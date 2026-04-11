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Tirs à Vénissieux : ces images inquiétantes de suspects cagoulés dans le quartier de La Borelle

Tirs à Vénissieux : ces images inquiétantes de suspects cagoulés dans le quartier de La Borelle

INFO LYONMAG.

Des coups de feu ont semé l’inquiétude ce samedi à Vénissieux.

Selon plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des détonations, pouvant s’apparenter à des tirs, ont été entendues dans le quartier de La Borelle, proche du boulevard Joliot-Curie.

Sur ces images, on distingue au moins quatre individus cagoulés en train de prendre la fuite, quelques instants après les faits.

D’après nos informations, aux alentour de 13h au moins une personne, connue des services de police, a été blessée lors de cet épisode de violences. À ce stade, les circonstances précises des faits restent à éclaircir.

Une enquête a été ouverte.

La préfecture du Rhône nous précise que des consignes de patrouilles renforcées sur le secteur des tirs ont été données.

Tags :

tirs

vénissieux

10 commentaires
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Hooooo le 11/04/2026 à 19:17
L’extrême droite. a écrit le 11/04/2026 à 18h21

En premier ils tuent et après ils discutent !

Comme trump, votre ami

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Kiffe le 11/04/2026 à 19:16

LFI de toute évidence. Merluchon surveille tes amis, au lieu de penser a 2027

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Calagwer le 11/04/2026 à 19:06
Calahann a écrit le 11/04/2026 à 17h34

De vrais TRUMPISTES !
Toujours par commencer avec le dialogue des flingues 🤔

Et si c'était une réaction à l’islamophobie des Vénissians ?

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Pascal 12 le 11/04/2026 à 19:01

Le far west

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Bianca le 11/04/2026 à 18:56

Ne craignez rien, vous avez LFI....

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J6 le 11/04/2026 à 18:34
Calahann a écrit le 11/04/2026 à 17h34

De vrais TRUMPISTES !
Toujours par commencer avec le dialogue des flingues 🤔

Je vous propose une soirée débat avec eux. Ramenez tous vos copains de gauche surtout...

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L’extrême droite. le 11/04/2026 à 18:21

En premier ils tuent et après ils discutent !

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Watt le 11/04/2026 à 18:09

Les gens ont voté pour ça.

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Jeanlaville le 11/04/2026 à 17:50

Rien d'extraordinaire tout va bien à Lyon il ya même des pistes cyclables

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Calahann le 11/04/2026 à 17:34

De vrais TRUMPISTES !
Toujours par commencer avec le dialogue des flingues 🤔

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