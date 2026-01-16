Politique

Municipales 2026 à Lyon : Grégory Doucet promet un lieu dédié à la lutte contre les discriminations à la Part-Dieu

Ce fut une semaine moins chargée en propositions, mais Grégory Doucet ne lève pas le pied.

Le maire écologiste sortant promet en cas de réélection la création d’un "Espace égalité", un lieu municipal entièrement consacré à la lutte contre les discriminations, annoncé comme central et pérenne.

Dans un contexte marqué par la hausse des actes racistes, antisémites et sexistes, la liste d’union de la gauche et des écologistes fait de cette thématique un axe politique assumé. Elle rappelle notamment une augmentation de 11% des actes racistes en 2023, 1570 actes antisémites recensés en 2024, ou encore que 86% des femmes déclarent avoir subi une situation sexiste.

Selon Grégory Doucet, "la lutte contre les discriminations est primordiale pour plus de justice sociale" et doit reposer sur "l’information et l’éducation dès le plus jeune âge".

L’Espace égalité se voudra ainsi à la fois un lieu de sensibilisation, d’accompagnement des victimes et de soutien aux associations engagées sur ces questions. Concrètement, ce futur équipement serait implanté au sein de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, dans sa version renouvelée, sur une surface annoncée de 1 000 m2.

Il regrouperait un parcours scénographié, des espaces d’exposition, un auditorium, des salles de réunion et des espaces de travail et de convivialité.

Le projet repose sur plusieurs piliers : un volet pédagogique, avec des parcours destinés aux scolaires ; un accès aux droits, présenté comme une porte d’entrée vers les recours juridiques et l’accompagnement des victimes ; et un soutien renforcé aux associations, notamment via la mise à disposition de salles et de moyens logistiques.

Pour Sylvie Tomic, adjointe au maire aux Droits et Egalités, cet espace doit permettre de "réaffirmer que l’égalité est un principe essentiel à la cohésion de notre société". Un point de vue partagé par Mathieu Lauvernier, vice-président du Centre LGBTI+ Lyon, qui salue un projet visant à rendre les discriminations "plus visibles pour mieux les réduire".

Hildegonde le 16/01/2026 à 14:56

La bulle du jour !
Il reste encore deux mois .... il va en falloir de la créativité pour tenir le rythme !

Signaler Répondre
pasquoil le 16/01/2026 à 14:48

le racolage est interdit 🚫 plunisable par la loi

avec sa cravate ,il pourra au moins aller le 16/01/2026 à 14:43
il est perdu a écrit le 16/01/2026 à 13h04

il cherche sa bouée de sauvetage, depuis qu'il a mis une cravate, c'est la fin, lance un SOS et personne ne te répondra, retourne à Paris

se pendre au gibet de ses ideologies

GAD le 16/01/2026 à 14:36

Y aura-t-il aussi un espace dédié aux automobilistes , fortement discriminés depuis 2020 ?

Dans le victimaire, il sait faire le 16/01/2026 à 14:34

Assez de ces entités dédiées à la pleurnicherie collective.

MiLyon le 16/01/2026 à 14:06

Désolé Mr Doucet mais tout vient trop tard !

Cookie 1er le 16/01/2026 à 14:05

Enfin une bonne idée ! On va pouvoir se plaindre de la discrimination subie par les automobilistes !

ideali69 le 16/01/2026 à 13:57

C’est un peu paradoxal : Grégory Doucet, qui défendait la ZFE — un dispositif qui, selon beaucoup, creuse les inégalités entre riches et pauvres — promet maintenant un lieu dédié à la lutte contre les discriminations à la Part-Dieu.
De plus, il existe déjà de nombreuses associations financées par nos impôts qui travaillent sur ces sujets ; on peut se demander si cette nouvelle initiative est vraiment nécessaire

Ex Précisions le 16/01/2026 à 13:53

Il va me manquer dans 2 mois ;-)
En fait non.

raslebol69 le 16/01/2026 à 13:49

Sera-ce un lieu où il sera possible de signaler les groupes qui organisent des réunions discriminantes sites "non genrées", "racisées"...

Le syndrome du pyromane le 16/01/2026 à 13:45

On allume des feux et on arrive en vainqueur pour faire croire qu’on les éteint!

