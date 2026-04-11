Des coups de feu ont semé l’inquiétude ce samedi à Vénissieux.
Selon plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des détonations, pouvant s’apparenter à des tirs, ont été entendues dans le quartier de La Borelle, proche du boulevard Joliot-Curie.
Sur ces images, on distingue au moins quatre individus cagoulés en train de prendre la fuite, quelques instants après les faits.
D’après nos informations, aux alentour de 13h au moins une personne, connue des services de police, a été blessée lors de cet épisode de violences. À ce stade, les circonstances précises des faits restent à éclaircir.
Une enquête a été ouverte.
La préfecture du Rhône nous précise que des consignes de patrouilles renforcées sur le secteur des tirs ont été données.
Comme trump, votre amiSignaler Répondre
LFI de toute évidence. Merluchon surveille tes amis, au lieu de penser a 2027Signaler Répondre
Et si c'était une réaction à l’islamophobie des Vénissians ?Signaler Répondre
Le far westSignaler Répondre
Ne craignez rien, vous avez LFI....Signaler Répondre
Je vous propose une soirée débat avec eux. Ramenez tous vos copains de gauche surtout...Signaler Répondre
En premier ils tuent et après ils discutent !Signaler Répondre
Les gens ont voté pour ça.Signaler Répondre
Rien d'extraordinaire tout va bien à Lyon il ya même des pistes cyclablesSignaler Répondre
De vrais TRUMPISTES !Signaler Répondre
Toujours par commencer avec le dialogue des flingues 🤔