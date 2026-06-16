Le BHV Marais bientôt repris par son management et ses salariés, la page SGM et Shein tournée

Nouvelle étape pour l’avenir du BHV Marais.

Dans un communiqué publié ce mardi 16 juin, la Société des Grands Magasins (SGM) annonce avoir accepté une offre de reprise du grand magasin parisien portée par son management, emmené par Karl-Stéphane Cottendin, directeur général du BHV Marais, avec l’engagement d’une large partie des collaborateurs. Ce dernier a annoncé de son côté la fin du partenariat avec Shein, dont les vêtements vont quitter les rayons du centre parisien.

Selon le groupe lyonnais, plusieurs propositions ont été étudiées avant que le groupe ne retienne celle du management du magasin, jugée la plus à même de préserver l’identité du BHV, ses équipes et son ancrage auprès des Parisiens.

Le projet prévoit une reprise présentée comme "pérenne et financée", avec l’ambition affichée de redonner au BHV Marais son statut de grand magasin de référence à Paris.

Un magasin sauvé de la fermeture

SGM rappelle avoir repris le BHV alors qu’il était menacé de fermeture en 2023, engageant depuis plusieurs dizaines de millions d’euros d’investissements afin de rendre le magasin autonome, avec ses propres équipes, outils de gestion et trésorerie opérationnelle.

Mais le groupe estime que le chantier commercial reste important, évoquant une offre à reconstruire et un modèle économique encore à consolider.

Cette décision intervient après la cession des murs du BHV Marais au fonds canadien Brookfield en janvier 2026, une opération qui, selon SGM, a éloigné le magasin de sa stratégie centrée sur l’exploitation de sites dont elle reste propriétaire.

Le président de SGM, Frédéric Merlin, affirme avoir été convaincu par "la vision et la connaissance du magasin" portées par les équipes dirigeantes du BHV.

"Confier le BHV à ceux qui le font vivre chaque jour est la décision la plus juste et la plus responsable pour l’avenir de ce magasin emblématique", déclare-t-il dans le communiqué.

Le BHV Marais, qui célébrera cette année ses 170 ans, pourrait ainsi ouvrir un nouveau chapitre de son histoire sous une gouvernance issue de ses propres équipes.