Municipales à Lyon : deux élues Place Publique rallient Georges Képénékian

Georges Képénékian annonce ce mardi le ralliement de deux élues issues de Place Publique, présentées comme un signe d’"engagements croissants" autour de son projet pour les municipales lyonnaises.

Selon lui, cette prise de position dans un contexte de "polarisation croissante de la vie publique locale", marqué par un débat "durci" et une "fragmentation politique".

Malika Haddad Grosjean, adjointe au maire du 1er arrondissement de Lyon, rejoint donc les rangs de Georges Képénékian. Son engagement est présenté comme ancré dans "la pratique quotidienne du mandat local" et dans des enjeux sociaux tels que l’accès au logement, la lutte contre les inégalités et l’accompagnement des publics fragiles.

Delphine Borbon, conseillère métropolitaine, annonce également rejoindre cette dynamique.

Les deux élues expliquent dans un communiqué faire ce choix parce qu’elles reconnaissent dans le projet porté par Georges Képénékian une méthode fondée sur "l’écoute, la responsabilité et le respect des réalités vécues".

En choisissant l'ancien maire plutôt que l'actuel - Place Publique soutient officiellement Grégory Doucet -, Malika Haddad Grosjean et Delphine Borbon ouvrirait la voie à d'autres engagements attendus "dans les prochaines semaines".