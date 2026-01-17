Grégory Doucet en meeting à Lyon : "Nous sommes les héritiers de tous ceux qui ont fait la grandeur et la beauté de cette ville"

Le maire écologiste sortant de Lyon, largué dans les sondages face à Jean-Michel Aulas, est parvenu à réunir 800 personnes au Sucre pour son premier meeting de campagne.
Détesté, honni par les Lyonnais Grégory Doucet ? Dans la petite salle de la Confluence, tout le monde lui était acquis. Les "On va gagner" résonnaient à plusieurs reprises au cours de l'évènement, qui a toutefois fait l'objet de deux épisodes marquants : la manifestation devant le Sucre des militants de PAZ pour réclamer la fermeture du zoo de Lyon, et une action de militants anti-expulsions qui ont parasité le meeting en accusant les écologistes de remettre des personnes à la rue.
Sur scène, avant le candidat de la gauche réunie, se sont succédé Sandra Buteaud-Besle, présidente d'une association de parents d'élèves, Christophe Dercamp, drag-queen et militant LGBT, Mouttou Sagadevin, colistier dans le 8e arrondissement et "sourd, queer et racisé", le militant marseillais anti-narcotrafic Amine Kessaci et la députée PS du Rhône Sandrine Runel.
Cette dernière se montrait la plus offensive envers Jean-Michel Aulas, dont le nom n'était pas cité une seule fois durant la soirée, critiquant cette "arrogance du vieux monde que la droite aime tant".
"Ils peuvent nous faire voter 3 fois, 10 fois... Les maires de Paris, Lyon et Marseille seront tous de gauche !", prédisait Sandrine Runel sous les hourras de la salle.
On l'avait dit sidéré par les premiers sondages et le retard qu'ils lui attribuaient sur le candidat Coeur Lyonnais. Grégory Doucet est apparu motivé ce samedi, s'offrant des bains de foule avant et après sa prise de parole sur scène.
"Nous devenons la ville plus chaude de France", s'inquiétait-il. "Comment nous préparer à traverser la place Bellecour quand il fera 50°C en 2050 ?", poursuivait l'édile lyonnais.
Lui non plus ne citait pas Jean-Michel Aulas, mais taclait ses propositions : "Personne à Lyon ne désencadrera les loyers !", promettait Grégory Doucet, reprenant aussi de volée le mégatunnel sous Fourvière, un "projet qui fera les poches des automobilistes et la ruine de la collectivité".
L'écologiste déroulait ses premières propositions déjà présentées ces dernières semaines, de la gratuité des fournitures scolaires à la rénovation de la Bibliothèque de la Part-Dieu ou encore l'augmentation d'un million d'euros du budget pour ouvrir de nouveaux lieux d'hébergement d'urgence.
"Nous sommes les héritiers de tous ceux qui ont, pendant des siècles, fait la grandeur, la beauté et l'honneur de cette ville", clamait Grégory Doucet, considérant que "notre devoir est d'offrir aux enfants une ville qui leur permettra d'affronter les soubresauts à venir".
Il reste un peu moins de deux mois avant le premier tour des municipales. Et s'il veut siéger ailleurs que dans l'opposition, Grégory Doucet a encore un long chemin à parcourir.
"La campagne ne se gagnera pas dans les sondages, elle se gagnera sur les marchés, aux porte-à-porte, voix par voix", introduisait son adjointe aux Sports Julie Nublat-Faure, madame Loyal de la soirée.
Grégory Doucet sait déjà qu'il pourra en compter 800 que Jean-Michel Aulas ne lui arrachera pas. Plus que quelques dizaines de milliers...
Ces gens là n ont pas la lumière à tout les étages, complètement déconnecté de la réalitéSignaler Répondre
Doucet adore fabriquer un recit favorable à son idéologie, au mépris de toute rigueur intellectuelle.Signaler Répondre
Non monsieur le maire, il n'y a PAS eu deux vigilances rouge canicule à quelques semaines d'intervalle cet été à Lyon.
Dire cela, c'est tout simplement mentir aux habitants de Lyon.
Ils ont compris qu’il fallait planquer Bagnon 😂Signaler Répondre
Commencez par essayer de comprendre les quelques lignes que vous commentez. Les contradictions politiques de Doucet sont multiples, sur le plan socio-économique notamment. On sait aussi que sa pratique personnelle de l’écologie est loin d’être exemplaire, même au simple niveau de l’habillement. Bref, votre interlocuteur suggère que ces contradictions ne sont pas étrangères à ses origines.Signaler Répondre
Le niveau intellectuel des soutiens de Doucet 🙄
Plusieurs commentateurs, raillent cet individu " il a le melon" " il a le cerveau embrumé" etc.Signaler Répondre
Mais c'est vous les gars, qui n'avez pas la lumière à tous les étages !!!
