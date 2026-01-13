Politique

Municipales à Lyon : deux élues Place Publique rallient Georges Képénékian

Non, l'ancien maire de Lyon n'est pas seul.

Georges Képénékian annonce ce mardi le ralliement de deux élues issues de Place Publique, présentées comme un signe d’"engagements croissants" autour de son projet pour les municipales lyonnaises.

Selon lui, cette prise de position dans un contexte de "polarisation croissante de la vie publique locale", marqué par un débat "durci" et une "fragmentation politique".

Malika Haddad Grosjean, adjointe au maire du 1er arrondissement de Lyon, rejoint donc les rangs de Georges Képénékian. Son engagement est présenté comme ancré dans "la pratique quotidienne du mandat local" et dans des enjeux sociaux tels que l’accès au logement, la lutte contre les inégalités et l’accompagnement des publics fragiles.

Delphine Borbon, conseillère métropolitaine, annonce également rejoindre cette dynamique.

Les deux élues expliquent dans un communiqué faire ce choix parce qu’elles reconnaissent dans le projet porté par Georges Képénékian une méthode fondée sur "l’écoute, la responsabilité et le respect des réalités vécues".

En choisissant l'ancien maire plutôt que l'actuel - Place Publique soutient officiellement Grégory Doucet -, Malika Haddad Grosjean et Delphine Borbon ouvrirait la voie à d'autres engagements attendus "dans les prochaines semaines".

Il n'ira pas tout seul à l'ephad le 13/01/2026 à 12:32

tant mieux

Ex Précisions le 13/01/2026 à 11:46

De 1% il va passer à 1.5% ;-)

Aucun rapport le 13/01/2026 à 11:35

Il y a une coquille dans le titre. C'est "deux élues Place Publique raillent Georges Képénékian"

il se dit le 13/01/2026 à 11:17

que Képénékian, face à cet afflux de soutiens cherche à louer une cabine de téléphone supplémentaire pour ses réunions

