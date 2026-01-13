Politique

Municipales à Villeurbanne : Sophie Cruz préférée à Marc Fraysse à droite

Après des mois d'hésitation, Les Républicains et le camp de Jean-Michel Aulas ont tranché à Villeurbanne.

Et le chef de file LR Marc Fraysse a été écarté, au profit de l'élue régionale Sophie Cruz. Cette dernière sera donc la candidate de la droite aux élections municipales.

Parachutée à Villeurbanne en septembre pour anticiper une mise à l'écart de l'ancien député fantasque, Sophie Cruz sera chargée de limiter la casse dans une ville profondément ancrée à gauche, et qui devrait proposer une bagarre passionnante entre le maire PS sortant Cédric Van Styvendael, son prédécesseur Jean-Paul Bret et le candidat LFI Mathieu Garabedian.

Selon Tribune de Lyon, ce qui a motivé LR et Coeur Lyonnais de débrancher Marc Fraysse, c'est le fait qu'il s'est entouré de deux personnalités issues des rangs de Reconquête!, le parti d'Eric Zemmour : Laurence Ronda et Adrien Bertrand.

Reste à savoir s'il maintiendra ou non sa candidature face à Sophie Cruz, au risque d'annihiler totalement la chance de la droite, y compris même de former un groupe correct au conseil municipal villeurbannais.

Villeurbanne aura donc droit à un duo de candidates, puisque Sylvie Blès-Gagnaire avait été désignée dans la circonscription métropolitaine pour porter les couleurs de Grand Coeur Lyonnais.

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Les LR sont vraiement en dessous de tout le 13/01/2026 à 11:38

La petite amie … de Guillauteau comme par hasard…..
Quelle honte

Signaler Répondre
avatar
ou là là là là le 13/01/2026 à 10:36
Hehe a écrit le 13/01/2026 à 09h22

Et la comme par hasard, les sondages ne sont pas des manipulations de l'opinion publique et sont crédibles ?
S'agirait d'être un peu cohérent quand même.

Qu'est ce que vous lui mettez au LFI69 !

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 13/01/2026 à 09:28
LFI 69 a écrit le 13/01/2026 à 07h44

Pas de sondages à Villeurbanne ?
😂

Dommage, ce serait intéressant.

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 13/01/2026 à 09:22
LFI 69 a écrit le 13/01/2026 à 07h44

Pas de sondages à Villeurbanne ?
😂

Et la comme par hasard, les sondages ne sont pas des manipulations de l'opinion publique et sont crédibles ?
S'agirait d'être un peu cohérent quand même.

Signaler Répondre
avatar
Castor le 13/01/2026 à 09:11

dommage Marc Fraysse est un jeune talent prometteur qui conjugue l'intégrité et la transparence.

Signaler Répondre
avatar
Démo le 13/01/2026 à 09:01

Villeurbanne c'est un Sketch ??

Signaler Répondre
avatar
Moua le 13/01/2026 à 09:01
bonne idee de renouveler les cadres a écrit le 13/01/2026 à 07h43

marc fraysse n etait plus credible

par contre Cruz perdante a chaque élection sur la 10 eme du Rhône c'est bien mieux ......
Au fait , elle est toujours avec Guillauteau cette dame ?

Signaler Répondre
avatar
Un bon petit franc mac pas très poli lorsque l'on le salue dans la rue le 13/01/2026 à 08:59
bonne idee de renouveler les cadres a écrit le 13/01/2026 à 07h43

marc fraysse n etait plus credible

.

Signaler Répondre
avatar
de toute façon le 13/01/2026 à 08:38
LFI 69 a écrit le 13/01/2026 à 07h44

Pas de sondages à Villeurbanne ?
😂

Ce sont tous des parachutés depuis des années !

Signaler Répondre
avatar
si si le 13/01/2026 à 08:36
LFI 69 a écrit le 13/01/2026 à 07h44

Pas de sondages à Villeurbanne ?
😂

Tout , tout , sauf LFI !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
On connaît le résultat le 13/01/2026 à 08:28
LFI 69 a écrit le 13/01/2026 à 07h44

Pas de sondages à Villeurbanne ?
😂

Jean Paul Bret à la mairie, et la candidate d'Aulas à la métropole

Signaler Répondre
avatar
viquetoire le 13/01/2026 à 08:09

Dans 2 mois, c'est Jean-Paul Bret qui va gagner l'élection municipale ( sans doute au 1er tour) et il va redevenir le Maire de Villeurbanne.Le reste n'est que vaine agitation.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 13/01/2026 à 07:44

Pas de sondages à Villeurbanne ?
😂

Signaler Répondre
avatar
bonne idee de renouveler les cadres le 13/01/2026 à 07:43

marc fraysse n etait plus credible

Signaler Répondre

