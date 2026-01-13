Municipales à Villeurbanne : Sophie Cruz préférée à Marc Fraysse à droite

Et le chef de file LR Marc Fraysse a été écarté, au profit de l'élue régionale Sophie Cruz. Cette dernière sera donc la candidate de la droite aux élections municipales.
Parachutée à Villeurbanne en septembre pour anticiper une mise à l'écart de l'ancien député fantasque, Sophie Cruz sera chargée de limiter la casse dans une ville profondément ancrée à gauche, et qui devrait proposer une bagarre passionnante entre le maire PS sortant Cédric Van Styvendael, son prédécesseur Jean-Paul Bret et le candidat LFI Mathieu Garabedian.
Selon Tribune de Lyon, ce qui a motivé LR et Coeur Lyonnais de débrancher Marc Fraysse, c'est le fait qu'il s'est entouré de deux personnalités issues des rangs de Reconquête!, le parti d'Eric Zemmour : Laurence Ronda et Adrien Bertrand.
Reste à savoir s'il maintiendra ou non sa candidature face à Sophie Cruz, au risque d'annihiler totalement la chance de la droite, y compris même de former un groupe correct au conseil municipal villeurbannais.
Villeurbanne aura donc droit à un duo de candidates, puisque Sylvie Blès-Gagnaire avait été désignée dans la circonscription métropolitaine pour porter les couleurs de Grand Coeur Lyonnais.
La petite amie … de Guillauteau comme par hasard…..Signaler Répondre
Quelle honte
Qu'est ce que vous lui mettez au LFI69 !Signaler Répondre
Dommage, ce serait intéressant.Signaler Répondre
Et la comme par hasard, les sondages ne sont pas des manipulations de l'opinion publique et sont crédibles ?Signaler Répondre
S'agirait d'être un peu cohérent quand même.
dommage Marc Fraysse est un jeune talent prometteur qui conjugue l’intégrité et la transparence.Signaler Répondre
Villeurbanne c’est un Sketch ??Signaler Répondre
par contre Cruz perdante a chaque élection sur la 10 eme du Rhône c'est bien mieux ......Signaler Répondre
Au fait , elle est toujours avec Guillauteau cette dame ?
.Signaler Répondre
Ce sont tous des parachutés depuis des années !Signaler Répondre
Tout , tout , sauf LFI !!!!!!!!!!!!!!!!!!Signaler Répondre
Jean Paul Bret à la mairie, et la candidate d'Aulas à la métropoleSignaler Répondre
Dans 2 mois, c'est Jean-Paul Bret qui va gagner l'élection municipale ( sans doute au 1er tour) et il va redevenir le Maire de Villeurbanne.Le reste n'est que vaine agitation.Signaler Répondre
Pas de sondages à Villeurbanne ?Signaler Répondre
😂
marc fraysse n etait plus credibleSignaler Répondre