Vous n'avez compris que cet individu, comme Macron Emmanuel, est dans une posture de communication ?
Une posture, qui repose sur la négation des faits du réel !!!
Au saccage de Lyon et de la France, ils vous parleront de leur contribution à la grandeur de Lyon et de la France !!
À l'insécurité permanente à Lyon et en France, ils vous répondront "sentiment" dans un premier temps, puis, feront croire aux cons, qu'ils vont mettre tous les moyens pour lutter contre les narcotrafiquants...
Etc.
Le pire pour l'avenir de Lyon et des Lyonnais, est à venir.
Car, certains pensent retrouver Lyon d'avant, si, ils votent Aulas...
Mais les gars, vous êtes complètement barrés en croyant cela !!!!
D'ailleurs le candidat de la macronie, des islamgoauchistes et des lr, est honnête envers ses électeurs potentiels, parce qu'il a multiplié les déclarations, sur son programme.
Travaux pharaoniques...Hausse des impôts...Négation de l'insécurité...
Donc, je recommande aux bas de plafond de méditer sur la phrase suivante :
Quand le sage montre du doigt la Lune, le bas de plafond regarde le doigt..."
ça suffit ! touche plus à notre ville …Signaler Répondre
C'est clair, il s'est construit adolescent dans l'opposition à ses parents, comme beaucoup.Signaler Répondre
20 jours après ce terrible incendie en Suisse, Doucet, au mépris de toutes les règles de sécurité incendie, rassemble 800 personnes dans une salle (Le Sucre) dont l'effectif maximal autorisé par la réglementation est de 584 personnes.Signaler Répondre
C'est facile à vérifier sur internet, regardez !
Alors deux possibilités : soit il ment sur le nombre de participants, soit il est dangereux et irresponsable.
Alors ???????
Évoquer le mot "racisé" est honteusement stigmatisant. C'est un moyen de trier, classer et hiérarchiser des personnes selon leur origine réelle ou supposée, ce qui est très problématique moralement et politiquement. Et répréhensible pénalement si associé à une discrimination.Signaler Répondre
Mais les écolos s'en foutent, ils veulent juste récupérer les voix de l'extrême gauche, sans réfléchir ! Ils ont perdu tout repère moral.
Dès lundi, de nouvelles annonces !Signaler Répondre
- Social : mise à la rue d’enfants pour des raisons acceptables, contrairement à Aulas
- Santé et dépendance : euthanasie pour les séniors, les malades chroniques et les handicapés
- Culture : espaces nudistes à l’auditorium
- Bien-être animal : concerts de rap en plein air et gavage de canards bio sous anesthésie générale
- Féminisme : ateliers de confection de couches lavables
- Diversité : tri sélectif
- Science : dialogue avec le lichen
…
En quoi un père non écolo est une contradiction? L émancipation ça vous dit quelque chose. Quand je vois les arguments développés ici je me dis qu îl a toute ses chancesSignaler Répondre
Leurs cerveaux embrumés ne les empêchent pas de rêver visiblementSignaler Répondre
Pour le départ immédiat de ces verts qui nous ont détruit LYONSignaler Répondre
Bienvenu au suivant, l'écologie n'appartient à personne
Il vit dans un déni de réalité terrible.Signaler Répondre
Je crains la tres forte dépression dans quelques semaines, il devrait prendre quelques précautions
L important pour lui c est d y croire mais la franchement tout cela a bien l air d un has been , tant mieux pour Lyon !Signaler Répondre
Petit Gregory Doucet est un héritier, oui. L'héritier de papa Doucet, cadre supérieur dans l'industrie pétrolière, chez TotalSignaler Répondre
Il y aurait une petite étude psychologique à mener, pour mieux comprendre le bonhomme et ses contradictions...
LYON MAGSignaler Répondre
MERCI DE CESSER CENSURER LES COMMLENTAIRES!!!!!
ECOUTER CE QUE L'ON A VOUS DIRE !!!!
Le jour du vote ils seront en week-end ou alors ils seront assesseurs !Signaler Répondre
Il a un melon surdimmentionne comme tous ces fachos d'écolos !!!!.Signaler Répondre
Bye Bye Doucet
Tu vas bientôt retourner faire de la prothèse à handicap International
Ciao facho !!!!
Insécurité, violences cyclistes, narco trafic, incitation à la haine, dépenses somptuaires pour les copains… le bilan est magnifique en effet. Le digne successeur de collomb. Doucet et sa clique de vermines doivent dégager.Signaler Répondre
Doucet sait qu’il est finitSignaler Répondre
Aulas va gagner
Allez voter c’est tout
Enorme ..... l'héritier du chaos plutôt .....Signaler Répondre
Doucet est persuadé qu’il a réussi son mandat .. Alors que c’est tout l’inverse .. Il a divisé les lyonnais, et surtout a mené une politique punitive pour les gens actifsSignaler Répondre