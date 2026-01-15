Habitants sans chauffage dans le 8e : Alexandre Dupalais (UDR-RN) saisit le procureur contre le maire de Lyon

Politique

Depuis deux semaines, les habitants de la résidence Philippe Fabia dans le 8e arrondissement de Lyon sont privés de chauffage et d'eau chaude.

Une situation qui n'a pas été rétablie, malgré les promesses du maire écologiste du 8e, Olivier Berzane. Et qui pousse le candidat UDR-RN aux municipales Alexandre Dupalais à solliciter l'appui de la justice.

Selon nos informations, ce dernier a saisi le procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale pour mise en danger d'autrui et de non-assistance à personne en danger.

Dans sa saisine, Alexandre Dupalais, qui porte la robe d'avocat quand il ne brigue pas la mairie de Lyon, cible directement Olivier Berzane, mais aussi le maire Grégory Doucet, le président de la Métropole Bruno Bernard et Luc Pelen, président d'Alliade Habitat.

"En cette période hivernale marquée par des températures extrêmement basses, voire négatives, ces conditions inhumaines exposent l’ensemble des habitants de la résidence Fabia, notamment les plus fragiles d’entre eux (enfants en bas-âge, femmes enceintes, personnes âgées, personnes malades) à un risque extrême pour leur santé. Plusieurs habitants m’ont d’ores et déjà fait part de conséquences importantes sur leur santé de cet abandon caractérisé malgré leurs nombreuses demandes et alertes", indique Alexandre Dupalais au procureur, regrettant que la mairie ne se soit pas saisie du problème.

Sur le groupe Facebook "Le quartier des Etats-Unis - Lyon 8", les messages d'habitants fleurissent, et ne sont guère sympathiques pour les écologistes : "Tout ce beau monde est au courant, mais ils en ont rien à foutre !!! Un scandale de laisser perdurer cette situation", "On nous prend vraiment pour des imbéciles!".

ça fait plaisir le 15/01/2026 à 15:26
Hehe a écrit le 15/01/2026 à 14h22

Mais grave, laissons ces gens dans la merde plutôt que de tenter de faire bouger les choses !

Sur LM ce genre de remarque est tellement rare :
Heu ...vous parlez bien des migrants n est ce pas ?

Conseil le 15/01/2026 à 14:42
Merci et bravo !!! a écrit le 15/01/2026 à 14h18

Merci et bravo Monsieur Dupalais !

Vous êtes le seul, à vous préoccuper de ces gens délaissés.

Une fois encore, merci !!!

Il faut demander a un plombier .
Un avocat n est juste qu un intermédiaire qui cherche a prélever sa dime

Chris6969699 le 15/01/2026 à 14:33
Merci et bravo !!! a écrit le 15/01/2026 à 14h18

Merci et bravo Monsieur Dupalais !

Vous êtes le seul, à vous préoccuper de ces gens délaissés.

Une fois encore, merci !!!

+ 1

Encore un partisan de l 'assistanat le 15/01/2026 à 14:25

et du socialisme , alors ?

Hehe le 15/01/2026 à 14:22
Merci Alex a écrit le 15/01/2026 à 14h06

On a vraiment besoin de types comme toi!
Tu es mon idole !
Avec toi la vie sera belle … enfin presque parceque ta démagogie me débecte !

Mais grave, laissons ces gens dans la merde plutôt que de tenter de faire bouger les choses !

Politique pragmatique le 15/01/2026 à 14:20

Je pense qu’il sera élu ! Il s’interesse aux gens et n’est pas dans l’idéologie comme peut l’être la gauche ou celle de la macronie avec Aulas..

Merci et bravo !!! le 15/01/2026 à 14:18

Merci et bravo Monsieur Dupalais !

Vous êtes le seul, à vous préoccuper de ces gens délaissés.

Une fois encore, merci !!!

Gabin69 le 15/01/2026 à 14:09

J'ai l'impression qu'à chaques fois que je vois un article sur lui c'est pour balancer, sinon quelles sont ses propositions concrètes ?

Merci Alex le 15/01/2026 à 14:06

On a vraiment besoin de types comme toi!
Tu es mon idole !
Avec toi la vie sera belle … enfin presque parceque ta démagogie me débecte !

