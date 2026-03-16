Politique

Métropolitaines 2026 : Alexandre Vincendet (Grand Coeur Lyonnais) s'impose facilement dans la circonscription Plateau Nord-Caluire

Métropolitaines 2026 : Alexandre Vincendet (Grand Coeur Lyonnais) s'impose facilement dans la circonscription Plateau Nord-Caluire
Métropolitaines 2026 : Alexandre Vincendet (Grand Coeur Lyonnais) s'impose facilement dans la circonscription Plateau Nord-Caluire

Après avoir remporté la mairie de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet s'est imposé largement aux élections métropolitaines dans la circonscription Plateau Nord-Caluire.

Le candidat Grand Coeur lyonnais a obtenu 54,37% des voix et obtient sept sièges à la Métropole. Le candidat de l'union de la gauche Fabrice Matteucci a obtenu 22,32% des voix et emporte un siège à la Métropole. 

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Alexandre Vincendet

Plateau Nord-Caluire

métropolitaines 2026

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