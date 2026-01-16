Dix cantines de quartier à Lyon : Grégory Doucet veut faire de l’alimentation un droit en 2026

Il s'agit de la création de dix cantines de quartier réparties sur l’ensemble du territoire lyonnais. L’objectif affiché est clair : garantir un accès universel à une alimentation saine, durable et financièrement accessible, dans un contexte de précarisation croissante.
Grégory Doucet assume un positionnement offensif sur le sujet : "Dans la capitale mondiale de la gastronomie, il est inacceptable que bien manger soit un privilège. Nous voulons garantir à toutes et tous l’accès à une alimentation de qualité, peu importe son budget", affirme-t-il, en liant explicitement cette promesse à l’ouverture de dix cantines de quartier.
Ces cantines de quartier s’articuleraient autour de plusieurs fonctions. Le projet prévoit l’intégration d’épiceries sociales et solidaires, proposant des produits de qualité à tarifs différenciés : prix réduits pour les personnes en grande précarité, prix coûtant pour les habitants du quartier et tarifs classiques pour les autres usagers.
À cela s’ajouteraient des espaces de restauration et de convivialité, des cuisines partagées, ainsi que des actions d’animation : ateliers culinaires, formations, sensibilisation à l’alimentation durable ou encore projets en lien avec les écoles et les acteurs associatifs locaux.
La mesure se veut une réponse directe aux scènes devenues familières dans plusieurs quartiers de Lyon : files d’attente devant les distributions alimentaires ou les cantines universitaires, notamment depuis la crise sanitaire.
Pour la gauche unie, l’accès à une alimentation saine est désormais un facteur majeur d’inégalités sociales.
Faut qu'il arrête là, ça devient gros, trop gros pour sauver sa peau ...Signaler Répondre
Ça sent la fin de règne avec des propositions plus débiles les unes que les autres! Une mairie n’a pas vocation à nourrir ces administrés! il y a des associations qui le font très bien! Elles ont besoin de soutien des pouvoirs publics et pas de gadgets électorauxSignaler Répondre
Encore une invention pour tenter une nouvelle suite à son mandat de 6 ans catastrophique ....LAMENTABLESignaler Répondre
Les promesses s'accumulent!!!!!Signaler Répondre
Il faut qu'il arrête ses gesticulations, il n'est plus du tout crédible à force, et tant mieux ;-)Signaler Répondre
Y a Urgence chez les verts, la déculottée s'approche, honte à euxSignaler Répondre
Mais il veut tout faire en fin de mandat !Signaler Répondre
« il est inacceptable que bien manger soit un privilège« après avoir défoncé nos paysans, les avoir stigmatisé, insulté, empêcher de travailler, pour in fine avoir des poulets chlorés, du boeufs aux hormones et bourrés d’antibio, des légumes des fruits avec des pesticides interdits et des conditions de cultures d'élevages indignes. Franchement comme disait Sandrine Rousseau « rien a peter des agricultures » (sic) ben moi rien a faire (plus poli) des ecolos qu’ils déguerpissent et vite, ils ont fait un mal épouvantable aux Français, a l’agriculture, aux industries, a la sécurité, aux traditions, a la science, a l'énergie etcSignaler Répondre
Choucroute garnie ,ou potée auvergnate tout les joursSignaler Répondre
Ce sont des plats locaux qui doivent être servis
Et peut être de la viande qui vient d'Argentine, du Brésil? et les poulets d'ou vont ils arriver ? si il appelle ça bien manger? et alimentation saine.Signaler Répondre
La gamelle !!!Signaler Répondre