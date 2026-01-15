Habitants sans chauffage dans le 8e : Alexandre Dupalais (UDR-RN) saisit le procureur contre le maire de Lyon

Une situation qui n'a pas été rétablie, malgré les promesses du maire écologiste du 8e, Olivier Berzane. Et qui pousse le candidat UDR-RN aux municipales Alexandre Dupalais à solliciter l'appui de la justice.

Selon nos informations, ce dernier a saisi le procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale pour mise en danger d'autrui et de non-assistance à personne en danger.

Dans sa saisine, Alexandre Dupalais, qui porte la robe d'avocat quand il ne brigue pas la mairie de Lyon, cible directement Olivier Berzane, mais aussi le maire Grégory Doucet, le président de la Métropole Bruno Bernard et Luc Pelen, président d'Alliade Habitat.

🔴J’étais ce matin à la rencontre des habitants de la résidence Fabia dans le quartier des Etats-Unis,qui sont abandonnés sans chauffage et sans eau chaude depuis plusieurs semaines par leur bailleur et la mairie du 8e

Maire du 8e je serai leur avocat pour faire cesser ce mépris! pic.twitter.com/zBRjVVPTg0 — Alexandre Dupalais (@a_dupalais) January 13, 2026

"En cette période hivernale marquée par des températures extrêmement basses, voire négatives, ces conditions inhumaines exposent l’ensemble des habitants de la résidence Fabia, notamment les plus fragiles d’entre eux (enfants en bas-âge, femmes enceintes, personnes âgées, personnes malades) à un risque extrême pour leur santé. Plusieurs habitants m’ont d’ores et déjà fait part de conséquences importantes sur leur santé de cet abandon caractérisé malgré leurs nombreuses demandes et alertes", indique Alexandre Dupalais au procureur, regrettant que la mairie ne se soit pas saisie du problème.

Sur le groupe Facebook "Le quartier des Etats-Unis - Lyon 8", les messages d'habitants fleurissent, et ne sont guère sympathiques pour les écologistes : "Tout ce beau monde est au courant, mais ils en ont rien à foutre !!! Un scandale de laisser perdurer cette situation", "On nous prend vraiment pour des imbéciles!".