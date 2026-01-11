Sur le plateau de Quelle Epoque!, Jean-Michel Aulas déroule son programme pour Lyon

Passer à la TV nationale pour porter des idées lyonnaises, c'est compliqué. Cela n'intéresse pas le présentateur, ni les téléspectateurs selon ce dernier. De plus, les invités se mettent en tête qu'il faut absolument être drôle. Grégory Doucet s'était cassé les dents chez Quotidien, où la bande de Yann Barthès n'avait pas su rendre son intervention intéressante.
Quid de Jean-Michel Aulas ? Ce samedi soir, il était l'invité de Quelle Epoque! sur France 2.
Passé après Francis Huster et Pierre Arditi, le candidat aux élections municipales lyonnaises - le seul probablement à bénéficier d'une telle exposition médiatique nationale en pleine campagne - a coché les bonnes cases : pas trop d'humour, et la possibilité de dérouler son programme malgré les rappels à l'ordre timides de Léa Salamé.
Au menu du soir, un rappel insistant à sa filiation avec Bernard Tapie, son aversion initiale pour la politique et des questions faciles à écartes : "le trump Lyonnais ?", "vous n'aimez pas l'écologie ?", "vous ne voulez pas débattre ?".
👀 L’ancien président de l’Olympique Lyonnais, aujourd'hui candidat à la mairie de @villedelyon, @JM_Aulas a eu mille vies : de sa première entreprise à 20 ans, en passant par les barricades de Mai 1968 et même, la Formule 1 !#QuelleEpoque @LeaSalame @FranceTV pic.twitter.com/7wAtG2skj9— Quelle Époque! (@QuelleEpoqueOff) January 10, 2026
Finalement, c'est Francis Huster qui posait la meilleure question de la soirée, pour savoir ce que Jean-Michel Aulas ferait en premier en cas de victoire en mars, mais aussi en cas de défaite. On n'aura jamais la réponse intégrale, la faute au montage épileptique de l'émission et à l'intervention sur l'âge de JMA de Hugo Clément.
Laissé relativement tranquille, Jean-Michel Aulas faisait l'objet d'une seule boutade signé Philippe Caverivière, lorsqu'il faisait remarquer qu'il célébrerait ses 77 ans le jour du second tour : "On ne va pas lui niquer son anniversaire, votez pour lui oh la la la !"
Pas non plus de scoop pour Quelle Epoque!, l'ancien président de l'OL a redit ses grandes promesses : le mégatunnel, alléger la ZTL, la gratuité des TCL, de la cantine scolaire et du périscolaire.
Jean-Michel Aulas concluait son passage sur France 2 par un exercice un peu plus compliqué, souvent très débattu les jours suivants : celui du photo-call où il faut poser une question à des personnalités.
Le début est intéressant, le reste moins. A Emmanuel Macron, il répond "Tiens bon". Et à Gabriel Attal "Quel talent". Au moins, il ne renie pas son large soutien macroniste. Quand le visage de Grégory Doucet apparaît à l'écran, Jean-Michel Aulas lance d'abord un "Qui ?" avant de lui dire "Tu as trop dénaturé la ville".
🗣️ @JM_Aulas à @Gregorydoucet : "Tu as trop dénaturé la ville"— Quelle Époque! (@QuelleEpoqueOff) January 11, 2026
Le candidat @Coeur_Lyonnais_ à la mairie de @villedelyon, @JM_Aulas se prête au jeu de notre #Photocall 👀#QuelleEpoque @LeaSalame @FranceTV pic.twitter.com/aBXD6D2Cwa
Les Lyonnais qui auront veillé dans la nuit pour voir le favori des sondages n'auront rien appris de plus. Le reste de la France connaîtra son programme mais ne pourra pas voter pour lui.
