Des coups de feu ont semé l’inquiétude ce samedi à Vénissieux.

Selon plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des détonations, pouvant s’apparenter à des tirs, ont été entendues dans le quartier de La Borelle, proche du boulevard Joliot-Curie.

Sur ces images, on distingue au moins quatre individus cagoulés en train de prendre la fuite, quelques instants après les faits.

D’après nos informations, aux alentour de 13h au moins une personne, connue des services de police, a été blessée lors de cet épisode de violences. À ce stade, les circonstances précises des faits restent à éclaircir.

Une enquête a été ouverte.

La préfecture du Rhône nous précise que des consignes de patrouilles renforcées sur le secteur des tirs ont été données.