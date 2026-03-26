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Métropole de Lyon : les noms des 25 vice-présidents de Véronique Sarselli

Métropole de Lyon : les noms des 25 vice-présidents de Véronique Sarselli

Ce jeudi 26 mars, suite à son élection comme présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli a proposé 25 vice-présidents. Voici la liste de ceux qui l'entoureront durant ce mandat.

Il a fallu faire des choix parmi les 92 élus de Grand Coeur Lyonnais. Ce jeudi après-midi, Véronique Sarselli a proposé 25 noms pour devenir vice-présidents de la Métropole de Lyon à ses côtés.

Tous issus de la Commission permanente, ils devront accompagner la présidente LR durant sept ans. On notera la présence massive de maires, un cumul que l'on n'était plus habitué à voir à la Métropole puisque Bruno Bernard l'avait interdit aux écologistes lors du mandat précédent - seuls les socialistes et communistes transgressaient cette consigne.

La liste des 25 vice-présidents de Véronique Sarselli :

Jean-Michel Aulas
Laurence Fautra (maire de Décines)
Emmanuel Imberton (ancien président de la CCI de Lyon)
Nicole Sibeud
Gilles Gascon (maire de Saint-Priest)
Marie-Hélène Mathieu (maire de Saint-Didier-au-mont-d'Or)
Pascal Rothé
Laure Cédat
Jérémie Bréaud (maire de Bron)
Nathalie Frier
Pierre Oliver (maire du 2e arrondissement de Lyon)
Béatrice de Montille
Jérôme Moroge (maire d'Oullins-Pierre-Bénite)
Sarah Peillon (présidente de Renaissance dans le Rhône)
Alexandre Vincendet (maire de Rillieux-la-Pape)
Myriam Bencharaa
Bastien Joint (maire de Caluire-et-Cuire)
Sandrine Chadier (maire de Craponne)
Christophe Geourjon (président de l'UDI Métropole de Lyon)
Claire Pouzin (maire de Francheville)
Pascal Charmot (maire de Tassin-la-Demi-Lune)
Angélique Enderlin (maire de Cailloux-sur-Fontaines)
Emmanuel Hamelin (ancien député lyonnais)
Laurence Croizier
Olivier Araujo (maire de Charly)

Tags :

Véronique Sarselli

métropole de Lyon

19 commentaires
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aulas candidats avec etiquette le 26/03/2026 à 17:52

Aulas été le candidat de Macron et wauguiez et défendu par l’extrême droite dans quelques mois Aulas va se retirer tout le monde le sait

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Constat le 26/03/2026 à 17:39

Une belle brochette de Vice Présidents à temps partiel...

Ça va se voir tout de suite avec trop peu de temps pour une réelle concertation : décisions brutales très bientôt. .. et mairies délaissées aussi.

Paradoxalement, ils ne demandent pas une réduction de leurs indemnités d'élus et ne reviennent pas sur les augmentations du précédent mandat (justifiées par un objectif de non-cumul). Une vraie caste d'assistés avec nos impôts.

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Alfred89 le 26/03/2026 à 17:37

Pourquoi ne pas avoir mis le jeune Paccaud maire de Mions ?

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Grand gognand le 26/03/2026 à 17:37
FrClaude2 a écrit le 26/03/2026 à 16h18

Fulgurante trajectoire de Laure Cedat : du café à la vice présidence de la Métropole..
La société civile a bon dos, qui met en avant des compétences.. variées.

Une commerçante qui tient une brasserie café n'aurait pas le droit ni les compétences d'être élue et de prendre des responsabilités...il n'y aurait donc que les énarques qui pourraient gérer les biens publics ?!

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JP.O le 26/03/2026 à 17:26
Courage a écrit le 26/03/2026 à 16h37

Il va te falloir encore un peu de temps pour digérer cet échec.

Est-ce vraiment utile et surtout intelligent de balancer cette "remarque" digne d'un gamin. On juge une personne de quelque bord que ce soit par sa COMPETENCE principalement et Ecoute des Autres en second. Bien qu'opposé à Mr LE FAOU Politiquement je lui reconnaît sa compétence.

