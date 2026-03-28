Le LOU Rugby reçoit Bordeaux-Bègles pour le compte de la 20e journée de TOP 14. Après leur victoire la semaine dernière sur la pelouse de Perpignan, les hommes de Karim Ghezal veulent maintenir une dynamique positive. Mais il y aura fort à faire face à des Bordelais, champions d’Europe en titre, qui constituent actuellement la meilleure attaque du championnat. Bordeaux est d’ailleurs attendu au Matmut Stadium de Gerland avec une partie de armée de champions, comme Louis Bielle-Biarrey, star du XV de France. Mathieu Jalibert, lui, sera forfait.

Malgré tout, les supporters lyonnais assisteront à une affiche de prestige, qui fait figure de rendez-vous crucial pour le LOU. L’objectif est clair pour les Lyonnais : rester dans la course au Top 6 pour prétendre à une fin de saison excitante. Le coup d’envoi sera donné à 16h35.