Lutte contre l’insécurité le 16/01/2026 à 13:32

À quand un lieu dédié à la lutte contre l’insécurité
Lyon est un coupe gorge

merci pour votre post pertinent le 16/01/2026 à 13:29
Tatin a écrit le 16/01/2026 à 13h15

Tout à coup Doucet promet (les élections) beaucoup de choses: Referendum citoyen, lutte contre les Tags, amitié des peuples après avoir jeté de l'huile sur le feu en faisant d'un supporter du terrorisme le citoyen d'honneur de notre ville. Il a feint d'ignorer que ce sont nos concitoyens français de religion juive qui sont discriminés par la faute des extrêmes gauchistes EELV, LFI, Attac, NPA... Sinon comment expliquer que Le mouvement qui s’est mobilisé en masse pour diaboliser l’État d’Israël qui se défend, reste indifférent au massacre des Iraniens. Peut-être parce qu’il ne peut pas en imputer la responsabilité aux Juifs.
Le silence des cercles intellectuels à Lyon, en France et dans le monde entier, des élites hollywoodiennes, des étudiants et des professeurs d’université est assourdissant. Ces mêmes personnes qui organisaient des manifestations de masse et affichaient ostensiblement leur dévouement à la cause des droits de l’homme et leur indignation face aux pertes civiles lors de la guerre à Gaza sont restées largement muettes sur ce qui se passe en Iran.

je me pose exactement les memes questions....vous demontrez par la logique qu il existe ,derriere les cris d orfraies de certain-e-s ,usant d effets de manches outrancés et ridicules ,de bien laids calculs politiques et de basses haines orientees à dessein..

Lyon4estla le 16/01/2026 à 13:28
Tatin a écrit le 16/01/2026 à 13h15

Tout à coup Doucet promet (les élections) beaucoup de choses: Referendum citoyen, lutte contre les Tags, amitié des peuples après avoir jeté de l'huile sur le feu en faisant d'un supporter du terrorisme le citoyen d'honneur de notre ville. Il a feint d'ignorer que ce sont nos concitoyens français de religion juive qui sont discriminés par la faute des extrêmes gauchistes EELV, LFI, Attac, NPA... Sinon comment expliquer que Le mouvement qui s’est mobilisé en masse pour diaboliser l’État d’Israël qui se défend, reste indifférent au massacre des Iraniens. Peut-être parce qu’il ne peut pas en imputer la responsabilité aux Juifs.
Le silence des cercles intellectuels à Lyon, en France et dans le monde entier, des élites hollywoodiennes, des étudiants et des professeurs d’université est assourdissant. Ces mêmes personnes qui organisaient des manifestations de masse et affichaient ostensiblement leur dévouement à la cause des droits de l’homme et leur indignation face aux pertes civiles lors de la guerre à Gaza sont restées largement muettes sur ce qui se passe en Iran.

Tout est dit👍👍👍
Ni oubli ni pardon

Lyontoujours le 16/01/2026 à 13:22

Ce n est pas eux qui traite leur adversaire M AULAS, de vieux tout juste bon pour l EPHAD?
Ce n est pas de la discrimination anti vieux ? Surveiller ses propos, c est gratuit, en plus d'être courtois.. pas facile quand on manque d argument.....

Amen le 16/01/2026 à 13:19

L'idée est bonne , mais les personnes normales qui ont été élevées correctement n'ont pas besoin de ce lieu anti discriminations.
Si tous les parents élevaient comme il faut leurs enfants , la discrimination , le racisme , le sexisme , l'antisémitisme n'existeraient pas.
Quand on voit des enfants de 12 et 13 ans dans la rue à quatre heures du matin , ce n'est pas la faute au gouvernement , mais bien aux parents.
Il faut sévir , et sévir fortement !

Tatin le 16/01/2026 à 13:15

Tout à coup Doucet promet (les élections) beaucoup de choses: Referendum citoyen, lutte contre les Tags, amitié des peuples après avoir jeté de l'huile sur le feu en faisant d'un supporter du terrorisme le citoyen d'honneur de notre ville. Il a feint d'ignorer que ce sont nos concitoyens français de religion juive qui sont discriminés par la faute des extrêmes gauchistes EELV, LFI, Attac, NPA... Sinon comment expliquer que Le mouvement qui s’est mobilisé en masse pour diaboliser l’État d’Israël qui se défend, reste indifférent au massacre des Iraniens. Peut-être parce qu’il ne peut pas en imputer la responsabilité aux Juifs.
Le silence des cercles intellectuels à Lyon, en France et dans le monde entier, des élites hollywoodiennes, des étudiants et des professeurs d’université est assourdissant. Ces mêmes personnes qui organisaient des manifestations de masse et affichaient ostensiblement leur dévouement à la cause des droits de l’homme et leur indignation face aux pertes civiles lors de la guerre à Gaza sont restées largement muettes sur ce qui se passe en Iran.