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tonton BB le 26/03/2026 à 17:24
A l'ancienne a écrit le 26/03/2026 à 15h11

Au moins la droite reste cohérente avec ses valeurs : cumul, cumul, cumul !

c est comme Bb qui a placé son tonton

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JPP le 26/03/2026 à 17:07

Araujo vice-president ?!
Il était déjà débordé en étant que Maire de Charly....
Pas pour demain qu'il va pouvoir passer sa thèse....

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Ex Précisions le 26/03/2026 à 17:00

On choisit tous ceux qui passent à la téléréalité politique du coin ;-)
Il faut qu'il fassent gaffe Loana en est morte.

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Jadis ... le 26/03/2026 à 16:40
FrClaude2 a écrit le 26/03/2026 à 16h18

Fulgurante trajectoire de Laure Cedat : du café à la vice présidence de la Métropole..
La société civile a bon dos, qui met en avant des compétences.. variées.

On y a bien vu, un syndicaliste de chez EDF, ancien président d'une association de velo.

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Courage le 26/03/2026 à 16:37
Manu_ecolo a écrit le 26/03/2026 à 15h20

Et bim, LE FAOU ! Dehors ! ça t'apprendra à arracher des affiches des concurrents. Toi qui te voyait déjà au logement pour prendre les pots de vins avec les promoteurs !

Il va te falloir encore un peu de temps pour digérer cet échec.

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la gelle le 26/03/2026 à 16:34

à la soupe! à la soupe!

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Dilou6960 le 26/03/2026 à 16:23
Manu_ecolo a écrit le 26/03/2026 à 15h20

Et bim, LE FAOU ! Dehors ! ça t'apprendra à arracher des affiches des concurrents. Toi qui te voyait déjà au logement pour prendre les pots de vins avec les promoteurs !

C'est sûrement une volonté de sa part de ne pas avoir de mandat de VP. Et il faudrait arrêter de balancer l'arrachage d'une affiche sur de l'affichage libre ce qui est autorisé et qui ne l'est pas pour un panneau officiel que les écolos ne sont pas privés de faire. Maintenant la campagne est terminée les élections sont passées. Il faut arrêter de continuer de s'acharner sur les membres Coeur et grand coeur Lyonnais. Vous avez dépassé les limites de l'honneteté et du respect en répendant des fakes news, en agressant les militants.

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mirou69 le 26/03/2026 à 16:21

Les déménageurs ont dû avoir du boulot cette semaine pour vider les bureaux des escrolos

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FrClaude2 le 26/03/2026 à 16:18

Fulgurante trajectoire de Laure Cedat : du café à la vice présidence de la Métropole..
La société civile a bon dos, qui met en avant des compétences.. variées.

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A noter le 26/03/2026 à 15:58

Nicole Sibeud a été DGA d'une des plus grosses délégations de la Métropole à sa création, jusqu'à ce qu'elle soit éjectée par David Kimelfeld. Fine connaisseuse du terrain et des services de la Métropole.

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MARCOPAULO le 26/03/2026 à 15:53

Alors ça c 'est du recyclage pour certains juste pour la gamelle, d'autres pour avoir des petits lèche botte de SARSELLI
la Métro est gérée principalement par les agents de la Fonction publique .

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Arthur le 26/03/2026 à 15:25

Chouette du neuf avec du vieux.

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Manu_ecolo le 26/03/2026 à 15:20

Et bim, LE FAOU ! Dehors ! ça t'apprendra à arracher des affiches des concurrents. Toi qui te voyait déjà au logement pour prendre les pots de vins avec les promoteurs !

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Romulus le 26/03/2026 à 15:19

Aulas et Cedat qui se prétendent de gauche, au milieu de tous ces LR.. 😂

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tiens-tiens le 26/03/2026 à 15:18

je croyais qu aulas avait ete lessivé...

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A l'ancienne le 26/03/2026 à 15:11

Au moins la droite reste cohérente avec ses valeurs : cumul, cumul, cumul !

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