Habitants sans chauffage dans le 8e : Alexandre Dupalais (UDR-RN) saisit le procureur contre le maire de Lyon

Une situation qui n'a pas été rétablie, malgré les promesses du maire écologiste du 8e, Olivier Berzane. Et qui pousse le candidat UDR-RN aux municipales Alexandre Dupalais à solliciter l'appui de la justice.
Selon nos informations, ce dernier a saisi le procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale pour mise en danger d'autrui et de non-assistance à personne en danger.
Dans sa saisine, Alexandre Dupalais, qui porte la robe d'avocat quand il ne brigue pas la mairie de Lyon, cible directement Olivier Berzane, mais aussi le maire Grégory Doucet, le président de la Métropole Bruno Bernard et Luc Pelen, président d'Alliade Habitat.
🔴J’étais ce matin à la rencontre des habitants de la résidence Fabia dans le quartier des Etats-Unis,qui sont abandonnés sans chauffage et sans eau chaude depuis plusieurs semaines par leur bailleur et la mairie du 8e— Alexandre Dupalais (@a_dupalais) January 13, 2026
Maire du 8e je serai leur avocat pour faire cesser ce mépris! pic.twitter.com/zBRjVVPTg0
"En cette période hivernale marquée par des températures extrêmement basses, voire négatives, ces conditions inhumaines exposent l’ensemble des habitants de la résidence Fabia, notamment les plus fragiles d’entre eux (enfants en bas-âge, femmes enceintes, personnes âgées, personnes malades) à un risque extrême pour leur santé. Plusieurs habitants m’ont d’ores et déjà fait part de conséquences importantes sur leur santé de cet abandon caractérisé malgré leurs nombreuses demandes et alertes", indique Alexandre Dupalais au procureur, regrettant que la mairie ne se soit pas saisie du problème.
Sur le groupe Facebook "Le quartier des Etats-Unis - Lyon 8", les messages d'habitants fleurissent, et ne sont guère sympathiques pour les écologistes : "Tout ce beau monde est au courant, mais ils en ont rien à foutre !!! Un scandale de laisser perdurer cette situation", "On nous prend vraiment pour des imbéciles!".
Sur LM ce genre de remarque est tellement rare :Signaler Répondre
Heu ...vous parlez bien des migrants n est ce pas ?
Il faut demander a un plombier .Signaler Répondre
Un avocat n est juste qu un intermédiaire qui cherche a prélever sa dime
+ 1Signaler Répondre
et du socialisme , alors ?Signaler Répondre
Mais grave, laissons ces gens dans la merde plutôt que de tenter de faire bouger les choses !Signaler Répondre
Je pense qu’il sera élu ! Il s’interesse aux gens et n’est pas dans l’idéologie comme peut l’être la gauche ou celle de la macronie avec Aulas..Signaler Répondre
Merci et bravo Monsieur Dupalais !Signaler Répondre
Vous êtes le seul, à vous préoccuper de ces gens délaissés.
Une fois encore, merci !!!
J'ai l'impression qu'à chaques fois que je vois un article sur lui c'est pour balancer, sinon quelles sont ses propositions concrètes ?Signaler Répondre
On a vraiment besoin de types comme toi!Signaler Répondre
Tu es mon idole !
Avec toi la vie sera belle … enfin presque parceque ta démagogie me débecte !