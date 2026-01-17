Grégory Doucet en meeting à Lyon : "Nous sommes les héritiers de tous ceux qui ont fait la grandeur et la beauté de cette ville"

Le maire écologiste sortant de Lyon, largué dans les sondages face à Jean-Michel Aulas, est parvenu à réunir 800 personnes au Sucre pour son premier meeting de campagne.

Détesté, honni par les Lyonnais Grégory Doucet ? Dans la petite salle de la Confluence, tout le monde lui était acquis. Les "On va gagner" résonnaient à plusieurs reprises au cours de l'évènement, qui a toutefois fait l'objet de deux épisodes marquants : la manifestation devant le Sucre des militants de PAZ pour réclamer la fermeture du zoo de Lyon, et une action de militants anti-expulsions qui ont parasité le meeting en accusant les écologistes de remettre des personnes à la rue.

Sur scène, avant le candidat de la gauche réunie, se sont succédé Sandra Buteaud-Besle, présidente d'une association de parents d'élèves, Christophe Dercamp, drag-queen et militant LGBT, Mouttou Sagadevin, colistier dans le 8e arrondissement et "sourd, queer et racisé", le militant marseillais anti-narcotrafic Amine Kessaci et la députée PS du Rhône Sandrine Runel.

Cette dernière se montrait la plus offensive envers Jean-Michel Aulas, dont le nom n'était pas cité une seule fois durant la soirée, critiquant cette "arrogance du vieux monde que la droite aime tant".

"Ils peuvent nous faire voter 3 fois, 10 fois... Les maires de Paris, Lyon et Marseille seront tous de gauche !", prédisait Sandrine Runel sous les hourras de la salle.

On l'avait dit sidéré par les premiers sondages et le retard qu'ils lui attribuaient sur le candidat Coeur Lyonnais. Grégory Doucet est apparu motivé ce samedi, s'offrant des bains de foule avant et après sa prise de parole sur scène.

"Nous devenons la ville plus chaude de France", s'inquiétait-il. "Comment nous préparer à traverser la place Bellecour quand il fera 50°C en 2050 ?", poursuivait l'édile lyonnais.

Lui non plus ne citait pas Jean-Michel Aulas, mais taclait ses propositions : "Personne à Lyon ne désencadrera les loyers !", promettait Grégory Doucet, reprenant aussi de volée le mégatunnel sous Fourvière, un "projet qui fera les poches des automobilistes et la ruine de la collectivité".

L'écologiste déroulait ses premières propositions déjà présentées ces dernières semaines, de la gratuité des fournitures scolaires à la rénovation de la Bibliothèque de la Part-Dieu ou encore l'augmentation d'un million d'euros du budget pour ouvrir de nouveaux lieux d'hébergement d'urgence.

"Nous sommes les héritiers de tous ceux qui ont, pendant des siècles, fait la grandeur, la beauté et l'honneur de cette ville", clamait Grégory Doucet, considérant que "notre devoir est d'offrir aux enfants une ville qui leur permettra d'affronter les soubresauts à venir".

Il reste un peu moins de deux mois avant le premier tour des municipales. Et s'il veut siéger ailleurs que dans l'opposition, Grégory Doucet a encore un long chemin à parcourir.

"La campagne ne se gagnera pas dans les sondages, elle se gagnera sur les marchés, aux porte-à-porte, voix par voix", introduisait son adjointe aux Sports Julie Nublat-Faure, madame Loyal de la soirée.

Grégory Doucet sait déjà qu'il pourra en compter 800 que Jean-Michel Aulas ne lui arrachera pas. Plus que quelques dizaines de milliers...