Flash info le 16/01/2026 à 13:05

Plusieurs candidats réfléchissent à la création d'un lieu de déradicalisation de Doucet, Bernard et de leur cours de verdâtres

il est perdu le 16/01/2026 à 13:04

il cherche sa bouée de sauvetage, depuis qu'il a mis une cravate, c'est la fin, lance un SOS et personne ne te répondra, retourne à Paris

Jack001 le 16/01/2026 à 12:54
Ce qui m'étonne a écrit le 16/01/2026 à 10h47

Ce qui m'étonne c'est que le budget de la ville est hyper contraint avec des demandes d'économie à fond pour les services et partenaires et là il promet à qui mieux mieux.
Comment compte t il financer tout ça ?
D'autant plus que le budget de l'état n'est pas voté.
Il ne peut pas dire qu'il ne sait pas car il est aux affaires.
A mon avis il y a du flou dans le budget qui va être voté au prochain CM .
Et comme dit Martine Aubry quand c'est flou c'est qu'il y a un loup....

Ça s appelle la "louche floue " c est connue....

Jacques3 le 16/01/2026 à 12:52
tu n'es pas les lyonnais a écrit le 16/01/2026 à 11h05

les lyonnais discriminés oui.

Ils sont juste en minorité.
Quant à moi, j'offre une carte Pokemon à ceux qui ne votent pas pour lui. Je fais comme eux.

Jack001 le 16/01/2026 à 12:51
Chris6969699 a écrit le 16/01/2026 à 11h41

Ce lieu est-il aussi dédié à la lutte contre le racisme anti blanc, anti français et anti occidental (ex : agressions de jeunes femmes vêtues à l'européenne ...) ?

Évidemment.....

Nécessité fait l oie ! le 16/01/2026 à 12:47

Il faut bien recaser tous les amis employés de prêt ou de loin à soutenir Gregory 1er et qui vont perdre une partie de leur superbe a partir d'avril...
On n oubliera pas également tous ces partisans de l inutile , les inscrits aux réunions stériles , aux débats peccadilles , à l entre soit plus que convenu.
Avril 2026 va permettre d'aérer la Mairie mais il restera toujours les ronds de cuir de l ombre , les oisifs rémunérés sans bruit.
A propos :Vous avez le bonjour de Théodule , celui qui rit.

Watt le 16/01/2026 à 12:45

La mairie est vraiment déconnectée du réel que vivent les lyonnais au quotidien.

Joubs le 16/01/2026 à 12:43

1000 m2 de moins à la bibliothèque
C’est vrai que dans les régimes communistes, la culture passe après la propagande

GOUVERNEUR le 16/01/2026 à 12:26

commence a regarder a l'intérieur de ta mairie et tu en verra de la discrimination et du coté de Bruno cherche son bénard aussi !

viandooor le 16/01/2026 à 12:26

Il ne sait plus quoi inventer comme truc débile... comme si sa pouvait changer l'énorme veste qu'il va se prendre dés le premier tour...

Discrimination à deux vitesses le 16/01/2026 à 12:04

Ça va encore être un lieu où la gauche rabache à longueur de journée que la police est rasciste et tue et où on mange halal...mais rien sur les femmes agressées qui ne sortent plus le soir..

oui-oui le 16/01/2026 à 11:58
Chris6969699 a écrit le 16/01/2026 à 11h41

Ce lieu est-il aussi dédié à la lutte contre le racisme anti blanc, anti français et anti occidental (ex : agressions de jeunes femmes vêtues à l'européenne ...) ?

À la lutte contre ceux qui passent leur temps à traiter leurs concitoyens de fasciste, de pétainiste, de raciste ?

GLOUGLOU 1er le 16/01/2026 à 11:58

Charité bien ordonnée commence par soi même
Pour un idéologue sectaire c'est le lieu approprié.

J6 le 16/01/2026 à 11:58

Le racisme anti blanc ou la masculinophobie y seront-ils également consacrés ?

lyon avec Zemmour vite le 16/01/2026 à 11:55

La seule discrimination qui existe est l'anti semitisme

mdr 69 le 16/01/2026 à 11:55

Après avoir joué au pompier pyromane pendant 6 ans, il est facile de se poser en justicier sur les deniers municipaux.

je sais qui va y aller le 16/01/2026 à 11:51

Anaïs a été discriminée… Elle va être inscrite d’office !!

