Vallée de la Chimie : la sécurisation de plus de 2800 logements sociaux touche à sa fin

Ce vaste programme, engagé dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques (PPRT), concerne 2832 logements répartis sur plusieurs communes du sud de l’agglomération lyonnaise.

Approuvé en octobre 2016, le PPRT imposait aux propriétaires un délai maximal de onze ans pour adapter les bâtiments situés en zone à risques. Onze bailleurs sociaux sont concernés, avec des logements implantés notamment à Feyzin, Saint-Fons, Irigny et Oullins-Pierre-Bénite.

La majorité de ce parc est exposée à un risque de nuage toxique en cas d’accident industriel, nécessitant l’aménagement de pièces de confinement, l’adaptation des systèmes de ventilation ou encore le renforcement de l’enveloppe des bâtiments. La récente explosion à Elkem Silicones a rappelé qu'un accident peut survenir à n'importe quel moment.

À ce stade, près de 90% des logements ont déjà été sécurisés, les derniers étant en cours de diagnostic ou sur le point d’entrer en travaux. L’ensemble de l’opération représente un investissement supérieur à 10 millions d’euros pour les bailleurs, en partie compensé par des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties.

À Saint-Fons, la totalité des 427 logements sociaux situés en zone à risques a été mise en conformité. De son côté, Lyon Métropole Habitat indique avoir sécurisé 940 logements répartis sur 27 résidences, pour un coût de 7,5 millions d’euros, incluant des travaux complémentaires d’isolation et de menuiserie.

Ce PPRT, le plus important de France, concerne au total dix communes de la métropole de Lyon. Pour les logements privés, la mise en sécurité reste obligatoire et peut encore être financée intégralement jusqu’au 31 décembre 2026, avec l’accompagnement du dispositif Secureno’v.