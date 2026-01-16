Municipales 2026 à Lyon : Grégory Doucet promet un lieu dédié à la lutte contre les discriminations à la Part-Dieu

Le maire écologiste sortant promet en cas de réélection la création d’un "Espace égalité", un lieu municipal entièrement consacré à la lutte contre les discriminations, annoncé comme central et pérenne.

Dans un contexte marqué par la hausse des actes racistes, antisémites et sexistes, la liste d’union de la gauche et des écologistes fait de cette thématique un axe politique assumé. Elle rappelle notamment une augmentation de 11% des actes racistes en 2023, 1570 actes antisémites recensés en 2024, ou encore que 86% des femmes déclarent avoir subi une situation sexiste.

Selon Grégory Doucet, "la lutte contre les discriminations est primordiale pour plus de justice sociale" et doit reposer sur "l’information et l’éducation dès le plus jeune âge".

L’Espace égalité se voudra ainsi à la fois un lieu de sensibilisation, d’accompagnement des victimes et de soutien aux associations engagées sur ces questions. Concrètement, ce futur équipement serait implanté au sein de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, dans sa version renouvelée, sur une surface annoncée de 1 000 m2.

Il regrouperait un parcours scénographié, des espaces d’exposition, un auditorium, des salles de réunion et des espaces de travail et de convivialité.

Le projet repose sur plusieurs piliers : un volet pédagogique, avec des parcours destinés aux scolaires ; un accès aux droits, présenté comme une porte d’entrée vers les recours juridiques et l’accompagnement des victimes ; et un soutien renforcé aux associations, notamment via la mise à disposition de salles et de moyens logistiques.

Pour Sylvie Tomic, adjointe au maire aux Droits et Egalités, cet espace doit permettre de "réaffirmer que l’égalité est un principe essentiel à la cohésion de notre société". Un point de vue partagé par Mathieu Lauvernier, vice-président du Centre LGBTI+ Lyon, qui salue un projet visant à rendre les discriminations "plus visibles pour mieux les réduire".