Le Savoyard de Lyon le 16/01/2026 à 11:47
bob a écrit le 16/01/2026 à 11h27

Encore un truc pour faire embaucher des copains post étude socio décoloniale, inclusive dégenrée...

Excellent, j'adore!

kool le 16/01/2026 à 11:45

Qu'elle sera sa prochaine invention pour tenter de gagner des voix en mars ? Propagande escrologiste

Libération 2026 le 16/01/2026 à 11:45

Les bureaux de votes en mars 2026 seront des lieux pour lutter contre les militants sectaires et méprisants qui occupent depuis 2020 des postes de responsables publics.

Chris6969699 le 16/01/2026 à 11:41

Ce lieu est-il aussi dédié à la lutte contre le racisme anti blanc, anti français et anti occidental (ex : agressions de jeunes femmes vêtues à l'européenne ...) ?

finalement le 16/01/2026 à 11:39

je n adhère pas du tout a cette idée
alors finalement je ne vais pas voter pour Doucet.
il s est tiré une balle dans le pied.

Ha ha ha le 16/01/2026 à 11:31

Quand la gauche parle de lutter contre l’antisemitisme 🤣🤣🤣🤣 bientot ils vont reconnaitre le racisme anti blancs

bob le 16/01/2026 à 11:27

Encore un truc pour faire embaucher des copains post étude socio décoloniale, inclusive dégenrée...

lololololo6969 le 16/01/2026 à 11:27

Adieu le parisien, bon retour chez toi!

LuffyD69 le 16/01/2026 à 11:25

J'aimerais bien que la gauche s'empare de la question de la sécurité dans Lyon. Il me semble plus urgent d'avoir un espace contre les violences urbaines en générales (dans les transports etc) que contre les discriminations..IMO

Guillome30 le 16/01/2026 à 11:19

Il est perdu gargamel

AntiKons.onnes le 16/01/2026 à 11:12

Pas de problèmes. C'est Nicolas qui va bosser et payer la conn.......

mdr 69 le 16/01/2026 à 11:10

Et si il n'y avait pas eu d'élections municipales, aurait-il eu autant d'idées et de projets ?

la grande fatigue le 16/01/2026 à 11:06

Encore un nouveau truc pour faire parler de lui. Il ne pourrait pas s'occuper des problèmes de la ville au lieu de nous faire croire qu'il lutte contre les discriminations, alors qu'il en a fait contre les lyonnais depuis 6 ans. Qu'il retourne à Manille ou Katmandou si il veut retourner à ses fondamentaux touristiques de l'humanitaire. Il faut espérer qu'on aura plus ce bouffon en mars prochain.

Complètement hors sol le 16/01/2026 à 11:06

Ce pauvre Greg,au- delà de parler questions sociétales, importantes certes, ne connaît rien au job de Maire d’une grande ville…..c’est dramatique, il persiste et signe !
Il confond toujours la ville avec un séminaire des Verts, pathétique !

tu n'es pas les lyonnais le 16/01/2026 à 11:05
Encore a écrit le 16/01/2026 à 10h41

Mais les lyonnais attendent ils ça ?
Je pense plutôt qu'ils veulent des rues propres et sécurisées.
Pas sûr que la proposition de Doucet pour Part Dieu soit une priorité.

les lyonnais discriminés oui.

citoyendelyon le 16/01/2026 à 11:05

Un jour, une idée : créer un espace dédié à la lutte contre les discrimination et j’ajouterais aussi à l’inclusion.
Mais n’est-ce pas déjà le rôle fondamental de la mairie de Lyon d’être à l’écoute et de lutter contre ces discriminations ?
Si je comprends bien, la mairie nous refait une promesse pour un prochain mandat, en parlant d'amélioration”, alors que durant le mandat actuel, cela n’a toujours pas été mis en œuvre. Vous prenez vraiment les Lyonnaises et les Lyonnais pour des idiots.
Cela fait des années que des signalements existent et n’ont jamais été écoutés, et là, bizarrement, vous dites vouloir entendre tout le monde.
À mes yeux, les Verts s’enfoncent encore davantage et deviennent incohérents. Je comprends que les autres partis de gauche s’en dissocient complètement. Vivement que l’on passe à autre chose.

