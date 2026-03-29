"Des irrégularités" lors des municipales : un recours également déposé à Vénissieux

Le multiplexe des recours ne finit pas de sonner !

Le scrutin municipal de Vénissieux n’est peut-être pas totalement clos. Car la liste Vénissieux Plurielle, menée par Pascal Dureau, annonce ce week-end avoir saisi le tribunal administratif de Lyon pour demander l’annulation des élections des 15 et 22 mars.

Au cœur de cette contestation, le résultat final du second tour, marqué par un écart extrêmement faible entre les deux principales listes de Michèle Picard (PCF) et Idir Boumertit. Selon les requérants, cet écart de 25 voix suffit à justifier un examen approfondi des conditions du scrutin.

"Lorsqu’une élection se joue à 25 voix, chaque irrégularité potentielle compte", estime Pascal Dureau. Une démarche assez unique, puisqu'il revient habituellement au candidat battu par ce petit écart - en l'occurrence la maire communiste sortante - de déposer le recours.

Dans sa requête, le médecin avance plusieurs éléments susceptibles d’avoir altéré la sincérité du vote : des interrogations sur la constitution et le maintien d’une liste concurrente - celle de Quentin Taïeb (UDR-RN) -, l’utilisation de logos politiques jugés potentiellement trompeurs, des irrégularités d’affichage pendant la campagne ainsi qu’un climat électoral jugé "particulièrement dégradé".

"Notre démarche n’est pas tournée contre les électeurs, affirme Pascal Dureau. Elle vise à faire toute la lumière sur des faits […] qui ont pu peser sur la sincérité du scrutin".

Le collectif assure ne pas remettre en cause le principe démocratique, mais vouloir garantir "des conditions régulières, loyales et équitables".

Il appartient désormais au tribunal administratif de Lyon d’examiner la requête.

La juridiction devra se prononcer d'ici quelques mois sur la validité des arguments avancés, après analyse contradictoire des pièces et des observations des différentes parties.