Métropole de Lyon : les noms des 25 vice-présidents de Véronique Sarselli

Il a fallu faire des choix parmi les 92 élus de Grand Coeur Lyonnais. Ce jeudi après-midi, Véronique Sarselli a proposé 25 noms pour devenir vice-présidents de la Métropole de Lyon à ses côtés.
Tous issus de la Commission permanente, ils devront accompagner la présidente LR durant sept ans. On notera la présence massive de maires, un cumul que l'on n'était plus habitué à voir à la Métropole puisque Bruno Bernard l'avait interdit aux écologistes lors du mandat précédent - seuls les socialistes et communistes transgressaient cette consigne.
La liste des 25 vice-présidents de Véronique Sarselli :
Jean-Michel Aulas
Laurence Fautra (maire de Décines)
Emmanuel Imberton (ancien président de la CCI de Lyon)
Nicole Sibeud
Gilles Gascon (maire de Saint-Priest)
Marie-Hélène Mathieu (maire de Saint-Didier-au-mont-d'Or)
Pascal Rothé
Laure Cédat
Jérémie Bréaud (maire de Bron)
Nathalie Frier
Pierre Oliver (maire du 2e arrondissement de Lyon)
Béatrice de Montille
Jérôme Moroge (maire d'Oullins-Pierre-Bénite)
Sarah Peillon (présidente de Renaissance dans le Rhône)
Alexandre Vincendet (maire de Rillieux-la-Pape)
Myriam Bencharaa
Bastien Joint (maire de Caluire-et-Cuire)
Sandrine Chadier (maire de Craponne)
Christophe Geourjon (président de l'UDI Métropole de Lyon)
Claire Pouzin (maire de Francheville)
Pascal Charmot (maire de Tassin-la-Demi-Lune)
Angélique Enderlin (maire de Cailloux-sur-Fontaines)
Emmanuel Hamelin (ancien député lyonnais)
Laurence Croizier
Olivier Araujo (maire de Charly)
Aulas été le candidat de Macron et wauguiez et défendu par l’extrême droite dans quelques mois Aulas va se retirer tout le monde le saitSignaler Répondre
Une belle brochette de Vice Présidents à temps partiel...Signaler Répondre
Ça va se voir tout de suite avec trop peu de temps pour une réelle concertation : décisions brutales très bientôt. .. et mairies délaissées aussi.
Paradoxalement, ils ne demandent pas une réduction de leurs indemnités d'élus et ne reviennent pas sur les augmentations du précédent mandat (justifiées par un objectif de non-cumul). Une vraie caste d'assistés avec nos impôts.
Pourquoi ne pas avoir mis le jeune Paccaud maire de Mions ?Signaler Répondre
Une commerçante qui tient une brasserie café n'aurait pas le droit ni les compétences d'être élue et de prendre des responsabilités...il n'y aurait donc que les énarques qui pourraient gérer les biens publics ?!Signaler Répondre
Est-ce vraiment utile et surtout intelligent de balancer cette "remarque" digne d'un gamin. On juge une personne de quelque bord que ce soit par sa COMPETENCE principalement et Ecoute des Autres en second. Bien qu'opposé à Mr LE FAOU Politiquement je lui reconnaît sa compétence.Signaler Répondre
c est comme Bb qui a placé son tontonSignaler Répondre
Araujo vice-president ?!Signaler Répondre
Il était déjà débordé en étant que Maire de Charly....
Pas pour demain qu'il va pouvoir passer sa thèse....
On choisit tous ceux qui passent à la téléréalité politique du coin ;-)Signaler Répondre
Il faut qu'il fassent gaffe Loana en est morte.
On y a bien vu, un syndicaliste de chez EDF, ancien président d'une association de velo.Signaler Répondre
Il va te falloir encore un peu de temps pour digérer cet échec.Signaler Répondre
à la soupe! à la soupe!Signaler Répondre
C'est sûrement une volonté de sa part de ne pas avoir de mandat de VP. Et il faudrait arrêter de balancer l'arrachage d'une affiche sur de l'affichage libre ce qui est autorisé et qui ne l'est pas pour un panneau officiel que les écolos ne sont pas privés de faire. Maintenant la campagne est terminée les élections sont passées. Il faut arrêter de continuer de s'acharner sur les membres Coeur et grand coeur Lyonnais. Vous avez dépassé les limites de l'honneteté et du respect en répendant des fakes news, en agressant les militants.Signaler Répondre
Les déménageurs ont dû avoir du boulot cette semaine pour vider les bureaux des escrolosSignaler Répondre
Fulgurante trajectoire de Laure Cedat : du café à la vice présidence de la Métropole..Signaler Répondre
La société civile a bon dos, qui met en avant des compétences.. variées.
Nicole Sibeud a été DGA d'une des plus grosses délégations de la Métropole à sa création, jusqu'à ce qu'elle soit éjectée par David Kimelfeld. Fine connaisseuse du terrain et des services de la Métropole.Signaler Répondre
Alors ça c 'est du recyclage pour certains juste pour la gamelle, d'autres pour avoir des petits lèche botte de SARSELLISignaler Répondre
la Métro est gérée principalement par les agents de la Fonction publique .
Chouette du neuf avec du vieux.Signaler Répondre
Et bim, LE FAOU ! Dehors ! ça t'apprendra à arracher des affiches des concurrents. Toi qui te voyait déjà au logement pour prendre les pots de vins avec les promoteurs !Signaler Répondre
Aulas et Cedat qui se prétendent de gauche, au milieu de tous ces LR.. 😂Signaler Répondre
je croyais qu aulas avait ete lessivé...Signaler Répondre
Au moins la droite reste cohérente avec ses valeurs : cumul, cumul, cumul !Signaler Répondre