Travaux du futur tram T10 : le T4 coupé chaque soir sur un tronçon

Les usagers du réseau TCL devront adapter leurs trajets. Dans le cadre du chantier de la future ligne de tramway T10, des perturbations vont affecter la ligne T4 du 30 mars au 24 avril 2026, en soirée.

Les travaux concernent la mise en place des lignes aériennes de contact du futur tramway, au nord de la gare de Vénissieux.

Conséquence : la circulation du T4 sera interrompue chaque soir à partir de 21h30 entre les stations Lycée Lumière et Hôpital Feyzin Vénissieux.

Le reste de la ligne continuera de fonctionner normalement, mais uniquement sur des trajets partiels.

Pour assurer la continuité du service, un dispositif de remplacement est prévu.

Des bus relais circuleront entre les stations impactées, avec une fréquence annoncée toutes les 15 minutes.

Ces navettes permettront de maintenir la liaison entre Lyon et le sud de l’agglomération pendant la durée des travaux.

Des horaires adaptés selon les dates

Les perturbations ne seront pas identiques tous les jours. Plusieurs phases sont prévues :

• du 30 mars au 1er avril et du 20 au 24 avril : interruption à partir de 21h30, avec derniers départs complets autour de 20h30

• le 6 avril : horaires légèrement modifiés selon les sens de circulation

• du 7 au 17 avril : coupure plus précoce sur certains trajets, avec des derniers départs complets avant 21h

Au-delà de ces horaires, seuls des trajets partiels seront assurés entre La Doua et Lycée Lumière.

Ces perturbations s’inscrivent dans un projet plus large : la création de la future ligne T10, qui reliera à terme la gare de Vénissieux à Gerland.

D’ici fin avril, il est donc conseillé d’anticiper ses déplacements en soirée, notamment pour les trajets entre Vénissieux et Lyon.