Métropole de Lyon : les noms des 25 vice-présidents de Véronique Sarselli

Il a fallu faire des choix parmi les 92 élus de Grand Coeur Lyonnais. Ce jeudi après-midi, Véronique Sarselli a proposé 25 noms pour devenir vice-présidents de la Métropole de Lyon à ses côtés.

Tous issus de la Commission permanente, ils devront accompagner la présidente LR durant sept ans. On notera la présence massive de maires, un cumul que l'on n'était plus habitué à voir à la Métropole puisque Bruno Bernard l'avait interdit aux écologistes lors du mandat précédent - seuls les socialistes et communistes transgressaient cette consigne.

La liste des 25 vice-présidents de Véronique Sarselli :

Jean-Michel Aulas

Laurence Fautra (maire de Décines)

Emmanuel Imberton (ancien président de la CCI de Lyon)

Nicole Sibeud

Gilles Gascon (maire de Saint-Priest)

Marie-Hélène Mathieu (maire de Saint-Didier-au-mont-d'Or)

Pascal Rothé

Laure Cédat

Jérémie Bréaud (maire de Bron)

Nathalie Frier

Pierre Oliver (maire du 2e arrondissement de Lyon)

Béatrice de Montille

Jérôme Moroge (maire d'Oullins-Pierre-Bénite)

Sarah Peillon (présidente de Renaissance dans le Rhône)

Alexandre Vincendet (maire de Rillieux-la-Pape)

Myriam Bencharaa

Bastien Joint (maire de Caluire-et-Cuire)

Sandrine Chadier (maire de Craponne)

Christophe Geourjon (président de l'UDI Métropole de Lyon)

Claire Pouzin (maire de Francheville)

Pascal Charmot (maire de Tassin-la-Demi-Lune)

Angélique Enderlin (maire de Cailloux-sur-Fontaines)

Emmanuel Hamelin (ancien député lyonnais)

Laurence Croizier

Olivier Araujo (maire de Charly)