Le jour-J pour Véronique Sarselli, première femme présidente de la Métropole de Lyon

L'Hôtel de la Métropole va battre pavillon bleu ce jeudi.
Après six années d'écologie avec Bruno Bernard à sa tête, la collectivité va être dirigée par Véronique Sarselli. La maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon a bénéficié d'une belle vague bleue lors des 1er et 2e tours des élections métropolitaines, gagnant 10 circonscriptions sur 14 avec Grand Coeur Lyonnais et Jean-Michel Aulas.
Trois scrutins attendent les conseillers métropolitains ce jeudi. A chaque fois, les 150 élus devront, un par un, venir voter dans l'urne au centre de l'hémicycle.
Le matin, aux alentours de 10h, ils commenceront par désigner d'abord la présidente de la collectivité, puis valider ou non la liste de ses conseillers délégués et vice-présidents proposés, et enfin les membres de la commission permanente.
Quelle répartition ?
Selon nos informations, le deal passé entre Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas prévoit d'accorder 15 des 25 vice-présidences à des élus et maires de l'agglomération, et 10 aux équipes lyonnaises et villeurbannaises de l'ancien président de l'OL. Ce dernier est aussi appelé à devenir 1er vice-président, sans que l'on ne sache encore quelle serait sa délégation.
Et si les rumeurs tenaces d'un risque d'être débranchée lors de ce 3e tour sont revenues à la charge dans la semaine, elles n'ont finalement qu'un seul risque : faire gagner Bruno Bernard dans une triangulaire avec un candidat dissident qui ne voudrait pas prêter allégeance à Véronique Sarselli. Reste à savoir si elle obtiendra bien toutes les voix de Grand Coeur Lyonnais ce jeudi - celles des 92 élus ayant candidaté sous cette bannière.
C'est un moment décisif pour le territoire, puisque la Métropole de Lyon et ses 4 milliards d'euros de budget et ses pouvoirs sur le social, les collèges, la culture, les transports en commun, la voirie ou encore les mineurs non-accompagnés peut faire ce qu'elle veut ou presque, parfois contre l'avis des maires. Mais Véronique Sarselli a d'ores et déjà martelé qu'elle voulait ne surtout pas reproduire la méthode de Bruno Bernard - celle qui avait poussé une grande majorité d'édiles à brandir la menace d'un Metropolexit en début de mandat dernier.
A noter que ce n'est pas la première fois que Véronique Sarselli propose son nom pour la présidence de la Métropole de Lyon. Le 10 juillet 2017, lorsqu'il avait fallu désigner un successeur à Gérard Collomb, parti au ministère de l'Intérieur, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, élue depuis seulement trois ans, avait été envoyée au casse-pipe par les cadres des Républicains. Elle avait tout de même obtenu 40 voix, contre 92 pour David Kimelfeld.
o revoir bernon et bagnard!Signaler Répondre
Pas du tout, car elle a la majorité absolue avec 92 sièges donc elle fera voter ce qu'elle souhaite, et Doucet n'a qu'une voix. C'est la Métropole qui compte et non le maire de Lyon. Doucet le sait et la victoire de dimanche a un gout amer même s'il veut faire croire le contraire. Au final c'est plus Aulas qui a gagné que Doucet. Ce dernier est simplement heureux de garder son poste et tous ses avantages.Signaler Répondre
Merci!Signaler Répondre
Du coup tu va le répéter tous les jours pendant 7ans?
En résumé, quand il y a des elections , les différentes gauches qui ne se supportent pas au quotidien, concluent des accords,puis après les élections continuent a ne pas d entendre.A droite c est l inverse.Ils arrivent a s entendre au quotidien et quand les élections arrivent chacun joue pour lui . Espérons que pour une fois ils feront exception.Signaler Répondre
Bye bye Bernard et BagnonSignaler Répondre
De toute façon c'est simple, si elle souhaite faire aboutir ses projets sur Lyon elle sera de toute façon obligé de dialoguer avec Doucet, donc ca sera donnant donnant ou tout sera bloqué pendant 7ans..Signaler Répondre
Merci de faire payer à l ecolo-LFI sa duplicité, ses lubies militantes, son communautarisme et le déclassement économique et social du Grand Lyon par la communautarisation dans les arrondissements et communes de la métropole, la dégradation du bien etre, de la sécurité et de la civilité et l'explosion du logement migratoire accompagnée de la dépréciation de l'habitat.Signaler Répondre
J'avoue comme tout le monde au final suite aux différentes élections ne plus savoir ce que sont réellement les LR... mais on le soupçonne fortement.Signaler Répondre
Sont ils un parti de droite
ou
Sont ils un parti du centre
?
Vu les sorties depuis quelques jours des chapeaux à plumes parisiens on voit qu'une majorité de ceux ci sont dont du centre et ne voient aucun problème à soutenir les centristes (Renaissance macronien, MoDem, Horizon, UDI)
Certains connus veulent eux rester bien à droite Retailleau, Belami, Lisnard etc etc
Mme Sarselli que je ne connais pas est dans quelle tendance ?
Beaucoup depuis des années demandent à nos politiques de réellement clarifier leurs étiquettes et d'arrêter de mentir aux électeurs.
Le parti LR est en réalité mort depuis des années car il n'apporte plus rien au débat. Il survit que pour de l'opportunisme et avoir les postes. On voit depuis l'année dernière un LW devenir la béquille de Mr LeCornu sans problème.
Merci de clarifier réellement la tendance de la métropole de Lyon. A t'on une majorité de droite ou une majorité centriste.
Le problème d'une majorité centriste c'est qu'ils resteront dans leur mollesse habituelle alors qu'on a vu plusieurs communes basculées vers LFI ce qui présage de nombreux problèmes de sécurité pour toutes les autres communes autour (même sans le dire on connait parfaitement les profils des maires élus).
Bravo Mme Sarselli , qu'un bon vent vous accompagne dans cette belle mission que sera la vôtre.Signaler Répondre
Enfin une femme à la tête de cette collectivité!!!!Signaler Répondre
Les verts qui nous rabattaient la tête de parité, n'ont pas été foutu de désigner une femme
comme on dit "faîtes comme je dis, pas comme je fais"
Aller Véronique on compte sur toi.Signaler Répondre