est RN ? Votre aveuglement ou votre bêtise ? Je sais l'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire...

Signaler Répondre
avatar
Jean Michel Bagnaulas le 11/01/2026 à 09:54
Macron lyonnais a écrit le 11/01/2026 à 09h41

Nous voilà fixés

Macron c'est non.

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 11/01/2026 à 09:53
J6 a écrit le 11/01/2026 à 09h26

Le seum des gauchos trop bon...et encore plus algérie Éliminée

Ils vont vite s'en remettre, quand Aulas va végétaliser la ville, qu'il ne va pas enlever les pistes cyclables, qu'il va faire du féminisme un combat permanent.
Qu'il va faire ce qu'il est à la base, un mec de gauche..

Signaler Répondre
avatar
huuuuu le 11/01/2026 à 09:50
Black Star a écrit le 11/01/2026 à 09h03

Dégage, le Trump lyonnais !

JALOUX !

Signaler Répondre
avatar
pfffffff le 11/01/2026 à 09:49
Liz a écrit le 11/01/2026 à 09h37

Il est vieux, il est macroniste LR RN, millionnaire sans scrupule, ...
C'est non.

Et toi LFI !

Signaler Répondre
avatar
Macron lyonnais le 11/01/2026 à 09:41

Nous voilà fixés

Signaler Répondre
avatar
Vive Aulas le pauvre le 11/01/2026 à 09:39
Forza AULAS a écrit le 11/01/2026 à 09h13

Dehors les bobos friqués

Place aux gueux de l'ouest lyonnais et leurs misérables voitures à 100.000 euros

Signaler Répondre
avatar
Liz le 11/01/2026 à 09:37

Il est vieux, il est macroniste LR RN, millionnaire sans scrupule, ...
C'est non.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 11/01/2026 à 09:26

Le seum des gauchos trop bon...et encore plus algérie Éliminée

Signaler Répondre
avatar
Jeff de Lyon le 11/01/2026 à 09:24
Black Star a écrit le 11/01/2026 à 09h03

Dégage, le Trump lyonnais !

Ce n'est pas ce que veulent les lyonnais d'après plusieurs sondages, d'ailleurs cela indique aussi qu'ils ne supportent plus les petits roquets sectaires qui veulent imposer leurs idées et dogmes aux autres, cela vous dit quelque chose ?

Signaler Répondre
avatar
Marc72 le 11/01/2026 à 09:22

C'est notre espoir pour faire dégager un incompétent et quelqu'un qui à très abimé Lyon

Signaler Répondre
avatar
on s en fout le 11/01/2026 à 09:17
Zette a écrit le 11/01/2026 à 09h03

Un macroniste… tous ces élus LR qui soutiennent ce cirque n ont aucune conviction… pitoyable…

tout sauf les verts et cette gauche ignoble.

Signaler Répondre
avatar
Forza AULAS le 11/01/2026 à 09:13
Black Star a écrit le 11/01/2026 à 09h03

Dégage, le Trump lyonnais !

Dehors les bobos friqués

Signaler Répondre
avatar
Bien d'accord le 11/01/2026 à 09:12
Black Star a écrit le 11/01/2026 à 09h03

Dégage, le Trump lyonnais !

Doucet doit dégager, oui !

Signaler Répondre
avatar
Black Star le 11/01/2026 à 09:03

Dégage, le Trump lyonnais !

Signaler Répondre
avatar
Zette le 11/01/2026 à 09:03

Un macroniste… tous ces élus LR qui soutiennent ce cirque n ont aucune conviction… pitoyable…

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 11/01/2026 à 08:48

"alléger la ZTL", et la ZFE ??
"A Emmanuel Macron, il répond Tiens bon", il est sans étiquette ??

Signaler Répondre
avatar
Aulas magistral le 11/01/2026 à 08:47

A l'aise à Paris comme à Lyon. Il est aujourd'hui notre meilleur ambassadeur

Signaler Répondre
avatar
kool le 11/01/2026 à 08:47

Des commentaires, les escrologistes????

Signaler Répondre
avatar
Jadore le 11/01/2026 à 08:44

Aulas superstar!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.