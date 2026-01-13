Municipales à Villeurbanne : Sophie Cruz préférée à Marc Fraysse à droite

Et le chef de file LR Marc Fraysse a été écarté, au profit de l'élue régionale Sophie Cruz. Cette dernière sera donc la candidate de la droite aux élections municipales.

Parachutée à Villeurbanne en septembre pour anticiper une mise à l'écart de l'ancien député fantasque, Sophie Cruz sera chargée de limiter la casse dans une ville profondément ancrée à gauche, et qui devrait proposer une bagarre passionnante entre le maire PS sortant Cédric Van Styvendael, son prédécesseur Jean-Paul Bret et le candidat LFI Mathieu Garabedian.

Selon Tribune de Lyon, ce qui a motivé LR et Coeur Lyonnais de débrancher Marc Fraysse, c'est le fait qu'il s'est entouré de deux personnalités issues des rangs de Reconquête!, le parti d'Eric Zemmour : Laurence Ronda et Adrien Bertrand.

Reste à savoir s'il maintiendra ou non sa candidature face à Sophie Cruz, au risque d'annihiler totalement la chance de la droite, y compris même de former un groupe correct au conseil municipal villeurbannais.

Villeurbanne aura donc droit à un duo de candidates, puisque Sylvie Blès-Gagnaire avait été désignée dans la circonscription métropolitaine pour porter les couleurs de Grand Coeur Lyonnais.